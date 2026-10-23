BNR anunță câți bani sunt în economia României. Depozitele populației au crescut, iar creditarea a avansat cu peste 8%

Date noi de la BNR care arată evoluția banilor din economie, a împrumuturilor și a economiilor populației. Masa monetară a României a ajuns la 816,2 miliarde de lei în septembrie 2026, în creștere cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate astăzi de Banca Națională. Creditul neguvernamental a urcat cu 8,2% în ritm anual, iar depozitele rezidenților au avansat cu 8,8%.

Masa monetară în sens larg din România a ajuns la 816,2 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu 0,4% față de august și cu 8,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri, 23 octombrie, de Banca Națională a României (BNR).

Creditul neguvernamental a urcat cu 8,2% în ritm anual, iar depozitele rezidenților au crescut cu 8,8%.

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la 30 septembrie 2026, un sold de 816,213 miliarde de lei. Comparativ cu luna august, aceasta s-a majorat cu 0,4%, însă în termeni reali a scăzut cu 0,4%. Față de septembrie 2025, avansul a fost de 8,4%, respectiv de 1,7% în termeni reali.

Masa monetară în sens restrâns (M1) a ajuns la 497,866 miliarde de lei, în creștere cu 0,1% față de luna precedentă și cu 7,1% comparativ cu septembrie 2025.

În componența M1, numerarul aflat în afara sistemului bancar a totalizat 143,4 miliarde de lei, în timp ce depozitele overnight, care includ conturile curente și depozitele la vedere, au însumat 354,465 miliarde de lei.

Depozitele cu durata inițială de până la doi ani inclusiv au ajuns la 318,348 miliarde de lei, după o creștere de 0,8% față de august. Comparativ cu septembrie 2025, acestea au fost mai mari cu 10,5%.

În ceea ce privește contrapartida masei monetare, activele externe nete au scăzut cu 6,6% față de august, până la 382,678 miliarde de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au înregistrat o diminuare de 1,1%.

În schimb, activele interne nete au crescut cu 7,4% într-o singură lună și cu 18,4% în ritm anual, până la 433,536 miliarde de lei.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit, inclusiv creditele neperformante, a ajuns la 480,263 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Valoarea a fost cu 0,7% mai mare decât în august, ceea ce reprezintă o scădere de 0,02% în termeni reali.

Creditele în lei au reprezentat 66,8% din total și au crescut cu 0,8% față de luna precedentă. Împrumuturile în valută, exprimate în lei, au avut o pondere de 33,2% și s-au majorat cu 0,7%. Exprimate în euro, acestea au înregistrat o creștere de 0,3%.

Față de septembrie 2025, creditul neguvernamental a avansat cu 8,2%, respectiv cu 1,4% în termeni reali. Componenta în lei a crescut cu 4,5%, însă a scăzut cu 2% în termeni reali. În cazul creditelor în valută, exprimate în lei, creșterea anuală a fost de 16,3%, iar exprimată în euro, de 11,9%.

Creditele în lei acordate gospodăriilor populației au ajuns la 204,978 miliarde de lei, în creștere cu 1,1% față de august și cu 9,2% comparativ cu septembrie 2025.

În cazul societăților nefinanciare și al instituțiilor financiare nemonetare, soldul creditelor în lei a fost de 115,848 miliarde de lei. Acesta a crescut cu 0,3% într-o lună, dar a scăzut cu 2,9% în ritm anual.

Creditele în valută ale gospodăriilor populației au coborât la 13,836 miliarde de lei, cu 1,2% sub nivelul din august și cu 12,2% mai puțin decât în septembrie 2025. În schimb, împrumuturile în valută ale celorlalte sectoare au crescut cu 0,9% într-o lună și cu 20% într-un an, până la 145,601 miliarde de lei.

Creditul guvernamental a ajuns la 298,254 miliarde de lei, după o creștere de 2,9% față de august. Comparativ cu septembrie 2025, acesta a fost mai mare cu 15,7%, respectiv cu 8,5% în termeni reali.

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au totalizat 690,779 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026. Acestea au crescut cu 0,4% față de august și cu 8,8% comparativ cu aceeași lună din 2025. În termeni reali, avansul anual a fost de 2,1%.

Depozitele în lei au reprezentat 67,1% din total și au însumat 463,392 miliarde de lei, în scădere cu 0,7% față de luna precedentă. Comparativ cu septembrie 2025, acestea au crescut cu 7%.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au ajuns la 269,182 miliarde de lei, în scădere cu 0,2% față de august, dar în creștere cu 6,7% în ritm anual.

În cazul celorlalte sectoare, depozitele în lei au totalizat 194,211 miliarde de lei. Acestea s-au diminuat cu 1,4% într-o lună, dar au crescut cu 7,4% față de septembrie 2025.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 2,5% față de august, până la 227,387 miliarde de lei, echivalentul a 43,078 miliarde de euro. Acestea au reprezentat 32,9% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali.

Comparativ cu septembrie 2025, depozitele în valută au crescut cu 12,9% exprimate în lei și cu 8,6% exprimate în euro.

Din totalul depozitelor în valută, cele ale gospodăriilor populației au însumat 155,835 miliarde de lei, în timp ce depozitele celorlalte sectoare au ajuns la 71,552 miliarde de lei.

BNR precizează că datele privind indicatorii monetari pentru septembrie 2026 au caracter provizoriu și pot fi revizuite. Următorul comunicat, care va cuprinde datele pentru octombrie 2026, este programat pentru 24 noiembrie.