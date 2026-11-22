Pe 24 noiembrie 2026, Luna va oferi un spectacol pe cerul României: o Superlună. Cunoscută drept „Luna Castorului”, aceasta este asociată cu tradiții vechi și superstiții neobișnuite, transmise din generație în generație.

Luna Castorului din noiembrie 2026 va atinge faza maximă pe 24 noiembrie, la ora 16:54, ora României. Fenomenul va putea fi observat și de pe teritoriul țării noastre, în seara zilei de 24 noiembrie și în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Luna va părea aproape complet iluminată și în seara precedentă, pe 23 noiembrie.

Evenimentul astronomic are o particularitate suplimentară: Luna Castorului va fi și o Superlună, a doua din seria celor trei care încheie anul 2026. În această perioadă, Luna se află într-o poziție apropiată de Pământ, motiv pentru care poate părea puțin mai mare și mai strălucitoare decât o lună plină obișnuită.

Astrul va fi situat aparent în zona constelației Gemenilor.

Denumirea de „Luna Castorului” provine din tradițiile vechilor populații indigene din America de Nord și ale coloniștilor europeni. Numele este asociat cu activitatea castorilor în luna noiembrie, când își construiesc și își consolidează barajele și adăposturile înainte de venirea iernii.

În aceeași perioadă, vânătorii obișnuiau să instaleze capcane pentru castori înainte ca apele să înghețe, urmărind să obțină blana groasă a animalelor. Astfel, denumirea reflectă atât comportamentul sezonier al castorilor, cât și activitățile oamenilor din perioadele respective.

În tradițiile populare sunt întâlnite și diverse superstiții asociate Lunii Castorului, însă acestea nu au o bază științifică demonstrată și nu reprezintă reguli legate de fenomenul astronomic.

Una dintre credințele populare spune că geamurile nu ar trebui lăsate neacoperite în noaptea de Lună plină. Lumina rece a astrului ar atrage spirite rătăcitoare care ar căuta adăpost în casele oamenilor.

O altă credință avertizează împotriva lăsării hainelor la uscat afară peste noapte. În imaginarul popular, țesăturile expuse luminii Lunii ar absorbi energia negativă asociată iernii și ar putea aduce ghinion celui care le poartă.

Există și o superstiție potrivit căreia lemnul tăiat în noaptea Lunii Castorului ar mucegăi mai repede sau ar produce un fum înecăcios atunci când este ars.

De asemenea, visul în care apare un castor care lucrează ar trebui păstrat secret până la amiază deoarece, potrivit credinței, ar putea prevesti trădări sau eforturi fără rezultat. Într-o notă mai optimistă, o altă tradiție recomandă așezarea unei crenguțe curate sub pernă pentru a avea vise despre o viitoare vacanță.