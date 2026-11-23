Fostul polițist Viorel Teacă a analizat un accident rutier surprins într-un sens giratoriu și a explicat cum trebuie să circule șoferii în astfel de intersecții. Acesta consideră că responsabilitatea producerii coliziunii în cazul prezentat îi aparține conducătorului autocamionului, care a încercat să iasă din sens de pe banda a doua fără să se asigure. El a atras atenția și asupra unor concepții greșite despre prioritatea în sensurile giratorii.

Fostul polițist Viorel Teacă a publicat recent pe pagina sa de socializare o înregistrare video în care apare un accident produs într-un sens giratoriu. Imaginile au generat numeroase comentarii și opinii contradictorii din partea conducătorilor auto.

Acesta consideră că reacțiile șoferilor la înregistrare arată cât de puțin cunosc unii dintre ei regulile de circulație aplicabile în sensurile giratorii.

În mesajul său, fostul polițist a atras atenția asupra modului în care participanții la trafic interpretează situațiile de acest fel și a explicat de ce consideră că accidentele se produc din cauza necunoașterii regulilor rutiere.

„Dacă vă uitați la comentariile șoferilor cu privire la acest videoclip, veți realiza de ce avem accidente în țară”, a fost mesajul atașat de fostul om al legii.

Pentru a explica împrejurările accidentului, Viorel Teacă a descris poziția celor două vehicule înaintea coliziunii. Autoturismul circula pe banda întâi și intenționa, cel mai probabil, să părăsească sensul giratoriu la a doua ieșire. În același timp, autocamionul se afla pe banda a doua și încerca să iasă la prima ieșire.

Fostul polițist a explicat că simpla prezență a unui vehicul pe banda din stânga nu îi oferă automat prioritate față de cel care circulă pe banda din dreapta. El consideră că șoferii confundă frecvent regulile de circulație aplicabile în aceste intersecții.

Viorel Teacă susține că există o concepție greșită potrivit căreia, în sensurile giratorii, conducătorii auto ar beneficia de prioritate de stânga. Acesta a explicat că regula este diferită și depinde de poziția vehiculelor față de intersecție.

Potrivit explicațiilor sale, prioritate au conducătorii auto care circulă deja în interiorul sensului giratoriu, în raport cu cei care urmează să intre. Regula nu se bazează pe poziționarea vehiculelor la stânga sau la dreapta.

„Controversă mare pe rețelele sociale, avem acest turism și acest autocamion. Turismul pe banda 1 vrea să iasă probabil la prima sau la a doua ieșire. Autocamionul vrea să iasă la prima ieșire de pe banda 2. Hai să vedem cine este de vină. Repet, turismul de pe banda 1 vrea să iasă pe a doua ieșire. Autocamionul de pe banda 2 vrea să iasă la prima ieșire. Totuși, hai să vedem cine e vinovat. Pentru mine este clar: șoferii români habar nu au să circule în sensul giratoriu. Din păcate, nici ăștia cu TIR-urile. Foarte, foarte trist. Foarte mulți dintre voi spuneți că în sensul giratoriu au prioritate de stânga. Total fals. În sensul giratoriu nu se dă prioritate de stânga. În sensul giratoriu au prioritate cei care circulă în sensul giratoriu, conform legii, față de cei care urmează să intre în sensul giratoriu. Nu de stânga sau de dreapta. Dacă vrei să ieși la prima sau la a doua sau la a treia din sensul giratoriu trebuie s-o faci de pe banda 1. Nu poți de pe banda 3 sau de pe banda 2 să te duci direct să sari peste banda 1. Aici vedem un turism care circulă pe banda 1. Probabil vrea să iasă la a doua. Poate să facă lucrul ăsta? Poate. În Spania toată lumea circulă pe banda 1. Și nu mai spune nimeni nimic, nici Poliția”, afirmă Viorel Teacă.

În analiza imaginilor, fostul polițist a explicat că autoturismul putea să continue deplasarea pe banda întâi până la ieșirea dorită. În schimb, autocamionul trebuia să ajungă pe aceeași bandă pentru a părăsi sensul giratoriu.

Această manevră presupunea schimbarea benzii de circulație, iar conducătorul camionului avea obligația să se asigure înainte de a o efectua. Potrivit lui Viorel Teacă, prezența autoturismului pe banda întâi făcea imposibilă realizarea manevrei în siguranță.

Fostul polițist consideră că șoferul camionului trebuia să aștepte trecerea autoturismului și abia apoi să se încadreze pentru ieșirea din sensul giratoriu.