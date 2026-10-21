Autostrada Sibiu – Pitești. CNAIR testează sistemele de siguranță din tunelul Momaia înainte de deschiderea circulației
SURSA FOTO: captură YouTube, Raducu P Drum – Lucrări la Autostrada A1 Sibiu-Pitești
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a început testarea sistemelor de monitorizare și siguranță din tunelul Momaia, situat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Lucrările de drum pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș sunt finalizate, iar deschiderea circulației este programată până la sfârșitul anului 2026, înaintea termenului contractual din februarie 2027.
Peste 2.500 de senzori și camere vor monitoriza circulația în tunelul Momaia
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a prezentat imagini în premieră din Centrul de Monitorizare de la Curtea de Argeș, care va supraveghea permanent traficul pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești.
„Imagini de la Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (#A1)!”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.
Centrul funcționează în incinta Centrului de Întreținere și Coordonare (CIC) de la Curtea de Argeș și utilizează sistemul SCADA, o tehnologie care permite supravegherea și controlul de la distanță al echipamentelor.
În tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, au fost instalate peste 2.500 de puncte de monitorizare, inclusiv senzori și camere inteligente, fixe și mobile.
Echipamentele pot identifica incidentele și obiectele aflate pe carosabil, permițând activarea unor măsuri de siguranță, precum închiderea unei benzi de circulație sau chiar a unei întregi galerii.
Centrul de Monitorizare este dotat cu 14 monitoare și 36 de calculatoare. Activitatea va fi asigurată de 11 specialiști, care vor lucra în ture pentru supravegherea traficului 24 de ore din 24.
Teste de incendiu și intervenție în tunelul Momaia, programate la sfârșitul lunii noiembrie
În această perioadă sunt verificate echipamentele și programele informatice care vor asigura funcționarea sistemului de monitorizare.
La sfârșitul lunii noiembrie sunt programate testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție, la care vor participa reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ai CNAIR.
Verificările vor include simulări de incendiu, cu fum și foc, exerciții pentru stingerea incendiilor și testarea sistemelor de control al traficului.
Aceste proceduri sunt obligatorii potrivit cerințelor europene privind siguranța circulației în tuneluri. Deschiderea traficului pe Secțiunea 4 nu va fi posibilă înainte de finalizarea testelor.
Pentru siguranța șoferilor, viteza maximă admisă în tunelul Momaia va fi de 80 km/h.
Lucrările pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș sunt finalizate. Circulația ar urma să fie deschisă în 2026
Potrivit directorului general al CNAIR, lucrările de drum pe întreaga Secțiune 4, cu o lungime de 9,86 kilometri, sunt finalizate.
Pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, care însumează 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, au fost realizate marcajele rutiere și a fost montat parapetul de protecție.
Deschiderea circulației pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș este programată până la sfârșitul anului 2026, cu aproximativ două luni înainte de termenul prevăzut în contract, respectiv februarie 2027.
Odată cu inaugurarea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu – Pitești.
Valoarea contractului pentru Secțiunea 4 este de 1,678 miliarde de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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