Nicușor Dan și Luca Niculescu, mesaje pentru tinerii români din diaspora. Premierul anunță măsuri pentru cei care vor să revină în țară

Premierul Luca Niculescu și președintele Nicușor Dan au transmis vineri, 23 octombrie, mesaje adresate tinerilor români din țară și din străinătate, în cadrul Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat la Palatul Cotroceni. Șeful Guvernului a vorbit despre măsurile destinate românilor care intenționează să revină în țară, inclusiv accesul la locuri de muncă și recunoașterea diplomelor, în timp ce președintele a subliniat că România are nevoie de competențele dobândite de cetățenii săi în străinătate.

Premierul Luca Niculescu a declarat, în cadrul Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, că autoritățile trebuie să creeze condiții pentru ca tinerii să își poată construi viitorul în România, fără ca oportunitățile profesionale și educaționale să fie influențate de mediul din care provin.

Șeful Executivului a amintit că a participat la același forum în urmă cu 26 de ani, când era jurnalist, și a evidențiat evoluția României din ultimele decenii.

„Acum 26 de ani am participat, eram jurnalist, la acest forum şi-mi amintesc de energia Sandrei Pralong când îi aduce pe românii care studiaseră în străinătate să-i aducă aici în ţară. (..) Mă bucur că totuşi (..) chiar dacă ne place deseori să ne autoflagelăm, totuşi există atât de multe lucruri bune în această ţară şi câteodată această ţară este şi afară, deseori, şi prin ceea ce faceţi sunteţi şi o imagine a acestei ţări”, a spus premierul.

Luca Niculescu a subliniat că una dintre principalele provocări este construirea unei societăți în care educația, competența și munca să ofere oportunități reale tuturor tinerilor.

„Este o ţară în care şcoala le deschide oportunităţi reale, în care munca şi competenţa sunt recunoscute, în care ideile bune pot deveni proiecte iar proiectele pot deveni afaceri, pot deveni cercetare, pot deveni inovaţii, pot deveni locuri de muncă. O ţară în care şansa de a reuşi nu depinde de locul unde te-ai născut sau de posibilităţile familiei în care ai crescut. Ştiu că mai sunt multe de făcut până ajungem acolo, chiar dacă, după cum spune şi domnul preşedinte, s-au făcut lucruri şi parcursul este extraordinar, dacă te uiţi cum eram acum 25-30 de ani”, a subliniat premierul.

Referindu-se la românii care studiază sau lucrează peste hotare, premierul a arătat că aceștia nu ar trebui să fie puși în situația de a alege între dezvoltarea profesională în străinătate și menținerea legăturilor cu țara.

„Ştim că pentru mulţi dintre dumneavoastră România înseamnă locul de care vă leagă familia, limba, amintirile, dar şi ţara de la care aveţi aşteptări, pentru că vă întrebaţi probabil ok, dacă mă întorc, ce mă aşteaptă în acea ţară, ce mă aşteaptă în România, ce pot eu să construiesc aici? Nu cred că mai putem cere generaţiei din care faceţi parte o opţiune din aceasta foarte tranşantă să aleagă între a-şi urma oportunităţile în lume şi a rămâne conectaţi în ţara lor. Asta poate era pentru generaţia noastră valabilă când aveam frontierele mai clar definite în minte. Acum dumneavoastră sunteţi toţi cetăţeni ai lumii, nu sunteţi ca mine care până la 19 ani nu ştiam cum este să calci în afara ţării”, a menţionat Niculescu.

Premierul a precizat că programul de guvernare include măsuri destinate românilor din diaspora care intenționează să se întoarcă în România.

Printre acestea se numără facilitarea accesului la informații despre locurile de muncă disponibile, recunoașterea diplomelor obținute în străinătate și accesul la serviciile necesare familiilor.

Potrivit șefului Guvernului, aceste aspecte pot influența decisiv alegerea unei persoane de a reveni în țară.

„De exemplu, accesul la informaţii clare despre locuri de muncă, recunoaşterea diplomelor, serviciile de care are nevoie familia sa sunt chestiuni care pot face diferenţa între o intenţie şi o decizie corectă. Iar pentru tinerii care rămân în străinătate trebuie să existe căi concrete de a colabora cu instituţiile din această ţară. Deci, aş spune că participarea dumneavoastră la construcţia României nu trebuie să se oprească la acest forum şi sunt convins că nu se va opri la acest forum şi, într-adevăr, ideile care sunt formulate aici trebuie să fie suficient de concrete în aşa fel încât să le putem şi aplica, să le analizăm, să le discutăm cu instituţiile şi să le transformăm până la urmă în politici publice”, a mai declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat și importanța dialogului dintre instituțiile statului și tinerii români din străinătate, chiar și atunci când există opinii diferite.

„Probabil de multe ori vom găsi că dumneavoastră aveţi alte idei, alte abordări, dar este foarte bine, este foarte firesc. Şi vă asigur că lucrând totuşi cu instituţiile româneşti vreme de câţiva ani deja şi acum chiar conducând Guvernul României, există multă deschidere şi multă bunăvoinţă, multă competenţă în instituţiile româneşti, câteodată trebuie să sapi doar puţin mai adânc.”, a mai spus premierul în discurs.

În timpul discursului, Luca Niculescu a abordat și problema incidentelor violente înregistrate în ultimele zile în unitățile de învățământ.

Acesta a precizat că Guvernul a stabilit măsuri urgente pentru protejarea elevilor și profesorilor, inclusiv întărirea pazei și îmbunătățirea mecanismelor de intervenție ale autorităților.

„Chiar astăzi, de dimineaţă, ne-am întâlnit la Guvern împreună cu mai mulţi miniştri (..) şi am stabilit o serie de măsuri urgente pentru protejarea elevilor, pentru protejarea profesorilor, pentru a întări paza şi mecanismele de acţiune ale autorităţilor. Deci este un plan rapid pe care îl vom pune în aplicare”, a anunţat premierul.

La același eveniment, președintele Nicușor Dan a subliniat importanța valorificării experienței acumulate de românii care au ales să studieze sau să lucreze în afara țării.

Șeful statului a amintit că, în urmă cu 26 de ani, a contribuit la organizarea unui eveniment similar, care a reunit tineri din România și români plecați la studii în străinătate.

„E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici şi puţină nostalgie faţă de acum 26 de ani. În primul rând, vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizezi, şi vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuţii, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor. Cum spuneam, în urmă cu 26 de ani, în numele unui ONG, am co-organizat – Sandra Pralong era şefa organizării şi domnul Preşedinte Constantinescu oferea cadrul şi locaţia pentru acest eveniment – întâlnirea tinerilor din România cu cei plecaţi la studii, şi mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele a vorbit și despre schimbările economice și instituționale înregistrate de România în ultimele decenii, amintind aderarea la Uniunea Europeană și NATO, precum și creșterea economiei.

„Nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că, dacă facem o comparaţie între ce era România atunci şi ce este România acum, o să vedem schimbări esenţiale – faptul că suntem în Uniunea Europeană şi în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este 400 de miliarde, faptul că – dacă îmi permiteţi, eu aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo. Şi asta înseamnă că noi toţi, ca societate, şi includ aici şi pe românii care trăiesc afară, am evoluat şi trebuie să fim mândri de această evoluţie, şi fără să băgăm sub preş toate neajunsurile pe care încă le avem”, a precizat preşedintele.

Nicușor Dan a atras atenția că, deși există disponibilitate pentru colaborare între autorități și românii din diaspora, rezultatele concrete nu au fost întotdeauna pe măsura intențiilor.

În acest context, șeful statului a încurajat participanții să identifice proiecte realizabile, cu obiective și termene clare, care să poată fi susținute de instituțiile publice.

„Există dorinţă, disponibilitate din toate părţile. Întrebarea fundamentală este cum vom reuşi să colaborăm, pentru că avem experienţa multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină şi rezultate mai puţine. Înspre asta aş orienta discuţiile, cum putem să facem un proiect, un calendar cu obiective realiste şi cu cereri realiste către autorităţile publice. Toată disponibilitatea din partea noastră, numai că, din când în când, lipseşte timpul, şi, atunci, lucrurile de viitor sunt amânate până când le rezolvăm pe cele curente care ne ocupă tot timpul”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Mesajele transmise de cei doi oficiali au pus accent pe implicarea românilor din diaspora în dezvoltarea țării, fie prin revenirea în România, fie prin colaborarea cu instituțiile și organizațiile din țară.