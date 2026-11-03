Raiffeisen Bank România a obținut un profit de 1,26 miliarde de lei. Numărul clienților noi a crescut cu 35%

Raiffeisen Bank România a înregistrat un profit net de 1,26 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026. Banca a atras cu 35% mai mulți clienți noi decât în perioada similară din 2025. La sfârșitul lunii septembrie, activele totale au ajuns la 98,6 miliarde de lei. Creditele și depozitele au crescut atât pe segmentul persoanelor fizice, cât și pe cel al companiilor.

Raiffeisen Bank România a încheiat primele nouă luni ale anului cu active totale de 98,6 miliarde de lei, evoluția fiind susținută în principal de extinderea creditării și de creșterea depozitelor, potrivit unui comunicat al băncii.

Valoarea activelor a fost cu 21% mai mare decât în septembrie 2025 și cu 11% peste nivelul înregistrat la finalul anului trecut.

Creditele nete acordate clienților au însumat 53,2 miliarde de lei. Portofoliul a avansat cu 13% față de septembrie 2025 și cu 9% comparativ cu sfârșitul aceluiași an.

Finanțările pentru persoane fizice au crescut cu 19% în comparație cu perioada similară din 2025, în principal datorită creditelor ipotecare, care au înregistrat un avans de 21%. Pe segmentele de business, portofoliul total de credite s-a majorat cu 8%, contribuția principală venind din zona Corporații.

Depozitele constituite de clienți au totalizat 74,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de 17% față de aceeași lună a anului trecut.

Sumele atrase de la corporații, IMM-uri și instituții financiare au înregistrat, cumulat, un avans anual de 22%. În cazul persoanelor fizice, depozitele au crescut cu 13%, evoluție susținută mai ales de interesul pentru economisirea la termen.

În domeniul pensiilor facultative, Raiffeisen Acumulare a atras aproximativ 30.000 de participanți noi între ianuarie și septembrie 2026, comparativ cu 24.000 în intervalul similar din 2025. Banca a indicat un ritm de creștere cu 20% mai rapid.

Totodată, numărul clienților care au optat pentru produse de investiții, pensii facultative sau asigurări de viață cu o componentă de economisire ori investiții a fost cu 15% mai mare decât în primele nouă luni din 2025.

Serviciile digitale au continuat să fie dezvoltate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru antreprenori, prin funcționalități ale aplicațiilor și instrumente dedicate administrării afacerilor.

„Smart Mobile îşi consolidează rolul de principală platformă bancară pentru clienţii persoane fizice. Prin lansarea constantă de funcţionalităţi şi îmbunătăţiri relevante, aplicaţia susţine transformarea digitală şi oferă o experienţă bancară mai simplă, mai rapidă şi mai accesibilă”, a transmis banca.

La încheierea trimestrului al treilea, Divizia Antreprenori avea cu 17% mai mulți clienți decât în aceeași perioadă din 2025.

În cursul trimestrului a fost lansat ERIC, prezentat drept primul AI Business Coach din Comunitatea GatadeBusiness. Instrumentul este accesibil direct în aplicația Smart Business și îi sprijină pe antreprenori să își formuleze mai clar întrebările și să se pregătească pentru discuțiile despre afaceri.

„Digitalizarea rămâne unul dintre principalii piloni ai relaţiei cu antreprenorii. Peste 70% dintre antreprenori aleg fluxurile digitale disponibile prin website şi tabletă pentru deschiderea pachetelor de cont IMM, iar Smart Business a depăşit pragul de 100.000 de clienţi activi în prima jumătate a anului. Instrumentele digitale sunt completate de consilierea personalizată şi de prezenţa echipelor Diviziei în comunităţile antreprenoriale şi profesionale din ţară”, a precizat banca.

Raiffeisen Leasing a raportat, la finalul trimestrului al treilea din 2026, un portofoliu de finanțări cu 11% mai mare decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Numărul clienților a avansat cu 4%.

Președintele și directorul general al Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek, a prezentat consilierea financiară și utilizarea tehnologiei drept componente ale relației pe care instituția urmărește să o dezvolte cu clienții.

„Ne consolidăm nu doar ca bancă, ci şi în rolul nostru de consultant financiar, îmbinând expertiza colegilor noştri cu noile tehnologii pentru a înţelege mai bine nevoile clienţilor, a-i ajuta să ia decizii informate şi să îşi planifice viitorul cu mai multă încredere. Aceasta este relaţia pe care vrem să o construim: una apropiată, relevantă şi orientată spre a-i ajuta pe clienţii noştri să-şi ducă planurile mai departe”, a declarat Zdenek Romanek, președinte și CEO al Raiffeisen Bank România.

Rețeaua băncii cuprinde 264 de sucursale și 1.152 de ATM-uri și echipamente multifuncționale MFM. Numărul terminalelor POS instalate la comercianți s-a apropiat de 46.000.