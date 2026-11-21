Transilvania intră în atenția turiștilor străini care își planifică vacanțele de iarnă, dar nu vor să schieze. O publicație britanică celebră a inclus regiunea într-o selecție europeană alături de Innsbruck și Chamonix. Urșii, pădurile înzăpezite, castelele medievale și traseele montane au cântărit în recomandare.

Transilvania a fost inclusă de publicația britanică The Guardian într-un clasament al celor mai bune opt destinații europene pentru vacanțe de iarnă dedicate turiștilor care nu schiază. Regiunea românească este recomandată alături de destinații cunoscute precum Innsbruck, din Austria, și Chamonix, din Franța, pentru peisajele montane, drumețiile pe zăpadă și posibilitatea observării animalelor sălbatice.

Jurnaliștii britanici propun turiștilor să descopere Munții Carpați prin drumeții cu rachete de zăpadă și excursii dedicate observării urșilor. Potrivit publicației, Carpații reprezintă unul dintre ultimele refugii europene pentru marii prădători. Estimările menționate în articol indică existența a peste 10.000 de urși bruni și a aproximativ 2.500 de lupi cenușii numai pe teritoriul României.

Traseul recomandat de The Guardian începe la o pensiune din satul Măgura și continuă cu o drumeție prin Cheile de la Zărnești. Jurnaliștii descriu peisajul prin pereții verticali de calcar, care se ridică până la 200 de metri deasupra fundului înghețat al canionului.

Printre atracțiile recomandate în regiune se numără bisericile medievale, centrul istoric al Brașovului și sanctuarul de urși Libearty. Nici Castelul Bran nu lipsește din recomandările publicației britanice. Jurnaliștii consideră că edificiul capătă un aspect și mai gotic în timpul iernii și poate fi admirat mai bine în absența aglomerației turistice din sezonul estival.

Articolul publicat de The Guardian prezintă opt destinații europene în care turiștii pot avea parte de experiențe de iarnă fără să practice schiul. Pe lângă Transilvania, selecția include Ruka, din Finlanda, regiunea Cairngorms, din Scoția, Chamonix, din Franța, Innsbruck, din Austria, arhipelagul Stockholm, din Suedia, Munții Dolomiți, din Italia, și orașul Tromsø, din Norvegia.

Experiențele propuse diferă în funcție de destinație și includ observarea aurorei boreale, plimbări cu sănii trase de câini husky, patinaj pe lacuri înghețate, drumeții montane și explorarea peisajelor acoperite de zăpadă.