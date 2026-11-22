Contractul pentru parcarea de domiciliu. Șoferii din Oradea au primit termen-limită: ITP și RCA valabile
SURSA FOTO: Facebook, Primaria Oradea - Parcare de bloc in Oradea
Titularii locurilor de parcare de domiciliu din Oradea își vor putea prelungi online contractele pentru anul 2027, în perioada 1–31 decembrie 2026. Plata taxei se face prin platforma Primăriei, însă șoferii trebuie să îndeplinească anumite condiții privind documentele autovehiculelor. Contractele neprelungite până la sfârșitul anului vor pierde valabilitatea, iar locurile respective vor fi scoase la licitație.
Șoferii din Oradea pot achita online taxa pentru prelungirea parcărilor în luna decembrie
Primăria Oradea a anunțat că titularii locurilor de parcare de domiciliu pot achita taxa aferentă prelungirii contractelor pentru 2027 în intervalul 1–31 decembrie 2026.
Procedura se desfășoară exclusiv prin platforma portal.parcari.oradea.ro, din contul personal al titularului. Opțiunea este disponibilă persoanelor care au un cont valid și ale căror informații sunt actualizate conform regulamentului.
Pentru efectuarea plății, utilizatorii trebuie să se autentifice în contul personal și să acceseze butonul „Plătește”. Ulterior, aceștia trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe platformă pentru finalizarea tranzacției.
Platforma verifică automat valabilitatea ITP și a asigurării RCA
Înainte de procesarea plății, sistemul verifică automat dacă autovehiculul are inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea obligatorie RCA valabile.
Verificările sunt realizate prin consultarea bazelor de date ale Registrului Auto Român și Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).
Ambele documente trebuie să fie în termen de valabilitate. Dacă ITP-ul sau polița RCA nu îndeplinește această condiție, platforma nu permite finalizarea plății.
După achitarea taxei, actul adițional pentru prelungirea contractului în 2027 este generat automat. Documentul poate fi consultat ulterior în contul titularului, în secțiunea „Contracte”.
Locurile de parcare pentru care nu se plătește până la 31 decembrie vor fi scoase la licitație
Termenul-limită pentru achitarea taxei de prelungire este 31 decembrie 2026, inclusiv. Titularii care nu efectuează plata până la această dată riscă să piardă locul de parcare.
Potrivit anunțului Primăriei Oradea, locurile pentru care taxa nu a fost achitată la timp vor deveni vacante și vor fi scoase la licitație în cursul anului 2027.
Administrația locală le recomandă șoferilor să verifice din timp informațiile introduse în conturile personale. Totodată, aceștia trebuie să se asigure că inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA sunt valabile înainte de începerea procedurii de plată.
Postarea integrală a municipalității
„🚗 Parcările de domiciliu pentru 2027 se prelungesc online în luna decembrie
În perioada 1–31 decembrie 2026, titularii locurilor de parcare de domiciliu pot achita online taxa pentru prelungirea contractului aferent anului 2027.
Plata se efectuează direct din contul personal de pe platforma portal.parcari.oradea.ro și este disponibilă titularilor care au un cont valid și ale căror date sunt actualizate conform regulamentului.
🔹 Cum se efectuează plata:
- autentificare în contul personal;
- accesarea butonului „Plătește”;
- parcurgerea pașilor afișați în platformă pentru finalizarea plății.
Înainte de plată, platforma verifică automat:
- valabilitatea ITP, în baza de date a Registrului Auto Român;
- valabilitatea asigurării RCA, în baza de date BAAR.
Atât ITP-ul, cât și RCA trebuie să fie valabile. Dacă una dintre condiții nu este îndeplinită, plata nu poate fi finalizată.
📄 După achitarea taxei, actul adițional de prelungire pentru anul 2027 se emite automat și va fi disponibil în contul titularului, în secțiunea „Contracte”.
🗓️ Termenul-limită pentru plată este 31 decembrie 2026, inclusiv.
Locurile pentru care taxa de prelungire nu este achitată până la această dată vor deveni vacante și vor fi scoase la licitație în anul 2027.
Titularii sunt încurajați să verifice din timp dacă datele din cont sunt actualizate și dacă ITP-ul și RCA sunt valabile”, a transmis Primăria Oradea pe pagina oficială de Facebook a instituției.
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