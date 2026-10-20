Ministerul Finanțelor a împrumutat marți 29,1 milioane de lei de la bănci la o dobândă de 7,1% pe an

Ministerul Finanțelor a atras marți, 20 octombrie, încă 29,1 milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune suplimentară de obligațiuni de stat. Suma se adaugă celor 193,8 milioane de lei împrumutate luni, la un randament mediu anual de 7,1%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Ministerul Finanțelor a obținut marți 29,1 milioane de lei printr-o sesiune suplimentară de oferte aferentă emisiunii de obligațiuni de stat de tip benchmark organizate luni.

Obligațiunile au o maturitate reziduală de 165 de luni, echivalentul a 13 ani și nouă luni, iar randamentul mediu anual este de 7,1%.

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 29,1 milioane de lei, în timp ce băncile au transmis oferte în valoare totală de 52 de milioane de lei.

Operațiunea vine după licitația de luni, când Ministerul Finanțelor a împrumutat 193,8 milioane de lei prin aceeași emisiune de obligațiuni.

La licitația inițială, statul a urmărit atragerea a 500 de milioane de lei, însă ofertele băncilor au totalizat 311,3 milioane de lei. Suma adjudecată a fost de 193,8 milioane de lei, la un randament mediu de 7,10% pe an.

În total, cele două operațiuni au adus Ministerului Finanțelor 222,9 milioane de lei.

Pentru luna octombrie 2026, Ministerul Finanțelor a programat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei.

La această sumă se pot adăuga fonduri atrase prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, organizate pentru obligațiunile de stat de tip benchmark.

Valoarea acestora poate reprezenta până la 15% din suma nominală adjudecată la licitațiile de referință.

Programul de împrumuturi pentru octombrie include certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark, instrumente prin care Ministerul Finanțelor atrage bani de pe piața internă.

Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută pentru octombrie este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în septembrie 2026.

În luna precedentă, Ministerul Finanțelor stabilise un program de împrumuturi de 7,2 miliarde de lei.

Potrivit documentelor de emisiune, fondurile atrase în octombrie vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice, rambursarea anticipată a unor obligații și finanțarea deficitului bugetului de stat.