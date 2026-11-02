Alertă cu drone la granița României. Armata a ridicat de urgență avioane F-16. S-a emis mesaj RO-Alert

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit luni dimineață, 2 noiembrie, un mesaj RO-Alert, în urma unor atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat de la sol avioane F-16 și un elicopter militar. Două persoane au sunat la 112, una dintre acestea semnalând prezența unor aeronave care zburau la joasă înălțime.

În noaptea de duminică spre luni, 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

În acest context, autoritățile militare române au dispus ridicarea de la sol a unor aeronave F-16 din serviciul de luptă pentru poliție aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii. De asemenea, a fost mobilizat un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

În urma notificării, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert luni dimineață, la ora 04:11, prin care populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune de drone.

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112 după transmiterea avertizării.

Una dintre acestea a anunțat că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime, în timp ce a doua persoană a solicitat informații suplimentare despre mesajul RO-Alert.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

De asemenea, ISU Tulcea a transmis că, pe durata alertei aeriene, nu au fost înregistrate evenimente care să necesite intervenția pompierilor.

Alerta aeriană a încetat luni dimineață, la ora 05:26, la aproximativ o oră și un sfert după transmiterea mesajului RO-Alert.