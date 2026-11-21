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Locuitorii din București, Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru noi întreruperi programate ale energiei electrice, în perioada 23-27 noiembrie 2026. Rețele Electrice a publicat lista străzilor afectate și intervalele orare în care vor avea loc lucrările. În același timp, Apa Nova anunță opriri temporare ale alimentării cu apă rece în mai multe sectoare ale Capitalei.

Rețele Electrice a actualizat programul lucrărilor care necesită întreruperea alimentării cu energie electrică. Compania precizează că intervențiile sunt necesare pentru buna funcționare a rețelei de distribuție.

În București, întreruperile anunțate vizează mai multe străzi și imobile, în special din Sectorul 6.

Luni, 23 noiembrie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe strada Valea Argeșului, nr. 3, bloc D11, între orele 09:00 și 17:00. Tot în Sectorul 6, locuitorii de pe strada Mehadia, numerele 43-59, vor rămâne fără curent între 09:00 și 15:00.

Marți, 24 noiembrie, sunt programate lucrări pe strada Țincani, nr. 1, bloc F12, scara 3, între 09:00 și 17:00. În același interval este anunțată o întrerupere pe strada Pieței, nr. 99. Sunt vizate și perimetrul dintre străzile Moldovei, Subcetate, Munteniei și Oastei, precum și străzile adiacente.

Miercuri, 25 noiembrie, alimentarea va fi întreruptă pe strada Țincani, nr. 1, bloc F12, scara 2. Lucrările sunt programate între 09:00 și 17:00. În același interval vor fi afectate strada Munteniei, nr. 1, și perimetrul dintre strada Moldovei, Bulevardul Bucureștii Noi și strada Crinului, inclusiv străzile adiacente.

Joi, 26 noiembrie, întreruperile vor afecta și Sectorul 1. Sunt vizate strada Moldovei și perimetrul delimitat de străzile Mandolinei, Triumfului, Lastarisului și Munteniei, inclusiv străzile adiacente. Alimentarea va fi oprită între 09:00 și 17:00.

Tot joi, în Sectorul 6, sunt programate lucrări pe strada Țincani, nr. 1, bloc F12, scara 1. Întreruperea este anunțată între orele 09:00 și 17:00.

În județul Ilfov, lucrările programate afectează mai multe localități, printre care Bragadiru, Otopeni, Pantelimon și Ștefăneștii de Sus.

Luni, 23 noiembrie, întreruperile sunt anunțate pe străzile Doinei, Cireșului și Caisului, precum și pe intrările Doinei și Cireșului, între orele 09:00 și 17:00. În Ștefăneștii de Sus, străzile Mimozelor și Rozelor vor fi afectate între 09:00 și 16:00.

Marți, 24 noiembrie, în Ștefăneștii de Sus, lucrările vizează străzile Gladiolelor, Margaretelor, Iasomiilor, Crinilor, Orhideelor și Garofițelor, între orele 09:00 și 16:00. Sunt programate întreruperi și pe străzile Cireșului, Doinei, Caisului și arterele laterale, între 09:00 și 17:00.

În Merii Petchii, întreruperile sunt programate în două intervale. Între 09:00 și 13:00 vor fi afectate străzile Valea Lacului, Crinilor, Castanilor, Brazilor, Plopilor, Nucului, Stejarului, Pinului, Teilor și Alunului, precum și străzile adiacente.

Între 15:30 și 19:30, lista include aceleași artere, la care se adaugă strada Salcâmilor.

Miercuri, 25 noiembrie, vor avea loc întreruperi și în Pantelimon. Sunt vizate Complexul Rezidențial Delia Lebădă și străzile Olimp, Ion Rațiu, Vama Veche, Jupiter și Sinaia. Lucrările sunt programate între 09:00 și 17:00.

În Bragadiru, energia electrică va fi întreruptă pe strada Crișul Repede, nr. 119, și pe străzile adiacente, între 09:00 și 15:00.

Tot miercuri, în Otopeni, vor fi afectate Intrarea Garoafelor, strada Fermei G și Calea București, pe tronsonul dintre Pod Măgura și strada Fermei. Întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

Joi, 26 noiembrie, în Ștefăneștii de Jos, lucrările vor afecta străzile Stejarului, Piersicului, Plopului, Mesteacănului, Bușteni, Dudului, Paltinului, Măceșului, Castanului, Fagului, Teiului, Frasinului, Orșova, Craiovei și Timișoara. Intervalul anunțat este 09:00-16:00.

În Ștefăneștii de Sus, întreruperile sunt programate pe străzile Zorilor, Stupilor, Căprioarei, Borangicului, Plantelor, Baladei, Mioriței, Codrului, Ciobănașului, Dorului, Doinei, Dumbravei, Făgetului, Rozmarinului, Spicului și Fragilor, între 09:00 și 16:00.

Vineri, 27 noiembrie, lucrările vor afecta localitatea Moara Domnească. Sunt vizate străzile A.I. Cuza, Dealului, Eforie, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Mărășești, Nicolae Bălcescu, George Coșbuc și Nicolae Odobescu. Alimentarea va fi întreruptă între 09:00 și 16:00.

Și locuitorii din județul Giurgiu vor fi afectați de lucrările programate pentru săptămâna viitoare.

Luni, 23 noiembrie, alimentarea va fi întreruptă pe Șoseaua Alexandriei, de la intersecția cu strada Hodivoaiei spre Vieru. Sunt vizate și strada Miron Costin, Drumul Stăneștiului, Intrarea Alexandriei, Fundătura Alexandriei și Intrarea Rălești. Intervalul anunțat este 09:00-10:30.

În Găiseanca, lucrările vor afecta DN61, nr. 108, strada Burcești și sectorul dintre intersecția cu această stradă și ieșirea spre Zădărăciu. Întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

Marți, 24 noiembrie, în Iepurești, vor fi afectate străzile Mihai Eminescu, Marin Preda, Mihai Viteazu, Ion Creangă, Morii și Sârbilor. Lista include și Primăria Iepurești și școala generală. Intervalul este 09:00-16:00.

În Hulubești, alimentarea va fi întreruptă pe străzile Oițelor, Câmpul cu Flori, Libertății și Primăverii, precum și pe DC107, între 09:00 și 15:00.

Tot marți, în Găiseanca, sunt programate lucrări în zona Pârlejina, nr. 164, între 09:00 și 17:00.

Miercuri, 25 noiembrie, în Adunații Copăceni, vor fi afectate DN5A și străzile Grădinari, Cireșilor și Merilor. În Călugăreni, întreruperile sunt anunțate pe DC107.

În Găiseanca sunt vizate DN61, nr. 29, și străzile adiacente, de la intersecția cu strada Nica până la ieșirea spre Zădărăciu.

În Săbăreni, lucrările vor afecta strada Cereanca. Toate aceste întreruperi sunt programate între 09:00 și 17:00.

Joi, 26 noiembrie, în Găiseanca, alimentarea va fi oprită pe DN61, nr. 77, Șoseaua Principală și străzile adiacente, de la postul de transformare 1211 până la ieșirea spre Zădărăciu.

În Florești sunt vizate străzile Linia Nouă și Castanilor. În Adunații Copăceni, întreruperile vor afecta străzile Mărgăritarului, Troiței și Speranței. Intervalul este 09:00-17:00.

Vineri, 27 noiembrie, lucrările vor continua în Adunații Copăceni, pe strada Bisericii, în Florești, pe străzile Castanilor și Linia Nouă, și în Găiseanca, pe strada Burcești. Alimentarea va fi întreruptă între orele 09:00 și 17:00.

Pe lângă întreruperile de energie electrică, bucureștenii trebuie să se pregătească și pentru lucrările anunțate de Apa Nova.

Compania a publicat programul intervențiilor din perioada 23-27 noiembrie 2026. Acestea presupun oprirea temporară a alimentării cu apă rece în mai multe zone ale Capitalei.

În Sectorul 1, pe 26 noiembrie, între 09:00 și 15:00, vor fi afectate străzile Moviliței și Bumbești, precum și Intrarea Moviliței.

O altă intervenție este programată din 26 noiembrie, ora 23:00, până pe 27 noiembrie, ora 06:30. În acest interval, Apa Nova anunță lipsa apei sau tulburări ale acesteia pe mai multe artere din Sectorul 1.

Printre zonele vizate se numără Șoseaua București-Ploiești, Șoseaua Odăi, Șoseaua Gheorghe Ionescu-Sisești, Bulevardul Aerogării, Bulevardul Agronomiei și Bulevardul Dr. Liviu Librescu.

Lista include și Drum Lăpuș, străzile Eraclie Arion, Jandarmeriei, Grațioasa, Neagoe Vodă, Holban Ștefan, Buescu Pană, Vadul Moldovei, Alexandru Nasta, Gheorghe Ștefan, Dărmănești, Iezeru, Automatizării, Atlasului, Pădurii, Câmpinița, Apicultorilor, Vorniceni și Cernești.

Sunt vizate și Aleea Meteorologiei, Aleea Privighetorilor, Calea Zăvoi Ion, Bulevardul Constantinescu Gherasim, Bulevardul Ficusului, Bulevardul Oaspeților, Drumul Muntele Găina, Drumul Stegarului și Drumul Regimentului.

În Sectorul 2, lucrările încep luni, 23 noiembrie. Alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe străzile Traian, Timpului, Constantin Kirițescu și Austrului, între orele 09:00 și 16:00.

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, între 22:00 și 05:00, sunt programate intervenții pe Bulevardul Ferdinand I, strada Mătăsari și strada Oborul Nou.

Pe 25 noiembrie, între 00:30 și 03:00, vor fi afectate Bulevardul Carol I și strada Constantin Tănase. În aceeași zi, între 08:00 și 12:00, lucrările vor avea loc pe strada Rumeoara și Calea Moșilor.

Șoseaua Ștefan cel Mare figurează pe lista întreruperilor atât pe 26, cât și pe 27 noiembrie. În ambele zile, intervalul anunțat este 00:30-03:00.

Vineri, 27 noiembrie, între 09:00 și 15:00, vor fi afectate Bulevardul Ferdinand I, strada Avrig, Bulevardul Gara Obor și Intrarea Mandarinei.

În Sectorul 4, furnizarea apei reci va fi întreruptă pe 26 noiembrie, în Piața Națiunilor Unite, între 00:30 și 03:00.

În Sectorul 5, lucrările sunt programate pe Șoseaua Viilor, pe 27 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00.

În Sectorul 6, Apa Nova anunță o întrerupere pe Bulevardul Timișoara, joi, 26 noiembrie. Alimentarea cu apă rece va fi oprită între orele 09:00 și 19:00, timp de zece ore.

Locuitorii din zonele vizate pot consulta programele actualizate pe site-urile oficiale ale Rețele Electrice și Apa Nova București.