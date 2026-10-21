Luca Niculescu anunță prima vizită oficială în calitate de premier. Republica Moldova, prima destinație externă

Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri, 21 octombrie, că prima sa vizită oficială în străinătate va avea loc în Republica Moldova, la Chișinău. Decizia a fost stabilită în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său moldovean, Vasile Tofan. Șeful Guvernului român a transmis că își dorește accelerarea proiectelor comune și a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Anunțul vine la o zi după învestirea noului Executiv de către Parlament.

Premierul României, Luca Niculescu, a anunțat că prima deplasare externă din noul său mandat va avea loc în Republica Moldova, în urma unei discuții telefonice cu prim-ministrul Vasile Tofan.

Într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X, șeful Executivului de la București a precizat că i-a mulțumit omologului său pentru felicitările transmise cu ocazia preluării mandatului.

Cei doi oficiali au convenit să organizeze o întâlnire la Chișinău și să intensifice colaborarea în domeniile de interes comun.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri. Le-am solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chișinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu și al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană”, a scris Niculescu.

Premierul nu a precizat data exactă a vizitei, însă autoritățile de la Chișinău au anunțat că întâlnirea urmează să aibă loc în perioada următoare.

Discuția dintre cei doi premieri s-a concentrat pe continuarea proiectelor bilaterale și identificarea unor noi oportunități de cooperare.

Potrivit informațiilor comunicate de Guvernul Republicii Moldova, Vasile Tofan a evidențiat importanța parteneriatului dintre cele două țări, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și apropierea de Uniunea Europeană.

Printre proiectele menționate se numără renovarea grădinițelor, construcția de poduri și extinderea conexiunilor energetice.

Autoritățile moldovene și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea comunităților, atragerea investițiilor și consolidarea legăturilor economice cu România.

Vasile Tofan a subliniat că relația cu Bucureștiul rămâne importantă atât pentru dezvoltarea Republicii Moldova, cât și pentru parcursul său european.

Cei doi șefi de guvern au convenit să continue dialogul la nivel ministerial, astfel încât proiectele aflate în derulare să poată avansa.

Unul dintre subiectele abordate în cadrul convorbirii telefonice a fost integrarea europeană a Republicii Moldova.

Luca Niculescu i-a transmis premierului Vasile Tofan că Republica Moldova poate conta în continuare pe sprijinul Guvernului României pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Șeful Executivului a anunțat că le-a solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu omologii lor de la Chișinău pentru a pregăti următoarele etape ale cooperării.

În acest fel, noul Guvern de la București urmărește să asigure continuitatea proiectelor bilaterale și să dezvolte noi inițiative.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Șefa statului moldovean i-a urat succes noului premier și membrilor Cabinetului de la București, exprimându-și totodată aprecierea pentru colaborarea cu fostul prim-ministru Ilie Bolojan.

„Îi doresc mult succes premierului Luca Niculescu și noului guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi”, a scris Maia Sandu într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, potrivit Moldpres.

Mesajul președintei Republicii Moldova a venit în contextul schimbării Executivului de la București și al pregătirii unor noi discuții bilaterale.

Noul Guvern condus de Luca Niculescu a fost învestit marți, 20 octombrie, în urma votului acordat de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

La o zi după obținerea votului de încredere, premierul a anunțat că prima sa vizită externă va fi dedicată relației cu Republica Moldova.

Întâlnirea de la Chișinău va oferi celor două guverne ocazia să discute despre continuarea proiectelor existente, dezvoltarea cooperării economice și energetice și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.

Data exactă și agenda oficială a vizitei urmează să fie anunțate ulterior.