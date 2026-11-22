Titularii locurilor de parcare de domiciliu din Oradea își vor putea prelungi online contractele pentru anul 2027, în perioada 1–31 decembrie 2026. Plata taxei se face prin platforma Primăriei, însă șoferii trebuie să îndeplinească anumite condiții privind documentele autovehiculelor. Contractele neprelungite până la sfârșitul anului vor pierde valabilitatea, iar locurile respective vor fi scoase la licitație.

Primăria Oradea a anunțat că titularii locurilor de parcare de domiciliu pot achita taxa aferentă prelungirii contractelor pentru 2027 în intervalul 1–31 decembrie 2026.

Procedura se desfășoară exclusiv prin platforma portal.parcari.oradea.ro, din contul personal al titularului. Opțiunea este disponibilă persoanelor care au un cont valid și ale căror informații sunt actualizate conform regulamentului.

Pentru efectuarea plății, utilizatorii trebuie să se autentifice în contul personal și să acceseze butonul „Plătește”. Ulterior, aceștia trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe platformă pentru finalizarea tranzacției.

Înainte de procesarea plății, sistemul verifică automat dacă autovehiculul are inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea obligatorie RCA valabile.

Verificările sunt realizate prin consultarea bazelor de date ale Registrului Auto Român și Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Ambele documente trebuie să fie în termen de valabilitate. Dacă ITP-ul sau polița RCA nu îndeplinește această condiție, platforma nu permite finalizarea plății.

După achitarea taxei, actul adițional pentru prelungirea contractului în 2027 este generat automat. Documentul poate fi consultat ulterior în contul titularului, în secțiunea „Contracte”.

Termenul-limită pentru achitarea taxei de prelungire este 31 decembrie 2026, inclusiv. Titularii care nu efectuează plata până la această dată riscă să piardă locul de parcare.

Potrivit anunțului Primăriei Oradea, locurile pentru care taxa nu a fost achitată la timp vor deveni vacante și vor fi scoase la licitație în cursul anului 2027.

Administrația locală le recomandă șoferilor să verifice din timp informațiile introduse în conturile personale. Totodată, aceștia trebuie să se asigure că inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA sunt valabile înainte de începerea procedurii de plată.