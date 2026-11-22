Prețurile carburanților au rămas neschimbate duminică, 22 noiembrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard costă, în medie, 9,08 lei pe litru, iar motorina standard se vinde cu 10,53 lei pe litru, potrivit datelor PretCarburant.ro. Chiar dacă tarifele s-au stabilizat, ambele tipuri de carburant sunt mai scumpe decât la sfârșitul lunii iunie. Cele mai mici prețuri sunt înregistrate în stații din Cluj-Napoca, Năsăud și Craiova.

Prețurile medii ale carburanților nu au înregistrat modificări față de sâmbătă, 21 noiembrie, potrivit sumarului zilnic publicat de PretCarburant.ro.

Benzina standard are un preț mediu național de 9,08 lei pe litru. În cele 1.357 de stații monitorizate, prețurile variază între 8,99 și 9,30 lei pe litru.

Motorina standard costă, în medie, 10,53 lei pe litru. Cel mai mic preț identificat este de 10,39 lei, iar cel mai mare ajunge la 10,68 lei pe litru.

În cazul GPL, media națională este de 4,84 lei pe litru. Prețurile din cele 329 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,63 și 5,01 lei.

Toate cele trei categorii de carburanți au înregistrat o variație zilnică de 0%.

Deși prețurile au rămas stabile în ultimele 24 de ore, comparația cu 30 iunie 2026 arată scumpiri importante.

Benzina standard este mai scumpă cu 42 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 4,8%.

În cazul motorinei, diferența este mai mare. Prețul mediu a crescut cu 1,31 lei pe litru, respectiv cu 14,2%.

GPL s-a scumpit cu 29 de bani pe litru față de 30 iunie, echivalentul unei creșteri de 6,4%.

Aceste diferențe se reflectă în costurile suportate de șoferi pentru alimentarea autovehiculelor.

La prețul mediu actual, un plin de 50 de litri de benzină standard costă 454 de lei.

Pentru aceeași cantitate de motorină, șoferii plătesc 526,50 lei.

Comparativ cu 30 iunie, un plin de 50 de litri costă cu 21 de lei mai mult în cazul benzinei și cu 65,50 lei mai mult în cazul motorinei.

Datele PretCarburant.ro indică diferențe între stațiile de alimentare monitorizate la nivel național.

Duminică, 22 noiembrie, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj.

Prețul afișat este de 8,99 lei pe litru.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț este înregistrat la stația Petrolium din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Aici, un litru de motorină costă 10,39 lei.

În cazul GPL, cel mai mic preț este de 4,63 lei pe litru, la o stație MOL din Craiova, județul Dolj.

Diferențele dintre stații pot influența costul unui plin, în special pentru șoferii care alimentează cantități mari.

În București, benzina standard costă, în medie, 9,08 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,53 lei.

La Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 9,09 lei, în timp ce motorina costă 10,54 lei pe litru.

În Timișoara, benzina are un preț mediu de 9,09 lei, iar motorina ajunge la 10,55 lei.

La Iași și Constanța, valorile medii sunt identice cu cele din București: 9,08 lei pentru benzină și 10,53 lei pentru motorină.

Aceleași medii sunt înregistrate și în Brașov și Craiova.

Oradea are cel mai ridicat preț mediu al benzinei dintre cele opt orașe analizate, de 9,10 lei pe litru. Motorina costă aici, în medie, 10,55 lei.

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzină este în Gorj, de 9,06 lei pe litru.

Cea mai mare medie județeană pentru acest carburant este în Bihor, de 9,09 lei.

În cazul motorinei, Bistrița-Năsăud înregistrează cea mai mică medie, de 10,52 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, cu un preț mediu de 10,54 lei.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 92,56 de dolari pe baril, potrivit datelor aferente zilei de 20 noiembrie.

Valoarea se referă la contractul pentru livrare în ianuarie 2027.

Cotația este cu 0,58 dolari mai mare decât cea precedentă.

Comparativ cu 30 iunie 2026, petrolul Brent a înregistrat o creștere de 39,7%, potrivit seriei contractelor futures din față, înlănțuite peste schimbările de contract, utilizată de PretCarburant.ro.

Evoluția cotațiilor internaționale reprezintă unul dintre factorii care pot influența prețurile carburanților.

Totuși, modificările de pe piața petrolului nu se reflectă întotdeauna imediat sau proporțional în prețurile de la pompă.

Datele privind prețurile carburanților pentru 22 noiembrie 2026 provin din sumarul zilnic PretCarburant.ro și pot fi consultate pe platforma de monitorizare a prețurilor.