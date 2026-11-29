OPEC+ a ajuns la un acord de principiu pentru menținerea cotelor de producție a petrolului în primul trimestru din 2027, potrivit unor surse din cadrul alianței. Decizia urmează să fie aprobată duminică, în cadrul unor reuniuni online. Între timp, disputele privind repartizarea viitoarelor cote provoacă tensiuni între statele membre, Irakul solicitând dreptul de a produce mai mult petrol.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, reuniți în cadrul OPEC+, au ajuns la un acord de principiu pentru păstrarea cotelor actuale de producție în primul trimestru al anului viitor.

Informația a fost transmisă de doi delegați ai alianței, iar acordul urmează să fie ratificat duminică, în cadrul unei serii de reuniuni desfășurate prin videoconferință.

Arabia Saudită și ceilalți membri ai grupului trebuie să confirme oficial menținerea nivelurilor de producție.

Decizia ar urma să aibă un impact limitat asupra aprovizionării pieței internaționale, deoarece majoritatea statelor membre produc deja aproape de capacitatea disponibilă.

În același timp, conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să afecteze activitatea exportatorilor din Golful Persic, în ciuda progreselor recente în restabilirea fluxurilor de petrol la nivelurile anterioare războiului, precizează Bloomberg.

În paralel cu negocierile privind producția din primele luni ale anului 2027, OPEC+ încearcă să finalizeze o evaluare a capacităților de producție ale statelor membre.

Procesul a provocat divergențe importante, în special din partea Irakului, unul dintre principalii producători ai alianței.

În urmă cu un an, OPEC+ a mandatat compania americană de consultanță DeGolyer and MacNaughton Corp., cu sediul în Dallas, să evalueze capacitatea maximă de producție a fiecărui membru.

Rezultatele urmează să fie utilizate pentru stabilirea noilor cote naționale începând cu 2027.

Săptămâna trecută, autoritățile irakiene au respins evaluarea primită, care stabilea o capacitate de producție de puțin sub cinci milioane de barili pe zi.

Bagdadul consideră că acest nivel este prea redus și a transmis o solicitare oficială secretariatului OPEC de la Viena.

Irakul susține că poate atinge o producție de 5,2 milioane de barili de petrol pe zi și dorește ca această capacitate să fie luată în calcul la stabilirea viitoarelor limite.

Disputa privind noile cote nu este prima confruntare dintre Irak și ceilalți membri ai organizației.

La începutul acestui an, Bagdadul a avertizat că ar putea părăsi OPEC dacă evaluarea capacității sale de producție nu va reflecta nivelul considerat justificat de autoritățile irakiene.

Ulterior, Irakul a revenit asupra amenințării.

Țara se numără printre membrii fondatori ai OPEC, organizație înființată în 1960.

În ultimii ani, autoritățile irakiene și-au exprimat nemulțumirea față de limitările de producție stabilite de alianță.

Irakul încearcă să își majoreze veniturile din exporturile de petrol pentru a sprijini reconstrucția unei economii afectate de războaie și sancțiuni.

Tensiunile actuale apar după ce Emiratele Arabe Unite au părăsit organizația, pe fondul nemulțumirilor legate de restricțiile asupra producției.

Negocierile OPEC+ au loc într-un moment dificil pentru piața internațională a petrolului.

Cotațiile contractelor futures pe țiței au scăzut cu aproape 20% în această lună, pe fondul revenirii producției și al unei cereri globale fragile.

Scăderea prețurilor afectează veniturile statelor exportatoare, care depind în mare măsură de comercializarea petrolului.

Perspectivele pentru anul viitor indică posibilitatea apariției unui nou excedent de ofertă pe piața mondială.

O asemenea evoluție ar putea exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor și ar putea complica negocierile dintre membrii alianței.

În aceste condiții, OPEC+ trebuie să găsească un echilibru între interesele producătorilor care doresc cote mai mari și necesitatea de a gestiona oferta mondială de petrol.

Disputa cu Irakul și plecarea Emiratelor Arabe Unite pun însă la încercare capacitatea organizației de a menține un acord comun asupra nivelurilor de producție.