Bani pentru profesori în 2026. Cardurile cu 1.500 de lei vor fi alimentate până la sfârșitul anului. Termenul-limită a fost prelungit

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat prelungirea perioadei de alimentare a cardurilor pentru prima de carieră didactică. Profesorii eligibili care nu au primit încă cei 1.500 de lei vor putea beneficia de această sumă în noiembrie și decembrie 2026. Pentru a primi banii, aceștia trebuie să activeze măsura de sprijin până pe 14 decembrie.

Perioada de activare și alimentare a cardurilor pentru prima de carieră didactică a fost prelungită prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.

Măsura se adresează personalului didactic care a fost în activitate în anul școlar sau universitar 2025-2026 și continuă să lucreze în sistem și în 2026-2027.

Sunt vizate atât persoanele ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost alimentate, cât și cele pentru care cardurile nu au fost încă emise din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare, după clarificarea acestora.

„Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească. Termenul a fost prelungit tocmai pentru asta, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârșitul anului. Îi îndemn pe cei care nu au activat încă măsura să o facă până pe 14 decembrie. Sunt bani care merg direct în formarea profesională a cadrelor didactice și, prin ea, în calitatea orelor la care participă elevii”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru a beneficia de prima de carieră didactică, persoanele eligibile trebuie să efectueze activarea până cel târziu la 14 decembrie 2026.

Activarea se poate realiza prin două metode:

Din aplicația Pluxee România.

Telefonic, la numărul 021 232 99 55, apel cu tarif normal.

MIPE recomandă beneficiarilor să nu aștepte ultimele zile înaintea expirării termenului, pentru a evita eventualele întârzieri în alimentarea cardurilor.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei net și este acordată pe suport electronic.

Banii pot fi utilizați pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare desfășurării activității educaționale.

Există însă o condiție importantă: cel puțin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 de lei, trebuie folosiți pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista cursurilor și a furnizorilor acreditați este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației.

Sprijinul financiar este destinat cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

În învățământul universitar de stat, sunt eligibile cadrele didactice care ocupă funcțiile de conferențiar, șef de lucrări sau lector și asistent universitar, precum și personalul didactic auxiliar.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească condițiile privind activitatea în anii școlari sau universitari menționați.

Prima este reglementată de OUG nr. 58/2023, cu modificările ulterioare, și este finanțată din fonduri europene prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.