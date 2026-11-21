Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite, valabilă de sâmbătă, 21 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 22 noiembrie, ora 20:00. La munte, rafalele vor atinge 100 km/h, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă. Meteorologii au emis și o avertizare de ceață pentru mai multe localități din județul Hunedoara. În București, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru zonele montane, unde vântul va avea intensificări puternice în acest weekend.

Avertizarea este valabilă din 21 noiembrie, ora 10:00, până pe 22 noiembrie, ora 20:00.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere. Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 80 și 100 km/h.

Sâmbătă, 21 noiembrie, în nordul Carpaților Orientali sunt prognozate și ninsori viscolite. Fenomenele vor afecta în special zonele situate la altitudini mai mari de 1.400 de metri.

Potrivit ANM, stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi cuprinse între 5 și 10 centimetri.

Vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe creste rafalele vor ajunge la 80-100 km/h.

Din cauza viscolului, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în zonele afectate.

Meteorologii avertizează că intensificări temporare ale vântului vor fi înregistrate și în Moldova, în cursul zilei de sâmbătă. Rafalele vor avea, în general, viteze de 40-50 km/h.

Pe lângă atenționarea pentru zonele montane, ANM a emis și un cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Hunedoara.

Avertizarea de tip nowcasting a fost emisă sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 09:42. Aceasta este valabilă între orele 09:45 și 11:00.

Sunt vizate localitățile Deva, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Lăpugiu de Jos și Burjuc.

Potrivit meteorologilor, ceața va determina reducerea vizibilității sub 200 de metri. Izolat, aceasta poate coborî chiar sub 50 de metri.

Condițiile de vizibilitate redusă pot îngreuna circulația rutieră, în special pe drumurile din zonele afectate.

În timp ce zonele montane se confruntă cu vânt puternic și ninsori, vremea din București va fi mai caldă decât în mod obișnuit.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 21 noiembrie, ora 10:00 – 22 noiembrie, ora 20:00.

Sâmbătă, 21 noiembrie, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 16 și 17 grade Celsius. Pe timpul nopții, minima va coborî până la valori de 2-5 grade.

Duminică, 22 noiembrie, temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne peste cele obișnuite pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va ajunge la 13-14 grade Celsius.

Meteorologii precizează că, pentru municipiul București, nu sunt în vigoare informări, atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul analizat.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că atenționările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor prognozate.

Codul galben indică fenomene meteorologice care pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități.

În schimb, avertizările de tip nowcasting sunt emise pentru fenomene periculoase imediate și au o durată de valabilitate de cel mult șase ore.

Atenționarea de vânt puternic și viscol rămâne valabilă până duminică, 22 noiembrie, la ora 20:00, potrivit mesajului transmis de ANM.