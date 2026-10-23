Criza motorinei se adâncește la Marea Neagră. Armatorii refuză să mai plece din porturi. Adrian Negrescu: Toate aceste costuri le vom plăti la pompă

Atacul asupra unei nave comerciale de lângă Constanța și amenințarea dronelor au provocat o explozie a costurilor de transport maritim în Marea Neagră. Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează că scumpirea uriașă a staționării navelor și blocajele logistice se vor reflecta direct în prețurile la pompă și la raft, existând riscul ca România să piardă furnizorii de motorină.

Situația actuală din Portul Constanța nu reprezintă o surpriză, avertiza recent firma de analiză Frames într-un studiu dedicat riscului de penurie de carburanți. Consultantul economic Adrian Negrescu a arătat pe pagina sa de Facebook că România depinde direct de importurile de motorină realizate pe rute lungi sau expuse conflictelor armate.

În acest context, cheltuielile cu transportul, asigurările și personalul s-au majorat deja semnificativ, iar orice blocaj logistic se transmite rapid în prețurile finale plătite de consumatori la pompă.

Cifrele recente confirmă acest scenariu critic. Tariful de staționare pentru o navă a crescut exponențial, ajungând de la 25.000 de dolari pe zi la începutul lunii august la aproape 145.000 de dolari pe zi, pe fondul ezitării armatorilor de a părăsi portul din cauza amenințării dronelor.

Deși încărcăturile de motorină sosite în octombrie au fost achiziționate la tarifele vechi, transporturile viitoare vor reflecta noile prețuri.

Problemele sunt amplificate de nivelul scăzut al apei pe Dunăre, de blocajele din rețeaua feroviară și de primele de asigurare tot mai mari din Marea Neagră, iar atacul recent asupra unei nave comerciale aflate aproape de Constanța va urgenta scumpirile.

Toate aceste majorări vor fi suportate de populație la pompă și ulterior la raft. În contextul unei crize globale a motorinei, furnizorii își reorientează livrările către zone cu risc și costuri reduse.

Prin urmare, dacă Marea Neagră devine o rută tot mai scumpă, țara riscă să piardă competiția pentru volumele necesare.

Pentru evitarea unei crize, Adrian Negrescu susține necesitatea unor contracte de aprovizionare pe termen lung cu furnizori diversificați, precum și constituirea unor stocuri de siguranță reale.

De asemenea, expertul consideră obligatorie o discuție la nivel european privind garantarea asigurărilor maritime, subliniind că România trebuie să participe activ la aceste negocieri pentru a preveni epuizarea stocurilor de carburant.

Costurile de închiriere a barjelor au crescut puternic în ultima lună, atât în regiune, cât și în restul Europei. Evoluția este determinată de intensificarea atacurilor din Golful Persic, de unde provine o parte din materia primă, și din Marea Neagră, rută importantă pentru petrolierele care aprovizionează România, Republica Moldova și o parte din consumul Ucrainei. În paralel, au crescut și taxele de staționare a navelor în porturi, transmite Profit.ro.

În acest context, primele pentru transporturile maritime de motorină din Marea Mediterană și din porturile din nordul Europei ar putea crește în noiembrie, potrivit analiștilor grupului ucrainean de consultanță A-95 și participanților la piață.

Peste 60 de bani din scumpirea carburanților sunt puși pe seama majorării costurilor de transport al țițeiului importat și procesat de rafinăriile din România. Aceste costuri au crescut de aproape zece ori și au ajuns să reprezinte aproape o treime din prețul unui baril de petrol. Tendința s-a accentuat în ultima lună, pe fondul creșterii puternice a indicilor care măsoară costurile transporturilor către Europa.

Un alt factor care a generat cheltuieli suplimentare este reticența transportatorilor navali de a părăsi portul Constanța, din cauza temerilor privind posibile atacuri cu drone. Această situație a dus la majorarea semnificativă a tarifelor de staționare a navelor și la acumularea unor stocuri mari de combustibil în portul Constanța, care nu au fost încă expediate.

„Scăderea indicatorilor este cauzată de nivelul extrem de scăzut al apei pe Dunăre și de blocajele de pe calea ferată, din cauza cărora nu am putut importa mărfuri (din România – n.r.) în Ucraina în ritmul dorit”, spune un operator de terminal.

„Observăm deja o creștere incredibilă a tarifelor de staționare. La începutul lunii august, tariful de staționare era de 25.000 de dolari pe zi. Acum ajunge la 145.000 de dolari pe zi. În opinia mea, acest lucru se datorează atât situației de pe piața de transport de mărfuri, cât și riscurilor din Marea Neagră”, precizează și unul dintre operatorii din Constanța, citat de presa ucraineană.