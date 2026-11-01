Ce înseamnă pentru România alegerile din SUA și Bulgaria. Cum ar putea fi afectate prezența militară americană și proiectele strategice de la Marea Neagră

Alegerile din Statele Unite și Bulgaria pot avea consecințe importante pentru România, atât în privința securității regionale, cât și a cooperării politice și militare. Rezultatul scrutinului american ar putea influența deciziile privind bugetele de apărare și prezența trupelor SUA pe teritoriul românesc, în timp ce o eventuală schimbare politică la Sofia ar putea complica proiectele strategice ale Bucureștiului și colaborarea în cadrul NATO și UE.

Votul de marți din Statele Unite nu va decide doar componența Congresului american, ci ar putea influența și direcția politicii externe a Washingtonului, cu efecte asupra Europei și României.

Alegerile de la jumătatea mandatului reprezintă un test pentru administrația președintelui Donald Trump, într-un context electoral caracterizat de o competiție strânsă. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3, sondajele realizate în cursul lunii indicau o luptă echilibrată între taberele politice americane.

Scrutinul va pune în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 dintre cele 100 de mandate din Senat, precum și 36 de funcții de guvernator. Rezultatele sunt așteptate marți, în ziua votului.

Importanța alegerilor depășește însă granițele Statelor Unite. Orice modificare a raportului de forțe din cele două camere ale Congresului poate schimba echilibrul politic existent la Washington și poate influența capacitatea administrației prezidențiale de a-și pune în aplicare programul.

În prezent, Partidul Republican, formațiunea politică a președintelui Donald Trump, controlează atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

Dacă democrații vor reuși să câștige controlul uneia dintre camere sau chiar al ambelor, administrația Trump ar putea întâmpina dificultăți suplimentare în adoptarea legilor și promovarea deciziilor politice.

Un asemenea rezultat ar însemna că președintele american ar trebui să negocieze mai mult cu opoziția pentru a obține sprijinul necesar inițiativelor sale legislative.

Pentru România, una dintre cele mai importante mize ale scrutinului este legată de deciziile privind apărarea și asistența internațională. Congresul american are un rol esențial în aprobarea fondurilor și bugetelor destinate acestor domenii, iar schimbarea majorității parlamentare ar putea influența prioritățile Washingtonului.

Subiectul este important pentru București în condițiile în care pe teritoriul României se află militari americani, iar autoritățile române și-au exprimat interesul pentru consolidarea și extinderea prezenței militare a Statelor Unite.

În funcție de rezultatul alegerilor, ar putea apărea modificări care să afecteze în primul rând Europa, România și forțele americane staționate în țara noastră. O eventuală schimbare a echilibrului politic din Congres ar putea influența dezbaterile privind alocările bugetare pentru apărare și sprijinul acordat partenerilor internaționali.

Interesul pentru scrutinul american este reflectat și de participarea ridicată la votul anticipat. Până în prezent, aproximativ 52 de milioane de americani și-au exprimat deja opțiunea electorală, un nivel record care indică mobilizarea importantă a alegătorilor.

Campania electorală continuă până în ziua votului, iar discursurile politice au devenit tot mai agresive. The New York Times, considerată apropiată de pozițiile democraților, a remarcat intensificarea tonului agresiv al intervențiilor publice ale lui Donald Trump.

Dincolo de evoluțiile politice din Statele Unite, România urmărește cu atenție și situația electorală din Bulgaria, unde rezultatul alegerilor prezidențiale ar putea avea consecințe asupra relațiilor bilaterale și asupra proiectelor strategice din regiunea Mării Negre.

Gabriela Ciot, profesoară la Facultatea de Relații Internaționale a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a explicat pentru Adevărul care sunt riscurile pentru București în cazul unei victorii a Ilianei Iotova, aliată cu premierul Rumen Radev.

Potrivit expertei, un asemenea rezultat ar consolida influența ecosistemului politic apropiat de Radev atât asupra președinției, cât și asupra executivului de la Sofia. Gabriela Ciot a invocat evaluările Institutului Polonez pentru Afaceri Internaționale (PISM), care a descris această posibilă concentrare a puterii drept una fără precedent, prin prisma orientării pro-ruse, într-un stat membru NATO și UE de la Marea Neagră.

Principala preocupare pentru România ar fi diminuarea fiabilității strategice a Bulgariei. Gabriela Ciot a amintit că, sub conducerea lui Radev, Sofia a continuat să participe la solicitările comune ale NATO, dar a consemnat și propunerea unui moratoriu privind atacurile cu drone din Marea Neagră.

Experiența diplomatică a României arată însă că Bulgaria poate utiliza blocajele instituționale pentru a influența dosarele europene. Experta a amintit situația din perioada 2021-2022, când Sofia a exercitat dreptul de veto asupra negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ale Macedoniei de Nord și Albaniei.

Această experiență demonstrează că Bulgaria poate recurge la tactici de blocare la nivelul Consiliului European, inclusiv în dosare care au importanță pentru alte state membre. În opinia Gabrielei Ciot, o eventuală președinție a Ilianei Iotova, aliniată cu executivul condus de Radev, ar putea crea o voce instituțională unificată la Sofia, capabilă să utilizeze asemenea instrumente.

Printre domeniile în care România ar putea întâmpina dificultăți se numără alocările bugetare multianuale ale Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, dar și ritmul de operaționalizare a infrastructurii comune de securitate.

Gabriela Ciot consideră că principalul pericol pentru București nu ar fi neapărat blocarea directă a proiectelor bilaterale, ci apariția unor întârzieri strategice. Într-un asemenea scenariu, proiectele ar putea continua formal, însă ritmul de implementare, ambiția politică și disponibilitatea Bulgariei de a identifica explicit Rusia drept amenințare ar putea scădea.

Experta a dat drept exemplu modul în care premierul Rumen Radev a gestionat criza dronelor. Potrivit acesteia, rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2026 a criticat explicit maniera ambiguă în care guvernul bulgar a abordat amenințarea rusă, precum și răspunsul diplomatic considerat slab al Sofiei față de Moscova.

În opinia sa, o președinție a Ilianei Iotova, aliniată cu actualul executiv, ar elimina ultimul mecanism instituțional de control asupra acestei tendințe. Astfel, chiar dacă proiectele comune ar rămâne în desfășurare, implicarea politică a Bulgariei ar putea deveni mai redusă.

Pentru a limita eventualele efecte, România ar putea să își diversifice parteneriatele de securitate din regiunea Mării Negre. Gabriela Ciot a indicat aprofundarea relațiilor bilaterale cu Turcia și dezvoltarea unor formate de cooperare care nu depind de sprijinul politic al Bulgariei.

Un rezultat diferit al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, respectiv victoria lui Andrei Gyurov în turul al doilea, ar putea schimba raporturile instituționale de la Sofia și ar oferi României un interlocutor cu o orientare diferită de cea a executivului condus de Rumen Radev.

Gabriela Ciot consideră că acest scenariu este posibil, având în vedere diferența de numai 2,8 puncte procentuale dintre Gyurov și Iotova în primul tur. Rezultatul ar fi fost neașteptat în raport cu sondajele care anticipau o victorie categorică a Ilianei Iotova.

O eventuală victorie a lui Gyurov ar crea o situație de coabitare politică, în care președintele ar avea atribuții limitate, dar ar putea utiliza mai multe instrumente instituționale pentru a contracara pozițiile guvernului.

Printre acestea se numără posibilitatea de a retrimite legile în Parlament pentru reexaminare, de a sesiza Curtea Constituțională și de a convoca Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională. De asemenea, președintele Bulgariei reprezintă statul la reuniunile Consiliului European și are atribuții în numirea ambasadorilor.

Experta a explicat că Gyurov ar putea utiliza Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională pentru a solicita o poziție mai clară privind responsabilitatea Rusiei în cazul atacurilor cu drone din regiunea Mării Negre. Prin convocarea acestui organism, el ar putea contesta public răspunsurile guvernului și ar putea insista asupra unei abordări mai ferme, în concordanță cu criticile formulate de Parlamentul European la adresa Sofiei.

Un alt avantaj al lui Gyurov ar fi experiența sa diplomatică. Fostul premier interimar s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a semnat la Kiev un pact de securitate pentru Ucraina, elemente care îi oferă un capital diplomatic propriu.

Chiar și în cazul unei victorii a lui Andrei Gyurov, capacitatea acestuia de a schimba direcția politică a Bulgariei ar rămâne limitată de raportul de forțe din Parlament.

Potrivit Gabrielei Ciot, majoritatea parlamentară asociată cu Rumen Radev, care ar controla aproximativ 131 dintre cele 240 de locuri ale Adunării Naționale, ar putea trece peste vetourile prezidențiale și ar avea posibilitatea de a stabili agenda politică.

În aceste condiții, o președinție Gyurov ar funcționa mai degrabă ca o opoziție instituționalizată în interiorul statului, decât ca o alternativă capabilă să controleze direct deciziile executivului.

Pentru România, un asemenea rezultat ar avea totuși o importanță semnificativă. Bucureștiul ar păstra un interlocutor la nivel prezidențial care împărtășește evaluările românești privind amenințările de securitate din regiune.

Acesta ar putea coordona mesajele transmise la reuniunile Consiliului European și ale NATO și ar putea avertiza din timp asupra unor decizii ale guvernului Radev care ar afecta arhitectura de securitate regională.

Gabriela Ciot a subliniat că, într-un context de criză precum escaladarea tensiunilor din Marea Neagră, modul în care un stat își exprimă public poziția contează în politica de alianțe. Din această perspectivă, existența unui președinte bulgar care afirmă constant orientarea euro-atlantică a țării ar reprezenta o diferență importantă față de situația în care șeful statului adoptă o atitudine rezervată.