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Companiile din România care desfășoară tranzacții cu firme afiliate vor trebui să respecte noi reguli fiscale începând din 2027. Ordinul ANAF 828/2026 modifică cerințele privind dosarul prețurilor de transfer și introduce obligații suplimentare de documentare. Schimbările vizează atât marii contribuabili, cât și firmele mici și mijlocii care depășesc anumite praguri.

Ordinul ANAF 828/2026 modifică substanțial reglementările anterioare privind documentarea tranzacțiilor dintre firmele afiliate.

Noile prevederi vizează servicii, livrări de bunuri, împrumuturi între companii, redevențe și transferuri de active.

Potrivit unei analize prezentate de Cosmin Dumitrașcu, expert contabil și fondator ABS Group România, regulile se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026.

Procedurile derulate din 2027 vor avea la bază noile cerințe.

Una dintre principalele modificări privește modul de evidențiere a operațiunilor dintre companiile afiliate.

„Conform noului ordin avem obligaţia de a inventaria separat tranzacţiile, nu ca până acum, global. Astfel, mai multe firme vor trebui să documenteze tranzacţiile”, a explicat Cosmin Dumitrașcu.

Această schimbare presupune o analiză individuală a tranzacțiilor, în locul unei prezentări generale a operațiunilor din cadrul grupului.

Noile reguli aduc cerințe suplimentare privind documentația fiscală.

Companiile vor trebui să prezinte informații despre structura grupului, gradul de afiliere și natura relațiilor comerciale.

Vor fi necesare și explicații privind rolul fiecărei societăți în cadrul grupului.

Dosarul va trebui să includă dovezi concrete care justifică prețurile practicate pentru servicii, împrumuturi, chirii sau alte operațiuni.

De asemenea, firmele vor prezenta evoluția tranzacțiilor din ultimii trei ani.

O altă cerință este introducerea unei declarații pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor din documentație.

Companiile vor trebui să identifice și informațiile care constituie secrete comerciale, pentru protejarea confidențialității acestora.

În anumite situații, autoritățile fiscale vor putea solicita și raportul de audit.

Modificările afectează și contribuabilii mici și mijlocii care realizează tranzacții cu entități afiliate.

Pentru prestările de servicii, pragul rămâne la 50.000 de euro.

În cazul împrumuturilor purtătoare de dobândă, acesta crește de la 50.000 la 100.000 de euro.

Pragul pentru activele necorporale și redevențe rămâne la 150.000 de euro, iar cel pentru activele corporale la 200.000 de euro.

Firmele mici vor întocmi dosarul prețurilor de transfer numai la solicitarea expresă a organelor fiscale de control.

Se modifică însă termenul de prezentare a documentației.

Acesta va fi cuprins între 30 și 60 de zile lucrătoare, în locul termenelor calculate anterior în zile calendaristice.

Companiile vor putea solicita o singură prelungire, de maximum 30 de zile lucrătoare.

O schimbare importantă privește obligațiile marilor contribuabili.

Potrivit analizei, aceștia vor trebui să depună anual dosarul prețurilor de transfer, fără să mai aștepte o solicitare din partea inspectorilor fiscali.

Anterior, companiile aveau obligația de a pregăti documentația, dar o prezentau autorităților numai în cazul unui control și la cerere.

„Acum va trebui depus obligatoriu. Depunerea se va realiza prin SPV, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la termenul legal de depunere a declaraţiei aferentă impozitului pe profit”, a afirmat Cosmin Dumitrașcu.

În cazul firmelor care nu respectă obligația de depunere, termenul acordat în timpul unui control va fi de numai cinci zile.

Pentru marii contribuabili, pragul aferent prestărilor de servicii scade de la 250.000 la 100.000 de euro.

Celelalte praguri nu sunt menționate ca fiind modificate în analiza prezentată.

Cosmin Dumitrașcu consideră că noile prevederi vor crește volumul de muncă necesar pentru respectarea obligațiilor fiscale.

„Dacă până acum trebuia să prezentăm la cerere (pentru marii contribuabili), acum va trebui ca firmele mari să îl depună obligatoriu”, a explicat expertul.

Acesta atrage atenția că inventarierea tranzacțiilor intragrup este importantă indiferent de dimensiunea companiei.

Documentarea urmărește justificarea prețurilor practicate între firmele afiliate și reducerea riscurilor fiscale.

Totuși, pregătirea dosarului poate presupune cheltuieli semnificative, mai ales în cazul tranzacțiilor complexe.

Expertul apreciază că firmele care respectă regulile fiscale nu ar trebui să fie îngrijorate de noile cerințe.

Scopul modificărilor este limitarea practicilor agresive de optimizare fiscală prin ajustarea prețurilor practicate în interiorul grupurilor de companii.

Analiza atrage atenția și asupra tratamentului TVA în relațiile dintre companiile afiliate.

Potrivit lui Cosmin Dumitrașcu, firmele care aplică sistemul TVA la încasare trebuie să colecteze taxa pentru facturile emise către afiliați, chiar dacă acestea nu au fost încă plătite.

Astfel, regula generală potrivit căreia TVA devine exigibilă la încasarea facturii nu se aplică acestor tranzacții.

Expertul precizează că plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este de 5 milioane de lei până la sfârșitul anului 2026.

Începând cu 2027, acesta va crește la 5,5 milioane de lei.

Companiile care desfășoară operațiuni cu entități afiliate trebuie, așadar, să urmărească separat atât obligațiile privind prețurile de transfer, cât și regulile aplicabile colectării TVA.