O țară din Europa acordă un ajutor de 2.000 de euro pentru fiecare nou-născut. Când pot fi retrași banii

Fiecare copil născut în Muntenegru în perioada 31 octombrie – 6 noiembrie 2026 poate primi un depozit inițial de 2.000 de euro, depus într-un cont de economii deschis pe numele său. Inițiativa aparține Băncii Centrale a Muntenegrului și băncilor comerciale din țară și face parte dintr-o campanie desfășurată de 23 de ani, prin care autoritățile încurajează economisirea încă de la cele mai mici vârste.

Campania, intitulată „Primul pas către un viitor sigur”, este organizată cu ocazia Săptămânii Economisirii, potrivit publicației Blic. Programul a fost continuat în urma unui acord semnat de guvernatoarea Băncii Centrale a Muntenegrului, Irena Radovic, și de președinții consiliilor de administrație ale băncilor comerciale. Prin acest parteneriat, familiile primesc sprijin financiar pentru constituirea unor economii în numele copiilor nou-născuți.

Guvernatoarea Băncii Centrale a explicat că inițiativa, derulată de aproape două decenii și jumătate, are rolul de a sprijini familiile și de a încuraja economisirea, educația financiară și o atitudine responsabilă față de bani încă din copilărie.

Irena Radovic a amintit și două proiecte importante pentru sistemul financiar al țării: aderarea Muntenegrului la zona SEPA și introducerea sistemului de plăți instant TIPS. Potrivit acesteia, cele două proiecte au contribuit la modernizarea sistemului de plăți și la apropierea țării de spațiul financiar european. Populația și companiile pot astfel să efectueze transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine.

Guvernatoarea a subliniat că aceste rezultate fac parte din eforturile de creare a unor condiții mai bune pentru generațiile viitoare.

„Prin această inițiativă, care se desfășoară de aproape două decenii și jumătate, sprijinim familiile și pe cei mai tineri deponenți, încurajând în același timp economisirea, educația financiară și o atitudine responsabilă față de bani încă de la cele mai mici vârste”, a declarat Irena Radovic.

Potrivit acordului semnat, de depozitul inițial de 2.000 de euro poate beneficia fiecare copil născut în Muntenegru între 31 octombrie și 6 noiembrie 2026, cu condiția ca părinții să îi deschidă un cont de economii la una dintre băncile participante.

Suma este suportată în mod egal de Banca Centrală a Muntenegrului și de banca comercială la care este deschis contul. Fiecare instituție contribuie cu 1.000 de euro, astfel încât depozitul inițial ajunge la 2.000 de euro pentru fiecare nou-născut eligibil.

Banii vor rămâne într-un cont de economii pe o perioadă de un an. După încheierea acesteia, părinții vor putea decide dacă retrag suma sau dacă păstrează economiile și continuă să depună bani în cont.

De la lansarea campaniei, 2.926 de copii din Muntenegru au beneficiat de un prim cont de economii. Pentru derularea programului, Banca Centrală și băncile comerciale au alocat până în prezent peste 1,3 milioane de euro.

Săptămâna Economisirii nu se limitează la sprijinul financiar acordat familiilor cu nou-născuți. Programul include și ateliere și prezentări organizate pentru elevii din școlile primare și licee, în cadrul cărora aceștia învață cum să își gestioneze banii în mod responsabil.

Totodată, sâmbătă, 31 octombrie, a fost programată cea de-a doua ediție a competiției naționale de robotică „Robofin”, dedicată educației financiare.

Evenimentul este organizat de Banca Centrală a Muntenegrului, Ministerul Educației, Științei și Inovării și Fondul pentru Inovare.

Prin acordarea depozitelor pentru nou-născuți, organizarea atelierelor și desfășurarea competiției de robotică, autoritățile și băncile din Muntenegru urmăresc să îi familiarizeze pe copii și tineri cu importanța economisirii și să îi ajute să își formeze obiceiuri financiare sănătoase încă de la vârste mici.