Autostrada Transilvania: Tronsonul Nădășelu–Zimbor ar putea fi deschis circulației pe 15 decembrie

Asociația Pro Infrastructură estimează că aproximativ 30 de kilometri din Autostrada Transilvania, între Nădășelu și Zimbor, ar putea fi deschiși circulației în jurul datei de 15 decembrie. Inaugurarea depinde de finalizarea lucrărilor la două devieri de traseu.

Asociația Pro Infrastructură estimează că tronsonul Nădășelu–Zimbor al Autostrăzii Transilvania, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, ar putea fi deschis circulației în jurul datei de 15 decembrie. Darea în trafic depinde de finalizarea lucrărilor la devierile din zonele Nădășelu și Topa Mică.

Potrivit organizației, lucrările executate de compania turcă Ozaltin la cele două devieri ar putea fi încheiate în aproximativ o lună și jumătate, în funcție de condițiile meteorologice. Astfel, constructorul turc ar putea finaliza contractul cu trei luni mai devreme decât termenul stabilit.

Pe restul tronsonului, compania UMB mai are de executat lucrări la rosturile de dilatație și la spațiile de servicii, precum și câteva intervenții în afara aliniamentului autostrăzii. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură apreciază că UMB va încheia lucrările pe acest lot cu o întârziere considerabilă.

Organizația estimează că, după deschiderea tronsonului Nădășelu–Zimbor și a celor 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, inaugurați pe 11 august, șoferii vor putea circula pe mai mult de 155 de kilometri neîntrerupți de autostradă până la Târgu Mureș.

Contractul pentru construirea tronsonului Nădășelu–Zimbor al Autostrăzii Transilvania a fost semnat cu compania UMB la 28 decembrie 2020. Acesta prevedea o perioadă de 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Termenul inițial de finalizare era decembrie 2023, însă, ținând cont de dificultățile tehnice și de condițiile din teren, termenul-limită a fost extins până în august 2024.

Lucrările la devierile de traseu din zonele Nădășelu și Topa Mică sunt executate de compania Ozaltin, în baza unui contract semnat în iunie 2024. Termenul de execuție prevăzut în contract ajunge până în martie 2027.

Anterior, și reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat că obiectivul este deschiderea circulației pe acest tronson până la sfârșitul anului 2026.