Mihai Fifor cere adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului. Ce promisiuni face PSD pentru economie și pensii

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă una dintre principalele provocări ale Guvernului. Potrivit acestuia, documentul trebuie aprobat până la sfârșitul anului 2026 și trebuie să susțină relansarea economiei și reconstrucția economică după ceea ce parlamentarul descrie drept efectele negative ale guvernării conduse de Ilie Bolojan.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mihai Fifor a transmis că PSD și-a asumat intrarea la guvernare cu promisiunea de a contribui la redresarea economiei. Deputatul consideră că o altă provocare importantă este recâștigarea încrederii și a speranței populației, după perioada guvernării PNL-USR.

Potrivit deputatului PSD, obiectivele economice sunt prevăzute în programul de guvernare și vizează relansarea economiei prin investiții și reindustrializare, susținerea producției românești, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și asigurarea predictibilității fiscale.

Fifor a menționat că planurile includ și evitarea unor noi majorări de taxe în 2027, reluarea indexării pensiilor, inclusiv a celor militare, precum și protejarea categoriilor vulnerabile. Printre prioritățile enumerate se mai află investițiile în energie și infrastructură, sprijinirea întreprinderilor românești și accelerarea absorbției fondurilor europene.

Deputatul a prezentat și o evaluare negativă a situației economice de la sfârșitul anului. Conform cifrelor invocate de acesta, inflația anuală era de 6,61% în septembrie, în timp ce media ultimelor 12 luni ajunsese la 9,2%.

Totodată, puterea de cumpărare a fost afectată, iar salariul real a înregistrat în luna mai o scădere de aproape 7% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același interval de un an, motorina s-a scumpit cu 37,6%, benzina cu 28,4%, iar energia termică cu 10,7%.

Mihai Fifor a mai indicat evoluția cursului valutar, euro depășind pragul de 5,34 lei, comparativ cu aproximativ 5,09 lei în octombrie 2025.

În opinia parlamentarului, aceste evoluții se reflectă în situația milioanelor de români ale căror venituri au pierdut din valoare, în costurile tot mai mari suportate de companii și într-o economie care are nevoie urgentă de relansare. Deputatul a subliniat că efectele dezechilibrelor economice și financiare nu pot fi ascunse în spatele statisticilor și nici remediate peste noapte.

Fifor a precizat că PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării și că își continuă activitatea, dar a insistat asupra necesității ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la finalul anului.

„Marea provocare a Guvernului rămâne, fără îndoială, adoptarea la timp a bugetului pentru 2027. Un buget care să relanseze economia și să pună bazele reconstrucției după dezastrul zodiei Bolojan. Asta le-am promis românilor atunci când ne-am asumat intrarea la guvernare. Și poate că o provocare chiar mai mare decât redresarea economiei este aceea de a le reda oamenilor încrederea și speranța, după nenorocirea guvernării PNL-USR. Țintele noastre sunt clare. Sunt asumate prin programul de guvernare. Vorbim despre relansarea economiei prin investiții și reindustrializare, despre susținerea producției românești, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și predictibilitate fiscală, fără noi majorări de taxe în 2027. Despre reluarea indexării pensiilor, inclusiv a celor militare, protejarea categoriilor vulnerabile, investiții în energie și infrastructură, sprijinirea întreprinderilor românești și accelerarea absorbției fondurilor europene. Tabloul economic de la sfârșitul anului este catastrofal. Inflația anuală era de 6,61% în septembrie, iar media ultimelor 12 luni ajunsese la 9,2%. Puterea de cumpărare a fost grav afectată, salariul real înregistrând în luna mai o scădere de aproape 7% față de aceeași lună a anului trecut. Motorina s-a scumpit într-un singur an cu 37,6%, benzina cu 28,4%, energia termică cu 10,7%, iar euro a depășit pragul de 5,34 lei, față de aproximativ 5,09 lei în octombrie 2025. Dincolo de aceste cifre sunt milioane de români ale căror venituri valorează tot mai puțin, companii împovărate de costuri tot mai mari și o economie slăbită, care are nevoie urgentă de relansare”, a scris acesta pe Facebook.

Deputatul susține că România nu își mai permite să înceapă un nou an fără un buget aprobat. O asemenea întârziere ar putea lăsa investițiile în așteptare, ar menține administrațiile locale într-o situație de incertitudine și ar afecta predictibilitatea de care are nevoie mediul de afaceri.

În acest context, Mihai Fifor a făcut trimitere la experiența anului precedent, când întârzierea adoptării bugetului ar fi contribuit, în opinia sa, la frânarea economiei. Parlamentarul a criticat abordarea pe care o atribuie goanei după reducerea deficitului bugetar cu orice preț și a descris-o drept o măsură cu efecte negative importante asupra economiei reale.

Potrivit explicațiilor sale, amânarea investițiilor, întârzierea plăților și blocarea finanțării proiectelor de dezvoltare nu reprezintă reformă, ci transferă problemele bugetare asupra companiilor, administrațiilor locale și, în cele din urmă, asupra cetățenilor.

Deputatul a atras atenția că efectele unei asemenea politici nu dispar odată cu încheierea exercițiului bugetar. Acestea se pot acumula sub forma unor oportunități economice pierdute, a unor locuri de muncă puse în pericol și a unor venituri pe care economia nu mai reușește să le genereze.

Mihai Fifor a precizat că reducerea deficitului bugetar este necesară și că acest obiectiv nu este contestat. El consideră însă că ajustarea deficitului nu trebuie realizată prin sufocarea economiei sau prin transformarea austerității într-un scop în sine.

„Aceasta este realitatea economică și financiară pe care o avem în față. Una ale cărei consecințe nu pot fi nici ascunse în spatele statisticilor, nici corectate peste noapte.

Nu ne plângem. Dar românii trebuie să știe. Ne-am asumat guvernarea și ne facem treaba. Un lucru este însă esențial: bugetul pentru 2027 trebuie adoptat până la sfârșitul acestui an. România nu își mai poate permite să intre într-un nou an fără buget, cu investițiile în așteptare, administrațiile locale în incertitudine și mediul de afaceri lipsit de predictibilitate. Experiența anului trecut, când întârzierea adoptării bugetului a reprezentat doar o formă ticăloasă, mascată, de frânare a economiei, în goana dementă după reducerea deficitului cu orice preț nu trebuie repetată. A fost o măsură aberantă, cu costuri uriașe în economia reală. Pentru că atunci când amâni investițiile, întârzii plățile și blochezi finanțarea proiectelor de dezvoltare, nu faci reformă. Doar transferi problemele bugetului asupra companiilor, administrațiilor locale și, în cele din urmă, asupra cetățenilor. Iar consecințele unei asemenea abordări nu dispar odată cu încheierea exercițiului bugetar. Se acumulează în oportunități economice pierdute, locuri de muncă puse în pericol și venituri pe care economia nu le mai produce. Desigur, reducerea deficitului este necesară. Nimeni nu contestă asta. Dar nu prin sufocarea economiei și transformarea austerității într-un scop în sine”, a mai scris social-democratul.

Potrivit deputatului PSD, bugetul pentru 2027 ar trebui să marcheze o schimbare de direcție. Acesta ar urma să fie construit pe baza unor venituri realiste, a disciplinei financiare și a priorităților asumate prin programul de guvernare.

Obiectivul declarat este ca bugetul să ofere stabilitate și să creeze condițiile necesare pentru o relansare economică autentică.

Fifor a mai afirmat că Guvernul condus de Luca Niculescu are o responsabilitate majoră în gestionarea dezechilibrelor acumulate. Deși acestea nu pot fi corectate peste noapte, adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 ar reprezenta un prim pas esențial și un semnal de seriozitate și respect față de economia românească și față de partenerii țării.

În finalul mesajului, deputatul a susținut că miza depășește cifrele, deficitele și prognozele economice. În opinia sa, este vorba despre capacitatea României de a produce, de a investi și de a crea prosperitate, dar și despre recâștigarea încrederii populației în capacitatea statului de a lucra în interesul cetățenilor.

„Bugetul pentru 2027 va marca o schimbare de direcție. Va fi construit pe venituri realiste, disciplină financiară și prioritățile asumate prin programul de guvernare, astfel încât să ofere stabilitate și să creeze condițiile unei relansări economice autentice. Guvernul condus de Luca Niculescu are în față o responsabilitate uriașă. Dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate peste noapte, dar adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă un prim pas esențial. Un semnal de seriozitate și de respect față de economia românească și față de toți partenerii noștri. Dincolo de cifre, deficite și prognoze, miza este însă mult mai mare. Este vorba despre capacitatea României de a produce, de a investi și de a crea prosperitate. Și, mai ales, despre încrederea oamenilor că statul poate lucra din nou în interesul lor”, a conchis Fifor.

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