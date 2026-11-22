Reprezentanții celor 32 de state membre NATO vor discuta luni, 23 noiembrie, despre încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către Rusia. Trei obiecte aeriene rusești au pătruns vineri pe teritoriul polonez și s-au prăbușit în sud-estul țării, în timpul atacurilor Moscovei asupra Ucrainei. Premierul Donald Tusk a acuzat Rusia de o provocare deliberată. Discuțiile vor avea loc în cadrul consultărilor obișnuite ale Alianței, fără convocarea unei reuniuni extraordinare, potrivit unui oficial NATO citat de dpa.

Reprezentanții celor 32 de state membre ale NATO vor analiza luni, 23 noiembrie, cele mai recente încălcări ale spațiului aerian polonez.

Discuțiile vor avea loc în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism de decizie politică al Alianței.

Un oficial NATO a precizat duminică, pentru agenția germană dpa, că nu a fost convocată o sesiune specială.

Subiectul va fi abordat în cadrul consultărilor periodice dintre reprezentanții statelor membre.

Reuniunea are loc după incidentul înregistrat vineri, 20 noiembrie, când trei obiecte aeriene rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Potrivit autorităților poloneze, acestea au căzut în sud-estul țării, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Incidentul s-a produs în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean.

Guvernul polonez a anunțat că trei obiecte aeriene au încălcat spațiul aerian național în cursul zilei de vineri.

Conform investigațiilor inițiale, cel puțin unul dintre acestea a fost identificat drept o rachetă de croazieră Kh-101.

Un alt obiect era, cel mai probabil, o dronă. Autoritățile au continuat verificările pentru stabilirea caracteristicilor tuturor obiectelor implicate.

Racheta Kh-101 este utilizată de forțele ruse pentru atacuri la distanță mare.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că obiectele au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei.

Autoritățile poloneze au deschis investigații pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Potrivit informațiilor relatate de Reuters, cele trei obiecte ar fi fost două rachete și o dronă, însă identificarea completă necesita verificări suplimentare.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat după descoperirea obiectelor aeriene pe teritoriul țării.

Șeful Guvernului de la Varșovia a acuzat Moscova că ar fi provocat deliberat incidentul.

Suspiciunile autorităților poloneze sunt legate și de momentul în care s-au produs încălcările spațiului aerian.

Vineri, în Polonia se desfășura un exercițiu militar al statelor care susțin Ucraina, reunite în așa-numita „Coaliție de Voință”.

Donald Tusk consideră că momentul incidentului ar putea avea legătură cu desfășurarea exercițiului.

Această posibilitate reprezintă evaluarea exprimată de premierul polonez. Intenția deliberată a Rusiei nu a fost stabilită definitiv prin investigațiile prezentate public.

Incidentul a atras atenția asupra riscurilor de securitate pentru statele NATO aflate în apropierea războiului din Ucraina.

Încălcările spațiului aerian polonez au avut loc în timpul primului exercițiu militar al „Coaliției de Voință”.

La activități au participat aproximativ 2.800 de militari din 11 țări.

Exercițiul este condus de Regatul Unit și Franța și a fost programat să se desfășoare până duminică, 22 noiembrie.

Scopul său este testarea modalităților prin care ar putea fi asigurată o pace durabilă în Ucraina după încheierea războiului.

Militarii participanți analizează și exersează proceduri necesare unei eventuale misiuni multinaționale.

Activitățile fac parte din pregătirile susținătorilor Ucrainei pentru posibile aranjamente de securitate postconflict.

Exercițiul nu reprezintă o operațiune militară NATO, fiind organizat în cadrul inițiativei conduse de Franța și Regatul Unit.

Suprapunerea acestuia cu incidentul aerian a determinat autoritățile poloneze să ridice semne de întrebare privind intențiile Moscovei.

Incidentul din 20 noiembrie a fost urmat de reacții din partea conducerii NATO.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat sâmbătă, 21 noiembrie, în timpul unei vizite la Varșovia, că NATO va apăra întregul teritoriu al Poloniei.

Mesajul a fost transmis la o zi după ce autoritățile poloneze au anunțat pătrunderea celor trei obiecte aeriene rusești.

Declarația reafirmă angajamentele de apărare colectivă ale Alianței față de statele membre.

Luni, reprezentanții NATO urmează să discute incidentul în cadrul consultărilor periodice.

Deocamdată, informațiile comunicate nu indică organizarea unei reuniuni extraordinare sau adoptarea unei măsuri militare specifice.

Discuțiile au loc într-un context de securitate marcat de continuarea atacurilor rusești asupra Ucrainei și de preocupările statelor aliate privind protejarea spațiului aerian de pe Flancul Estic.