Victor Ponta avertizează că România s-ar putea împrumuta cu încă 100 de miliarde de lei. Ce spune despre pensii, salarii și taxe

Fostul premier Victor Ponta avertizează că România se confruntă cu probleme economice majore, în condițiile în care prețurile continuă să crească, iar salariile și pensiile stagnează. Acesta susține că, pe baza cifrelor prezentate de ministrul Finanțelor, statul ar urma să se împrumute cu încă 100 de miliarde de lei în acest an. Ponta consideră necesară indexarea pensiilor mici și atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă mediul de afaceri.

Într-o intervenție la România TV, fostul premier Victor Ponta a declarat că noul Guvern trebuie să se concentreze asupra problemelor economice care afectează populația. Acesta a făcut referire la rectificarea bugetară, la evoluția prețurilor la energie și la așteptările pensionarilor privind majorarea veniturilor.

Ponta a susținut că indexarea pensiilor mici este absolut necesară, în condițiile în care o parte dintre pensionari speră că revenirea PSD la guvernare va aduce creșteri ale veniturilor.

„Ceea ce este important pentru oameni este faptul că avem un nou Guvern, e bine că au plecat USR-iștii, înțeleg că s-a făcut noua rectificare și s-au dat banii către Sănătate și Educație. Dar problemele esențiale pe care le așteaptă fiecare român să fie rezolvate, despre ele trebuie să vorbim. La Energie, am văzut că și noul ministru, oarecum de așteptat, spune că prețurile la energie vor crește în continuare anul acesta și anul viitor. Foarte mulți dintre pensionari spun că a venit înapoi PSD la Guvernare, înseamnă că după doi ani de momente grele vor fi indexate pensiile. Nu știu dacă acest lucru este adevărat sau nu dar cred că este absolut necesar să fie indexate pensiile mici.”, a transmis Victor Ponta.

Victor Ponta a vorbit și despre situația mediului privat, susținând că oamenii de afaceri așteaptă răspunsuri privind o eventuală reducere a TVA, eliminarea unor taxe și acordarea de măsuri de sprijin.

Fostul premier a făcut referire și la diferențele dintre cifrele prezentate în spațiul public cu privire la deficitul bugetar. Potrivit interpretării sale asupra datelor comunicate de ministrul Finanțelor, România ar urma să contracteze împrumuturi suplimentare de 100 de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

„Stau de vorbă cu oamenii de afaceri din România: Victor, scade TVA de la 1 ianuarie, se scot anumit taxe, primi sprijin? Zic nu știu, sper că da, că nu mai are cine să reziste în România în afară de multinaționale. Am urmărit disputa legată de dificit, ministrul Finanțelor dă o cifră, domnul Grindeanu dă alta, cifra ministrului de Finanțe înseamnă că anul acesta, bazându-mă pe ce spună, România se mai împrumută 100 de miliarde de lei. Nu e că am mărit niște taxe, dar avem o gaură anul ăsta.”, a mai punctat Victor Ponta.

Fostul șef al Executivului a comparat dificultățile economice actuale cu cele înregistrate în România în perioadele 1999-2000 și 2010-2011. Acesta a atras atenția asupra creșterii prețurilor, stagnării pensiilor și salariilor, dar și asupra perspectivelor limitate pentru tinerii care își caută un loc de muncă.

Ponta a susținut că anul viitor vor apărea noi obligații de plată pentru stat, inclusiv cele legate de procesele cu magistrații. În același timp, acesta consideră că nemulțumirile economice ar putea provoca proteste în rândul tinerilor.

„Anul viitor vin lucruri de plătit: procesele cu magistrații, diverse alte lucruri, problemele principale ale oamenilor sunt probleme pe care le-au mai avut românii în criză, chiar dacă am mai uitat de ele, în 2010-11 era la fel, în 99-2000: prețurile cresc, salariile și pensiile stau pe loc, locuri de muncă pentru tineri, ei nu au o viață sau perspective mai bune decât în Europa și probabil vor protesta și ei, mersul economiei este prost în continuare, cred că astea sunt provocările.

În ceea ce privește situația politică, Victor Ponta a apreciat că noul Guvern va trebui să facă față unei opoziții puternice, atât din partea AUR, cât și din partea PNL și USR.

Fostul premier a precizat că grupul parlamentar UpR, pe care îl conduce, va susține măsurile considerate benefice și se va opune celor pe care le apreciază drept nefavorabile.