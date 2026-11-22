Operatorii platformelor digitale care facilitează vânzarea de bunuri, închirierea imobilelor sau prestarea anumitor servicii trebuie să respecte obligațiile de raportare prevăzute de directiva europeană DAC7. Termenul legal pentru raportarea informațiilor aferente anului 2026 este 31 ianuarie 2027. Specialiștii Deloitte România atrag atenția că pregătirea documentelor presupune colectarea și verificarea datelor despre vânzători, identificarea tranzacțiilor raportabile și corectarea eventualelor neconcordanțe.

Printre acestea se numără marketplace-urile, platformele de rezervări pentru cazare și aplicațiile care intermediază anumite servicii.

Într-un material de opinie, Camelia Malahov, Partener, și Alexandru Vasile, Senior Manager, Soluții de Tehnologie pentru Servicii Fiscale, Deloitte România, explică principalele provocări ale raportării.

Potrivit acestora, pregătirea informațiilor pentru anul 2026 presupune mai mult decât transmiterea unei declarații către autoritățile fiscale.

Operatorii trebuie să identifice vânzătorii care intră sub incidența obligației, să verifice datele colectate și să stabilească tranzacțiile care trebuie raportate.

Aceste activități pot genera dificultăți inclusiv pentru platformele cu un număr redus de utilizatori.

Directiva europeană DAC7 urmărește creșterea transparenței fiscale în economia digitală.

Prin intermediul acesteia, autoritățile fiscale primesc informații despre veniturile obținute de vânzători prin platformele digitale.

Datele pot fi utilizate pentru identificarea veniturilor realizate și verificarea respectării obligațiilor fiscale.

Aceste verificări pot privi înregistrarea fiscală, declararea veniturilor și plata impozitelor datorate.

Potrivit specialiștilor Deloitte, obligația de raportare vizează operatorii platformelor care facilitează patru categorii de activități.

Este vorba despre vânzarea de bunuri, închirierea de bunuri imobile, prestarea de servicii personale și închirierea mijloacelor de transport.

În această categorie pot intra platformele de comerț electronic care intermediază tranzacții între vânzători și cumpărători.

Sunt vizate și platformele de rezervări pentru cazare, precum și cele care facilitează prestarea anumitor servicii.

Totuși, existența unui magazin online nu determină automat obligația de raportare.

Contează modul în care funcționează platforma și rolul acesteia în facilitarea tranzacțiilor.

Prin urmare, operatorii trebuie să analizeze propriul model de afaceri pentru a stabili dacă intră sub incidența DAC7.

Raportarea DAC7 presupune transmiterea anuală a unor informații despre vânzători și activitățile desfășurate prin platformele digitale.

Printre datele necesare se numără informațiile de identificare și cele privind rezidența fiscală a vânzătorilor.

Operatorii trebuie să colecteze și date financiare referitoare la tranzacțiile raportabile.

Acestea includ sumele plătite sau creditate vânzătorilor și numărul activităților relevante desfășurate prin platformă.

De asemenea, trebuie raportate, după caz, comisioanele, onorariile și taxele reținute sau percepute de operator.

Termenul legal de raportare este 31 ianuarie al anului următor celui pentru care sunt transmise informațiile.

Astfel, datele aferente activităților din 2026 trebuie raportate până la 31 ianuarie 2027.

Pregătirea documentelor presupune însă verificări care ar trebui realizate înainte de apropierea termenului-limită.

O componentă importantă a obligațiilor DAC7 o reprezintă procedurile de diligență fiscală.

Acestea urmăresc identificarea vânzătorilor raportabili și verificarea informațiilor colectate despre ei.

Potrivit analizei Deloitte, operatorii trebuie să stabilească proceduri interne pentru colectarea și verificarea datelor.

Printre activitățile necesare se numără verificarea codurilor de identificare fiscală și a informațiilor disponibile despre vânzători.

Totodată, trebuie identificate persoanele exceptate de la raportare, în condițiile reglementării.

Atunci când sunt descoperite neconcordanțe, datele trebuie actualizate sau corectate.

Platformele trebuie să dispună și de mecanisme prin care pot solicita informațiile lipsă de la vânzători.

Documentarea verificărilor efectuate reprezintă o altă etapă importantă.

Aceste proceduri urmăresc reducerea riscului ca informațiile transmise autorităților fiscale să fie incomplete sau incorecte.

Una dintre principalele dificultăți este faptul că informațiile necesare raportării nu sunt întotdeauna disponibile într-un singur sistem informatic.

Datele de identificare și rezidență fiscală pot proveni din procesul de înregistrare a vânzătorilor pe platformă.

În schimb, informațiile despre tranzacții, comisioane, taxe, rambursări și anulări pot fi stocate în alte aplicații.

Acestea pot include sisteme comerciale, soluții de procesare a plăților sau aplicații contabile.

Înainte de raportare, informațiile trebuie extrase și corelate.

Specialiștii Deloitte arată că datele trebuie standardizate și verificate potrivit acelorași reguli.

În cazul platformelor cu un volum ridicat de tranzacții, prelucrarea manuală poate deveni dificilă.

O modificare într-un fișier sau aplicarea neuniformă a unei reguli de excludere poate influența rezultatul raportării.

Probleme pot apărea și atunci când data tranzacției diferă de momentul efectuării plății.

În aceste condiții, operatorii trebuie să se asigure că informațiile utilizate pot fi urmărite și verificate ulterior.

Analiza Deloitte evidențiază rolul automatizării în pregătirea declarațiilor DAC7.

O soluție informatică dedicată poate prelua date din sistemele utilizate de platformă.

Ulterior, aceasta poate identifica vânzătorii și tranzacțiile raportabile.

Procesul trebuie să includă aplicarea pragurilor și excluderilor relevante, precum și reconcilierea valorilor financiare.

De asemenea, sistemul trebuie să verifice existența informațiilor obligatorii.

Printre elementele care necesită validare se numără formatele codurilor fiscale, țările de rezidență și monedele utilizate.

Un alt aspect îl reprezintă identificarea înregistrărilor duplicate.

Potrivit specialiștilor, situațiile care necesită verificări suplimentare ar trebui separate de operațiunile care pot fi procesate automat.

Astfel, intervenția angajaților poate fi concentrată asupra cazurilor care necesită analiză.

Rezultatul procesului trebuie să fie fișierul final, în structura solicitată de autoritățile fiscale.

Acesta ar trebui însoțit de rapoarte de control care să permită urmărirea verificărilor realizate.

Operatorii trebuie să poată explica modul în care au pregătit informațiile raportate.

Potrivit Deloitte, este important să existe o evidență a surselor din care au fost colectate datele.

De asemenea, trebuie să poată fi identificate regulile aplicate și eventualele ajustări efectuate.

Un alt element important este stabilirea persoanelor care au aprobat versiunea finală a raportării.

Aceste informații pot contribui la verificarea corectitudinii procesului.

În cazul în care sunt descoperite erori, operatorii trebuie să poată relua etapele relevante și să efectueze corecțiile necesare.

Specialiștii consideră că automatizarea poate simplifica această activitate, deoarece reduce necesitatea reconstruirii manuale a întregii declarații.

Obligațiile DAC7 pot genera dificultăți atât pentru operatorii mari, cât și pentru platformele de dimensiuni reduse.

În cazul companiilor cu un număr mare de tranzacții, principala provocare este volumul informațiilor care trebuie procesate.

Pentru operatorii mai mici, dificultățile pot proveni din resursele limitate alocate conformării fiscale.

Specialiștii Deloitte recomandă pregătirea din timp a raportării.

Identificarea informațiilor necesare, verificarea calității datelor și clarificarea tratamentului fiscal aplicabil tranzacțiilor pot reduce riscul apariției erorilor.

Totodată, aceste măsuri pot limita necesitatea unor corecții efectuate în apropierea termenului de depunere.

Automatizarea reprezintă una dintre soluțiile analizate de specialiști pentru simplificarea procesului.

O aplicație dedicată poate facilita prelucrarea și validarea informațiilor, identificarea neconcordanțelor și generarea fișierelor necesare raportării.

Potrivit Deloitte, astfel de soluții pot fi adaptate volumului de activitate și nevoilor fiecărei platforme, fără dezvoltarea unor sisteme interne complexe.

Pentru operatorii care intră sub incidența DAC7, obiectivul este respectarea obligațiilor fiscale și reducerea efortului administrativ.

În perspectiva termenului de 31 ianuarie 2027, pregătirea datelor și verificarea procedurilor interne devin etape importante pentru raportarea tranzacțiilor aferente anului 2026.