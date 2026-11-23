Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, noi misiuni pentru protejarea navigației în Marea Neagră și pe Dunăre. Forțele Navale Române vor desfășura operațiuni de supraveghere și patrulare pe parcursul acestei săptămâni. Acțiunile vizează securitatea rutelor maritime, a infrastructurii critice și a frontierei fluviale. Măsurile sunt anunțate în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.

MApN a anunțat că Forțele Navale Române continuă operațiunile de monitorizare în Marea Neagră și pe Dunăre. Activitățile sunt desfășurate împreună cu Garda de Coastă și partenerii din NATO. Supravegherea include apele maritime și fluviale aflate în responsabilitatea României, dar și Zona Economică Exclusivă.

Potrivit Ministerului Apărării, misiunile urmăresc identificarea și neutralizarea pericolelor care pot afecta circulația navelor. Printre acestea se numără minele marine aflate în derivă și eventualele fragmente de drone. Instituția subliniază că operațiunile au caracter permanent și urmăresc menținerea libertății de navigație.

„Forțele Navale Române, în cooperare cu Garda de coastă și aliați din NATO, execută permanent activități și misiuni de monitorizare și supraveghere a zonelor de responsabilitate fluvială și maritimă, precum și în Zona Economică Exclusivă a țării noastre. Misiunile Forțelor Navale Române au scopul de a asigura libertatea de navigație, prin identificarea și neutralizarea posibilelor fragmente de drone și mine marine derivante”, a transmis, luni seară, Ministerul Apărării.

Forțele Navale Române mobilizează mai multe nave militare pentru protejarea rutelor de transport și a infrastructurii maritime. Operațiunile programate în această săptămână implică fregate, o corvetă, un remorcher și un elicopter naval. Misiunile urmăresc menținerea securității liniilor de comunicații maritime din Marea Neagră.

La activități participă fregata „Mărășești” – 111 și fregata „Regele Ferdinand” – 221. Acestora li se alătură corveta „Contraamiral August Roman” – 261 și remorcherul maritim „Viteazu” – 101. Dispozitivul de supraveghere este completat de elicopterul IAR-330 Puma Naval.

Operațiunile se desfășoară și pe Dunăre, unde navele militare patrulează de-a lungul frontierei fluviale. Sunt implicate monitorul „Mihail Kogălniceanu” – 45 și bacul fluvial propulsat 457. Misiunile includ și șalupa rapidă de intervenție „Eugeniu Botez” – 522.

Securitatea maritimă este susținută și prin cooperarea dintre România și aliații săi din NATO. În acest context, Franța a dislocat în România o aeronavă de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2. Aparatul aparține Comandamentului Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră.

Aeronava participă la activitățile de supraveghere desfășurate la nivel aliat. Aceste operațiuni completează misiunile executate de navele și aeronavele Forțelor Navale Române. Ministerul Apărării subliniază importanța cooperării internaționale pentru protejarea căilor de transport maritime și fluviale.

„La nivel aliat, securitatea spațiului maritim este consolidată prin activitățile de supraveghere ale aeronavei de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră. Forțele Navale Române contribuie permanent la consolidarea securității în regiunea Mării Negre, la protejarea căilor de comunicații maritime și fluviale, reafirmându-și angajamentul de a proteja interesele naționale și de a acționa în cooperare aliată”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Marea Neagră se confruntă cu riscuri majore pentru transportul comercial, pe fondul atacurilor repetate cu drone și rachete. Incidentele în care navele comerciale au fost lovite au determinat reevaluarea condițiilor de securitate maritimă. Amenințările vizează inclusiv sectoarele din vestul bazinului maritim.

La 18 noiembrie 2026, International Bargaining Forum (IBF) a actualizat lista zonelor maritime considerate periculoase. Organismul internațional de negociere colectivă din transportul maritim a decis extinderea perimetrului cu risc ridicat. Noua delimitare include zone din vestul și sud-vestul Mării Negre, în largul coastelor României și Bulgariei.

Decizia a fost adoptată în urma solicitărilor formulate de sindicatele maritime și autoritățile filipineze. Printre instituțiile implicate se află Department of Migrant Workers (DMW), responsabil pentru protecția lucrătorilor filipinezi din străinătate. Solicitările au fost motivate de atacurile recente asupra navelor comerciale și de pierderile de vieți omenești.