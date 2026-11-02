Se strică vremea. Ploi, frig și ninsori în toată țara. Cum va fi vremea în București

România intră într-un episod de vreme rece și ploioasă. Începutul lunii noiembrie aduce precipitații abundente, vânt puternic și primele ninsori la munte. Dobrogea și Muntenia se numără printre regiunile cele mai afectate, unde cantitățile de apă pot depăși 50-60 l/mp. Nici Bucureștiul nu scapă de ploi.

Vremea va fi rece pentru începutul lunii noiembrie, iar în regiunile sudice și sud-estice va fi închisă, cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. Se vor înregistra cantități însemnate de precipitații, în special în Dobrogea, unde, mai ales în partea sudică, se pot acumula peste 50-60 l/mp. În Oltenia și sudul Moldovei, cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-20 l/mp, iar în Muntenia vor ajunge la 15-40 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi mai mult noros, iar ploile, în general slabe cantitativ, cu acumulări de 1-8 l/mp, se vor semnala local și temporar. La munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 2-5 cm, iar în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, izolat, acesta va depăși 10 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în nord-vestul teritoriului. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 9 grade, iar pe litoral vor ajunge la 11-13 grade. Izolat se va forma ceață.

În București, vremea va fi rece și închisă, iar ploile vor continua pe parcursul zilei. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.

Vremea va rămâne rece pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice și sud-estice, cerul va fi în continuare închis, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor înregistra cantități însemnate de precipitații, de 10-15 l/mp. Mai ales în partea sudică a acestor regiuni, izolat, acumulările vor depăși 20-30 l/mp.

Cerul va fi noros și în Moldova și Banat, unde va ploua local, cantitățile de apă urmând să fie de 1-5 l/mp. În Crișana, Transilvania și Maramureș, înnorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala izolat. În Carpații Meridionali și Orientali, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 2-5 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul Moldovei și în zona montană înaltă. Rafalele vor atinge, în general, 45-65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade Celsius, cu valori mai ridicate în vestul și în extremitatea de sud-est a țării. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață, în special în regiunile vestice și centrale.

În București, vremea va rămâne închisă, cu ploi pe parcursul zilei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.