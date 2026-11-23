Zeci de drumuri județene din Cluj au fost afectate de polei și zăpadă în ultimele zile, în urma primelor precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare din acest an. Consiliul Județean (CJ) Cluj a anunțat că a intervenit pe mai multe sectoare de drum pentru deszăpezire și combaterea poleiului, în special în zonele montane. Luni dimineață, nu exista niciun drum județean blocat circulației rutiere.

Primele intervenții pentru deszăpezire și combaterea poleiului din acest an au avut loc pe drumurile județene din zonele de munte ale județului Cluj. Temperaturile negative înregistrate și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare au determinat autoritățile să mobilizeze utilaje pe mai multe sectoare de drum din loturile 1, 2 și 3.

Potrivit informării transmise de Consiliul Județean, intervențiile au urmărit asigurarea unor condiții optime de circulație pentru participanții la trafic. Deși zeci de drumuri au fost afectate de condițiile meteorologice, luni dimineață nu existau sectoare de drum județean pe care traficul rutier să fie blocat.

„Primele acţiuni de deszăpezire şi combatere a poleiului din acest an. S-a acţionat în special pe drumurile judeţene din zona de munte. Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de luni, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier. Ca urmare a primelor precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare din acest an, respectiv a temperaturilor negative înregistrate, s-a intervenit pe mai multe sectoare de drum situate pe raza loturilor 1, 2 şi 3 din zona de munte a judeţului, în vederea deszăpezirii şi combaterii fenomenului de polei”, informează CJ Cluj.

În zona Huedin, aferentă Lotului 1, echipele de intervenție au acționat duminică pe 13 drumuri județene, folosind 13 utilaje. Ulterior, în cursul nopții și în dimineața zilei de luni, intervențiile au continuat pe alte 14 drumuri județene din această zonă, tot cu ajutorul a 13 utilaje.

Pentru aceste acțiuni de deszăpezire și combatere a poleiului a fost utilizată o cantitate totală de 160 de tone de material.

În zona Gilău, aferentă Lotului 2, intervențiile de duminică au vizat 9 drumuri sau sectoare de drumuri județene. Acțiunile au inclus și revizii și au fost realizate cu două utilaje.

În cursul nopții și în dimineața zilei de luni, echipele au continuat să intervină pe 9 drumuri județene din zona Gilău, folosind un utilaj. Cantitatea totală de material utilizată în cadrul acestor acțiuni a fost de 10,5 tone.

O activitate mai extinsă a avut loc în zona Turda, aferentă Lotului 3. Aici, duminică s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu ajutorul a 15 utilaje.

Intervențiile au continuat și în cursul nopții, respectiv în dimineața zilei de luni, când au fost vizate 12 drumuri județene. Pentru aceste operațiuni au fost mobilizate 13 utilaje, fiind utilizată o cantitate totală de 140 de tone de material.

Autoritățile județene au anunțat că acțiunile de deszăpezire și combatere a poleiului continuă. Utilajele sunt folosite în continuare pentru îndepărtarea zăpezii, iar pe carosabil sunt împrăștiate materiale antiderapante pentru reducerea riscului de formare a poleiului.

În acest context, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, le-a recomandat șoferilor să își adapteze viteza la condițiile de drum. De asemenea, participanții la trafic sunt sfătuiți să utilizeze anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante, în special atunci când circulă pe drumurile din zona montană a județului, unde traficul se desfășoară în condiții de iarnă.

Președintele CJ Cluj a reamintit și faptul că șoferii pot urmări în timp real intervențiile utilajelor de deszăpezire, direct pe site-ul instituției. Această facilitate le permite să verifice modul în care se desfășoară operațiunile pe drumurile vizate și să decidă în consecință care este cea mai potrivită variantă înainte de a pleca la drum.