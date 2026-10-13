Republica Moldova accelerează integrarea europeană. Ce promite Siegfried Mureșan privind banii din bugetul UE 2028–2034
SURSA FOTO: Dreamstime - Republica Moldova, Uniunea Europeană
Republica Moldova face un nou pas decisiv spre Uniunea Europeană prin deschiderea a două noi clustere de negociere: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”. Europarlamentarul Siegfried Mureșan salută progresele rapide ale Chișinăului și dă asigurări că va lupta în negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 pentru ca Moldova să beneficieze de fondurile necesare aderării până în anul 2030.
Siegfried Mureșan anunță noi progrese în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE și președinte al Delegației PE pentru relațiile cu Republica Moldova, salută deschiderea a două noi clustere de negociere pentru aderarea Chișinăului la blocul comunitar.
Este vorba despre clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”.
Odată cu deschiderea acestor domenii, Republica Moldova ajunge la patru clustere deschise din totalul celor șase.
Mureșan subliniază, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că autoritățile proeuropene de la Chișinău își respectă angajamentele și își îndeplinesc obiectivele asumate, având șanse reale să deschidă toate clusterele de negociere până la finalul acestui an.
Autoritățile moldovene țintesc aderarea deplină la blocul comunitar până în anul 2030
Oficialul european evidențiază determinarea echipei de la Chișinău, condusă de președintele Maia Sandu, de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030.
Mureșan consideră că o Moldovă integrată în UE reprezintă un obiectiv strategic care va garanta prosperitatea cetățenilor săi și va aduce un plus de securitate pentru România și pentru întreaga Uniune Europeană.
Parlamentul European garantează sprijinul politic și financiar necesar Republicii Moldova
Siegfried Mureșan dă asigurări că va continua să susțină parcursul european al țării vecine din funcția sa de conducere din Parlamentul European.
Mai mult, în cadrul negocierilor pentru bugetul multianual al UE aferent perioadei 2028–2034, europarlamentarul va milita pentru alocarea resurselor financiare necesare Republicii Moldova, fie în calitate de stat candidat, fie ca stat membru.
Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negocieri cu UE până la sfârșitul acestui an
Reamintim că Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negocieri cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice de luni, 12 octombrie, cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, țară care deține Președinția Consiliului UE până la 31 decembrie.
Discuția dintre cei doi oficiali a avut loc cu doar câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se află extinderea Uniunii Europene.
Pe lângă parcursul european al țării noastre, șefii de stat și de guvern au abordat și subiecte de pe agenda bilaterală. Printre acestea se numără acordul în domeniul securității sociale, un document esențial care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.
Totodată, Maia Sandu și Micheál Martin au discutat despre pregătirile pentru summitul Comunității Politice Europene, care se va desfășura la Dublin pe 12 noiembrie.
Evenimentul va reuni lideri din întreaga Europă pentru a dezbate provocările actuale legate de securitatea și stabilitatea continentului.
Postarea integrală a lui Siegfried Mureșan
„Republica Moldova mărește pasul spre Uniunea Europeană. Felicitări!
Astăzi vor fi deschise încă două clustere de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”. Astfel, Republica Moldova va avea deschise patru dintre cele șase clustere de negociere.
Autoritățile proeuropene de la Chișinău demonstrează din nou că fac ceea ce promit și că își respectă angajamentele. Și-au propus să deschidă toate clusterele de negociere până la sfârșitul acestui an. Au făcut tot ceea ce a depins de ele pentru atingerea acestui obiectiv și, iată, patru dintre cele șase clustere vor fi deja deschise. Sunt convins că le vor deschide și pe celelalte cât mai curând, până la finalul anului.
Autoritățile proeuropene din Republica Moldova, în frunte cu președinta Maia Sandu, și-au mai asumat un obiectiv ambițios: aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Sunt sigur că vor face tot ceea ce depinde de ele pentru ca acest obiectiv să fie atins.
Republica Moldova, membră a UE, va fi un vis îndeplinit pentru toți cei care își doresc o Moldovă prosperă, dar și o Uniune Europeană și o Românie mai sigure.
În calitate de președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, alături de colegii din Parlament, voi continua să sprijin Republica Moldova pe drumul european, așa cum am făcut și până acum.
Totodată, voi lupta, în negocierile pe care le derulăm acum privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, pentru ca Republica Moldova să beneficieze de resursele necesare în viitorul buget, fie ca stat candidat, fie ca stat membru, după caz”, a scris Siegfried Mureșan marți, 13 octombrie, pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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