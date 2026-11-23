Începând cu 1 decembrie 2026, românii vor putea înlocui cardul de sănătate cu noua carte electronică de identitate. Pacienții care aleg această variantă nu vor mai putea utiliza simultan cele două documente pentru validarea serviciilor medicale. Cardul de sănătate va rămâne valabil pentru persoanele care nu optează pentru schimbare. Din ianuarie 2027, sistemul medical va începe și tranziția către rețete și trimiteri electronice.

Cardul de sănătate va putea fi înlocuit cu noua carte electronică de identitate (CEI), începând cu 1 decembrie 2026. Documentul de identitate va permite semnarea electronică a serviciilor medicale, fără utilizarea cardului național de sănătate. Schimbarea face parte din procesul de digitalizare a sistemului medical, potrivit informațiilor prezentate de TVR Info.

Pacienții care aleg să utilizeze cartea electronică de identitate nu vor putea păstra activă și varianta anterioară. Cele două documente vor funcționa alternativ pentru validarea serviciilor medicale, fără posibilitatea utilizării lor simultane.

Totuși, introducerea acestei opțiuni nu presupune eliminarea cardurilor de sănătate aflate deja în circulație. Persoanele care preferă documentul actual îl vor putea utiliza în continuare. Prin urmare, trecerea la buletinul electronic nu devine obligatorie pentru toți asigurații de la 1 decembrie.

Implementarea noii funcționalități presupune și adaptarea echipamentelor utilizate în cabinetele medicale. Medicii de familie au atras atenția asupra compatibilității dintre noile documente de identitate și cititoarele existente. Verificarea funcționării acestora reprezintă o etapă tehnică necesară pentru utilizarea cărții electronice în sistemul medical.

Digitalizarea sistemului medical va continua de la 1 ianuarie 2027, prin introducerea treptată a documentelor medicale electronice. Măsura vizează biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele utilizate de pacienți. Noile proceduri urmăresc reducerea documentelor tipărite și gestionarea electronică a informațiilor medicale.

Trecerea la noul sistem nu se va încheia imediat după intrarea în vigoare a modificărilor. Autoritățile au prevăzut o perioadă de adaptare pentru pacienți, medici și ceilalți furnizori de servicii medicale. Această etapă se va desfășura până în vara anului 2027.

Președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu, a explicat calendarul implementării. Potrivit acesteia, perioada de tranziție va permite familiarizarea cu procedurile digitale.

„De la 1 ianuarie până în vara lui 2027 va fi o perioadă tranzitorie, tocmai pentru ca atât pacienții, cât și furnizorii să se obișnuiască cu noul sistem”, a declarat aceasta la TVR Info.

În cazul biletelor de trimitere, noul mecanism va permite asocierea documentului cu furnizorul ales de pacient. După efectuarea programării, trimiterea electronică va fi blocată pentru furnizorul respectiv. Ulterior, documentul va fi marcat ca utilizat, după realizarea investigației medicale. Serviciul efectuat va fi raportat către CNAS, potrivit procedurilor aplicabile.

Introducerea documentelor electronice nu modifică obligația evaluării medicale înaintea eliberării unui bilet de trimitere. Digitalizarea schimbă modalitatea de emitere și transmitere a documentelor, fără să înlocuiască examinarea pacientului. Decizia privind necesitatea investigațiilor rămâne în responsabilitatea medicului.

Medicul de familie Daciana Toma a explicat că emiterea unei trimiteri presupune verificarea situației medicale a pacientului. Această condiție rămâne aplicabilă și după introducerea documentelor digitale.

„Inclusiv eliberarea unui bilet de trimitere se face în urma unei evaluări”, a explicat aceasta.

Astfel, pacienții nu vor primi automat trimiteri medicale doar pentru că documentele vor fi disponibile electronic. Medicul va trebui să stabilească necesitatea investigațiilor, în funcție de starea de sănătate și de evaluarea efectuată.

Principala modificare pentru pacienți privește administrarea documentelor necesare consultațiilor, investigațiilor și tratamentelor. Formatul electronic ar urma să reducă dependența de formularele tipărite și dificultățile asociate gestionării acestora.

Reprezentanții organizațiilor de pacienți susțin, de asemenea, avantajele digitalizării documentelor medicale. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Boli Cronice, a semnalat problemele provocate de documentele fizice. Acestea pot fi pierdute sau modificate, ceea ce îngreunează urmărirea informațiilor și verificarea serviciilor medicale.

Noul sistem electronic ar urma să ofere posibilități suplimentare de verificare a documentelor și serviciilor medicale înregistrate. Radu Gănescu consideră că accesul la informațiile digitalizate poate îmbunătăți transparența în relația dintre pacienți și autorități.

Potrivit reprezentantului pacienților, platformele electronice pot facilita urmărirea documentelor după emitere și verificarea serviciilor efectuate. Aceste funcționalități ar putea contribui și la identificarea neregulilor din raportările medicale.

Beneficiile prezentate depind însă de funcționarea sistemului digital și de posibilitatea verificării efective a informațiilor. Ele reprezintă obiective ale procesului de digitalizare, nu rezultate deja confirmate.

Separat de modificările anunțate pentru luna decembrie, platforma „E-Sănătatea mea” este temporar indisponibilă pentru actualizări tehnice. Serviciul nu poate fi accesat până pe 24 noiembrie 2026, potrivit calendarului comunicat.

Această întrerupere nu este legată de dezactivarea cardului de sănătate sau de introducerea documentelor medicale electronice. Utilizarea cărții electronice de identitate este programată pentru 1 decembrie 2026. Tranziția către rețete, scrisori medicale și bilete de trimitere electronice va începe la 1 ianuarie 2027.