Ce se întâmplă când întrebi un instrument de inteligență artificială ce să faci cu 5.000 de euro? Jiří Gregor, investitor ceh pe platforma eToro, explică într-un interviu pentru Capital.ro cum pot apărea răspunsuri diferite la aceeași întrebare. El vorbește și despre riscul de a lua o decizie pe baza unui răspuns greșit, formulat convingător.

Gregor a dezvoltat, în cadrul unui program eToro, aplicația Investment Titans. Aceasta simulează perspective de investiții inspirate de Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Cathie Wood și George Soros. Investitorul explică ce poate afla un utilizator dintr-o astfel de simulare și ce se întâmplă dacă ajunge să ia decizii despre active pe care nu le înțelege.

Jiří Gregor: În „Investment Titans” poți să îți dezbați ideile de investiții cu versiuni AI ale lui Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, Cathie Wood și George Soros. Proiectul a apărut în cadrul unui program etoro în care investitorii cu experiență puteau construi instrumente pentru comunitate. Fiecare agent este dezvoltat pe baza cărților, scrisorilor și interviurilor acelui investitor, astfel încât are o opinie reală și argumentează în contradictoriu cu tine.

Dacă întrebi ce să faci cu 5.000 €, nimeni nu îți va spune să cumperi o anumită acțiune. Este o analiză de scenarii, nu un sfat personalizat. Graham te va întreba despre marja ta de siguranță și îți va sugera o împărțire între obligațiuni și acțiuni. Buffett te va întreba dacă înțelegi afacerile respective și, cel mai probabil, te va îndruma către un fond de indici ieftin. Lynch îți va spune să începi cu companii pe care le cunoști din viața de zi cu zi. Cathie Wood va vorbi despre inovație și despre un orizont de cinci ani. Soros te va întreba ce anume înțelege greșit piața în acel moment. Faptul că îi vezi având opinii diferite te ajută să găsești abordarea care ți se potrivește.

În ceea ce privește răspunsurile convingătoare, dar greșite, instrumentul îți oferă pur și simplu diferite puncte de vedere la care să te raportezi, iar agenții se verifică reciproc prin faptul că se contrazic. Acesta nu oferă sfaturi financiare și nu tranzacționează în numele tău; decizia îți aparține întotdeauna, așa că rămâne la latitudinea utilizatorilor să decidă dacă rezultatul este real și convingător.

Jiří Gregor: În ceea ce privește viteza, da. AI citește un raport anual de 200 de pagini într-un minut, iar în curând, să faci cercetare fără ea va fi ca și cum ai lucra fără Excel.

Însă atunci când toată lumea are aceeași unealtă, nimeni nu mai deține un avantaj informațional. Întrebări similare adresate unor modele similare oferă răspunsuri similare.

Ceea ce AI nu îți poate oferi sunt răbdarea și tăria de caracter de a păstra activele când ecranul tău este pe roșu. Marii investitori nu s-au născut cu asta. Este o abilitate pe care au dobândit-o pe parcurs, așa că oricine o poate face. Folosește AI pentru lectură. Cineva care lasă AI să gândească în locul său va ajunge într-o poziție mai proastă decât cineva care nu o folosește deloc.

Jiří Gregor: În primul rând, AI poate să greșească într-un mod foarte convingător. O persoană care nu știe un lucru de obicei ezită. Un model pur și simplu scrie un paragraf plin de încredere.

În al doilea rând, și mai grav, încetezi să mai înțelegi ce anume deții. Când piața va scădea cu 30%, nu vei ști dacă s-a schimbat logica investiției sau doar prețul și vei vinde în cel mai prost moment. Dacă mulți oameni folosesc instrumente similare, s-ar putea să vândă toți deodată, ceea ce face ca prăbușirile pieței să fie și mai adânci.

De aceea am construit „Investment Titans” într-un fel în care să explice, nu să decidă. Folosește AI-ul ca asistent și ca partener de antrenament, dar păstrează ultimul click pentru tine.