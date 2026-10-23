CCIR: Firmele românești pot participa la reconstrucția Ucrainei. Ce oportunități de investiții sunt vizate

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) mizează pe implicarea firmelor românești în reconstrucția Ucrainei. La forumul „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, Ovidiu Silaghi a explicat cum pot camerele de comerț să faciliteze investițiile și contractele dintre companii.

Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat la deschiderea forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizat de New Strategy Center în parteneriat cu CCIR.

În cadrul panelului „Business Bridges for Economic Recovery: The Strategic Role of Chambers of Commerce”, la care au participat și reprezentanți ai camerelor de comerț din Ucraina și Republica Moldova, Ovidiu Silaghi a explicat rolul acestor organizații în facilitarea investițiilor și dezvoltarea relațiilor comerciale.

Potrivit acestuia, reconstrucția Ucrainei va reprezenta un proces economic de amploare, care va necesita investiții pe termen lung în infrastructură, energie, agricultură și dezvoltare regională. România dispune de condiții favorabile pentru a participa la acest proces, datorită poziției geografice și infrastructurii de transport și portuare.

Ovidiu Silaghi a arătat că reconstrucția Ucrainei nu va depinde de un singur stat, o instituție financiară sau o companie, ci de mii de contracte încheiate între firme. În acest context, existența unor intermediari de încredere poate facilita transformarea oportunităților de afaceri în contracte concrete.

Pentru companiile românești, participarea la reconstrucția Ucrainei reprezintă o oportunitate de a contribui la unul dintre cele mai ample procese de investiții din Europa, nu doar ca țară de tranzit, ci și ca furnizor de produse, servicii și expertiză. Printre domeniile vizate se numără infrastructura și logistica, construcțiile, energia, agricultura și industria alimentară.

Secretarul general al CCIR a precizat că organizațiile camerale facilitează contactele între companii, furnizează informații despre piețe și oferă servicii menite să reducă riscurile comerciale. Acestea includ emiterea certificatelor de origine și a carnetelor ATA, precum și servicii de arbitraj comercial.

Silaghi a evidențiat importanța camerelor de comerț județene din zonele de graniță cu Ucraina și Republica Moldova pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere. Potrivit acestuia, serviciile rețelei camerale sunt deosebit de relevante pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Reconstrucția Ucrainei reprezintă, pe lângă dimensiunea politică, un proces economic de amploare, care va presupune investiții pe termen lung în infrastructură, energie, agricultură și dezvoltare regională. România are, prin poziția geografică și prin infrastructura de transport și portuară, condițiile necesare pentru a participa activ la acest proces. De asemenea, reconstrucția Ucrainei nu va fi realizată de un singur stat, de o singură instituție financiară sau de o singură companie. Ea va fi rezultatul a mii de contracte între firme care, în cele mai multe cazuri, nu se cunosc astăzi. Diferența dintre o oportunitate identificată și un contract semnat o face, de regulă, existența unui intermediar de încredere. Pentru companiile românești, miza este participarea la unul dintre cele mai ample procese de investiții din Europa nu doar ca țară de tranzit, ci ca furnizor de produse, servicii și expertiză, în domenii precum infrastructura și logistica, construcțiile, energia, agricultura și industria alimentară. Camerele de comerț pun în legătură companiile, furnizează informații de piață și oferă servicii care reduc riscurile comerciale – de la certificate de origine și carnete ATA la arbitraj comercial. Rolul camerelor județene de la granița cu Ucraina și cu Republica Moldova este important în cooperarea transfrontalieră, iar serviciile rețelei camerale sunt relevante în special pentru IMM-uri”, a declarat Silaghi.

Forumul „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” se desfășoară în perioada 22-23 octombrie și reunește reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri din România, Ucraina și Republica Moldova, alături de experți și investitori internaționali.

Evenimentul cuprinde peste 30 de paneluri dedicate unor teme precum infrastructura și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura, cooperarea transfrontalieră și capitalul uman.