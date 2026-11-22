Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 22 noiembrie 2026, mai multe avertizări de cod galben și portocaliu, valabile până luni seară. Meteorologii anunță ninsori viscolite, rafale care pot atinge 120 km/h și un strat nou de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane. Ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor scădea accentuat. Pentru București, ANM prognozează ploi, intensificări ale vântului și maxime de numai 7–8 grade marți.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă duminică, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Avertizarea vizează zonele montane aflate, în general, la altitudini de peste 1.700 de metri.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 80–100 km/h.

Fenomenele meteorologice se vor intensifica începând de duminică seară, când intră în vigoare o nouă atenționare pentru ninsori viscolite.

O a doua atenționare cod galben va fi valabilă din 22 noiembrie, ora 22:00, până luni, 23 noiembrie, ora 12:00.

Aceasta vizează cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, precum și sudul Banatului.

În Carpații Meridionali sunt prognozate ninsori însemnate cantitativ, cu acumulări de 10–25 l/mp.

Stratul de zăpadă nou depus va măsura între 10 și 15 centimetri, iar izolat poate ajunge la 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de 70–100 km/h, viscolind ninsoarea.

În sudul Banatului, meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ. Cantitățile de apă vor ajunge la 25–30 l/mp și, izolat, la 40 l/mp.

Cele mai severe fenomene sunt prognozate pentru luni, 23 noiembrie, când va intra în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic.

Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 23:00 și vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

În aceste zone, vântul va sufla cu rafale de 100–120 km/h.

Ninsorile vor fi puternic viscolite, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

În același interval, va fi în vigoare și un cod galben de ninsori viscolite în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Meteorologii estimează precipitații de aproximativ 10 l/mp, care vor determina depunerea unui strat nou de zăpadă de 5–10 centimetri.

Vântul va avea viteze de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.

ANM a emis pentru luni, 23 noiembrie, și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 23:00.

Sunt vizate vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și nord-estul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea.

În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h.

În afara zonelor avertizate, intensificări ale vântului sunt prognozate și în alte regiuni, potrivit informării meteorologice generale.

Pe lângă avertizările cod galben și portocaliu, meteorologii au emis o informare valabilă în perioada 22 noiembrie, ora 22:00 – 24 noiembrie, ora 20:00.

Aceasta vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a României.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp, iar în jumătatea vestică și la munte se pot acumula, pe arii restrânse, 20–40 l/mp.

În zonele montane și în nordul Moldovei, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase va ploua până luni după-amiază. Ulterior, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

În restul teritoriului, precipitațiile vor fi în principal sub formă de ploaie.

La munte se va depune un strat nou de zăpadă de 10–30 de centimetri.

Pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul de zăpadă va măsura, în general, 2–6 centimetri.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, mai ales luni și marți.

Rafalele vor atinge, în general, 40–60 km/h, iar la altitudini mari vor depăși 80–100 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar temporar și în zonele joase de relief, în special din centrul și nordul României.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile.

Răcirea vremii se va resimți luni, 23 noiembrie, mai ales în jumătatea de nord a țării.

Marți, 24 noiembrie, temperaturile vor scădea și în sudul României.

Potrivit ANM, valorile termice vor ajunge sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Răcirea va fi însoțită de intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în regiunile menționate în informarea meteorologică.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă între 22 noiembrie, ora 22:00, și 24 noiembrie, ora 20:00.

În noaptea de duminică spre luni, cerul se va înnora, iar în a doua parte a nopții va ploua slab.

Cantitățile de apă vor fi de 2–4 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între 4 și 6 grade Celsius.

Luni, 23 noiembrie, cerul va fi predominant noros și temporar va ploua.

Cantitățile de apă vor ajunge la 5–10 l/mp și, izolat, la 15 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de 40–45 km/h, în special în timpul zilei.

Temperatura maximă va fi de 12–14 grade, iar minima din noaptea următoare va coborî la 1–2 grade.

Marți, 24 noiembrie, vremea se va răci accentuat în Capitală.

Temperaturile se vor situa ușor sub mediile multianuale ale perioadei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–50 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la numai 7–8 grade Celsius.

Pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică privind precipitațiile, răcirea vremii și intensificările vântului.

ANM precizează că avertizările și informările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.