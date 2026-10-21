Resturi de dronă, găsite în județul Buzău. Un localnic a alertat autoritățile prin 112

Resturi ale unei posibile drone militare au fost descoperite miercuri pe un câmp din apropierea localității Moșești, comuna Robeasca, județul Buzău. Un localnic a alertat autoritățile după ce a găsit fragmentele în timp ce efectua lucrări agricole, iar la fața locului au ajuns echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Serviciului Român de Informații (SRI).

Potrivit corespondentei TVR în Buzău, Antonia Ioniță, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 10:00. Bărbatul din comuna Robeasca a anunțat că a găsit pe terenul agricol resturi care ar putea proveni de la o dronă prăbușită.

Primele informații indică faptul că fragmentele descoperite ar putea proveni de la aripa unei drone militare. Specialiștii aflați la fața locului verifică zona în care au fost găsite resturile, pentru a stabili natura acestora și circumstanțele în care au ajuns pe câmp.

Autoritățile desfășoară verificări în perimetrul indicat, iar informațiile privind proveniența fragmentelor urmează să fie clarificate în urma cercetărilor efectuate de echipele specializate.

Resturile au fost găsite în afara localității Moșești, care aparține comunei Robeasca din județul Buzău. Primarul comunei, Domnica Vlad, a confirmat pentru News.ro că bărbatul care a făcut descoperirea a contactat-o telefonic, după care a anunțat autoritățile prin intermediul numărului de urgență 112.

„Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău”, a declarat edilul pentru News.ro.

După sesizare, pompierii s-au deplasat în zonă pentru a ajunge la locul indicat de persoana care a descoperit fragmentele. La verificări participă și reprezentanți ai MApN și SRI, care analizează suprafața pe care au fost găsite resturile.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, printre fragmentele identificate s-ar afla bucăți din aripa unei posibile drone militare. Identificarea exactă a aparatului și stabilirea momentului în care s-ar fi prăbușit nu au fost clarificate.

Domnica Vlad a precizat că, la momentul declarației, nu avea informații care să permită stabilirea datei sau orei la care aparatul ar fi ajuns pe terenul agricol. Edilul a menționat că în zonă se aud frecvent zgomote puternice și sunete de aeronave, fără să poată face o legătură certă între acestea și descoperirea de miercuri.

„Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane”, a declarat primarul comunei Robeasca pentru News.ro, referindu-se la sunetele auzite în zonă.

Ulterior, aceasta a reiterat că nu poate preciza când s-ar fi produs o eventuală prăbușire a dronei. „Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane dar nu stiu să vă zic”, a adăugat Domnica Vlad, primarul comunei Robeasca.

Descoperirea a fost semnalată în afara localității Moșești, pe un teren agricol, iar echipele autorităților verifică zona pentru a examina fragmentele găsite și pentru a obține informații despre proveniența lor. Comuna Robeasca este situată în sud-estul județului Buzău, la limita cu județul Brăila.