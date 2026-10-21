Adrian Câciu acuză o diferență de 37 de miliarde de lei în deficitul bugetar: Cam asta e gaura

Deputatul PSD Adrian Câciu solicită Ministerului Finanțelor să clarifice diferența dintre deficitul bugetar calculat în sistem cash și cel determinat potrivit metodologiei europene ESA. Fostul ministru al Finanțelor susține că diferența ar ajunge la aproximativ 37 de miliarde de lei în primul semestru din 2026. Acesta a prezentat miercuri, 21 octombrie, într-o postare pe Facebook, datele Eurostat pe care își bazează estimările. Parlamentarul cere explicații privind obligațiile de plată înregistrate în contabilitatea statului.

Adrian Câciu a invocat datele publicate de Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026, potrivit cărora deficitul guvernamental al României, ajustat sezonier, a ajuns la 9,2% din PIB-ul trimestrial, nivel superior mediei înregistrate în Uniunea Europeană și în zona euro.

Conform cifrelor prezentate de deputatul PSD, deficitul ajustat sezonier a fost de 3,5% din PIB la nivelul Uniunii Europene și de 3,3% în zona euro. Fostul ministru afirmă că România ocupă prima poziție în rândul statelor membre pentru care Eurostat a publicat date privind acest indicator.

Parlamentarul a făcut referire și la deficitul calculat fără ajustare sezonieră. Potrivit estimărilor sale, acesta a reprezentat 7,4% din PIB-ul trimestrial în primele trei luni ale anului și 7,8% în perioada aprilie-iunie 2026.

Pe baza indicatorilor Eurostat, Adrian Câciu estimează că deficitul ESA cumulat în primele șase luni din 2026 ar putea reprezenta aproximativ 3,8% din PIB-ul anual estimat, în timp ce deficitul calculat în sistem cash s-ar situa la aproximativ 2% din PIB.

Diferența dintre cele două valori ar fi, potrivit calculelor prezentate de fostul ministru, de 1,8 puncte procentuale, echivalentul a aproximativ 37 de miliarde de lei.

„Cum explică Ministerul Finanțelor diferența dintre deficitul cash de aproximativ 2% din PIB și deficitul ESA semestrial estimat la 3,8%?”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Deputatul PSD solicită Ministerului Finanțelor să publice o reconciliere a datelor obținute prin cele două metode de calcul. Acesta cere inclusiv prezentarea obligațiilor bugetare deja înregistrate în contabilitate, pentru care statul nu a efectuat încă plățile.

„Pentru că o factură neplătită nu înseamnă o cheltuială care a dispărut”, a afirmat deputatul PSD.

Deficitul bugetar poate avea valori diferite în funcție de metodologia utilizată, deoarece sistemul cash urmărește încasările și plățile efective ale statului, în timp ce metodologia ESA înregistrează veniturile și cheltuielile potrivit principiului contabilității de angajamente.

Astfel, în sistemul cash, o cheltuială este reflectată în momentul efectuării plății. În metodologia ESA, utilizată pentru compararea situației finanțelor publice între statele Uniunii Europene, cheltuiala este înregistrată atunci când apare obligația economică aferentă, indiferent de momentul achitării acesteia.

Diferențele dintre cei doi indicatori nu reprezintă însă, în mod automat, valoarea facturilor neachitate de stat. Prin urmare, estimarea de 37 de miliarde de lei prezentată de Adrian Câciu nu constituie, în sine, o dovadă că autoritățile au acumulat obligații restante de aceeași valoare.

Deputatul PSD consideră că informațiile publicate de Eurostat justifică prezentarea unor explicații suplimentare din partea Ministerului Finanțelor, în special în privința diferențelor dintre cheltuielile efectiv plătite și obligațiile înregistrate în contabilitatea publică.

În opinia fostului ministru, deficitul raportat exclusiv pe baza fluxurilor de numerar ar putea să nu reflecte integral angajamentele financiare asumate de stat în perioada analizată.

Valoarea de aproximativ 37 de miliarde de lei și deficitul ESA cumulat de 3,8% din PIB-ul anual reprezintă estimări formulate de Adrian Câciu pe baza interpretării datelor Eurostat, nu indicatori publicați direct de instituția europeană pentru întregul semestru.