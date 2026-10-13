Republica Moldova accelerează integrarea europeană. Ce promite Siegfried Mureșan privind banii din bugetul UE 2028–2034

Republica Moldova face un nou pas decisiv spre Uniunea Europeană prin deschiderea a două noi clustere de negociere: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”. Europarlamentarul Siegfried Mureșan salută progresele rapide ale Chișinăului și dă asigurări că va lupta în negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 pentru ca Moldova să beneficieze de fondurile necesare aderării până în anul 2030.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE și președinte al Delegației PE pentru relațiile cu Republica Moldova, salută deschiderea a două noi clustere de negociere pentru aderarea Chișinăului la blocul comunitar.

Este vorba despre clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”.

Odată cu deschiderea acestor domenii, Republica Moldova ajunge la patru clustere deschise din totalul celor șase.

Mureșan subliniază, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că autoritățile proeuropene de la Chișinău își respectă angajamentele și își îndeplinesc obiectivele asumate, având șanse reale să deschidă toate clusterele de negociere până la finalul acestui an.

Oficialul european evidențiază determinarea echipei de la Chișinău, condusă de președintele Maia Sandu, de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030.

Mureșan consideră că o Moldovă integrată în UE reprezintă un obiectiv strategic care va garanta prosperitatea cetățenilor săi și va aduce un plus de securitate pentru România și pentru întreaga Uniune Europeană.

Siegfried Mureșan dă asigurări că va continua să susțină parcursul european al țării vecine din funcția sa de conducere din Parlamentul European.

Mai mult, în cadrul negocierilor pentru bugetul multianual al UE aferent perioadei 2028–2034, europarlamentarul va milita pentru alocarea resurselor financiare necesare Republicii Moldova, fie în calitate de stat candidat, fie ca stat membru.

Reamintim că Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negocieri cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice de luni, 12 octombrie, cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, țară care deține Președinția Consiliului UE până la 31 decembrie.

Discuția dintre cei doi oficiali a avut loc cu doar câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se află extinderea Uniunii Europene.

Pe lângă parcursul european al țării noastre, șefii de stat și de guvern au abordat și subiecte de pe agenda bilaterală. Printre acestea se numără acordul în domeniul securității sociale, un document esențial care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.

Totodată, Maia Sandu și Micheál Martin au discutat despre pregătirile pentru summitul Comunității Politice Europene, care se va desfășura la Dublin pe 12 noiembrie.

Evenimentul va reuni lideri din întreaga Europă pentru a dezbate provocările actuale legate de securitatea și stabilitatea continentului.