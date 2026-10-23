Navă comercială în pericol de scufundare în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Constanța. Ar fi fost lovită de o dronă

Autoritățile române intervin pentru salvarea echipajului unei nave comerciale care se scufundă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine, echivalentul a 24 de kilometri, în largul Portului Constanța. Potrivit informațiilor preliminare, vasul ar fi fost lovit de o dronă.

Nava „Khoryv” a transmis un mesaj de urgență de tip „Mayday/Drone attack”, prin care a semnalat un atac cu drone. Apelul SOS a fost recepționat de autoritățile maritime române, iar Centrul Maritim de Coordonare Constanța a fost informat despre incident. Trei nave au fost alertate pentru a interveni și pentru a sprijini operațiunile de salvare.

Potrivit primelor informații, 10 persoane ar putea fi rănite, însă datele privind starea membrilor echipajului nu sunt, deocamdată, confirmate oficial. Autoritățile desfășoară operațiuni pentru salvarea marinarilor aflați la bord.

Conform informațiilor transmise de Observator, nava atacată s-ar afla în pericol de scufundare. Cauzele exacte ale incidentului și circumstanțele în care s-ar fi produs atacul urmează să fie clarificate.

Potrivit datelor publicate de VesselFinder, „Khoryv” este o navă comercială construită în 1983, cu o lungime de aproximativ 119 metri. Vasul navighează sub pavilionul Insulelor Comore și este destinat transportului de minereuri și produse petroliere.

Deocamdată, nu există informații clare despre încărcătura pe care nava o transporta în momentul incidentului.

Datele privind traseul indică faptul că vasul se afla în portul Erdemir din Turcia pe 21 octombrie. Pentru 23 octombrie, la ora 23:00, era prevăzută sosirea navei în Portul Sulina.

Intervenția autorităților române este în desfășurare, iar informațiile despre starea echipajului și evoluția situației urmează să fie actualizate pe măsură ce vor fi confirmate.

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