Prețuri carburanți duminică, 29 noiembrie. Cât costă benzina și motorina la final de săptămână. Cele mai mici tarife
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, motorină, benzină
Prețurile la benzină și motorină înregistrate duminică, 29 noiembrie 2026, au fost publicate de platforma Peco Online. Datele arată care sunt cele mai mici tarife practicate la nivel național, dar și prețurile minime identificate în București și în alte patru mari orașe din țară.
Prețuri carburanți duminică, 29 noiembrie. Cât costă benzina și motorina la final de săptămână
Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină a fost înregistrat duminică, 29 noiembrie 2026, la o stație Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș. Un litru de benzină costa 8,76 lei.
Aceeași stație de distribuție a înregistrat și cel mai mic preț la motorină. Astfel, șoferii puteau cumpăra un litru de motorină cu 10,09 lei la stația Petrolium situată pe DN 13, în Albești, județul Mureș, cod poștal 547025.
Prin urmare, localitatea din județul Mureș a concentrat cele mai mici prețuri identificate la nivel național pentru ambele tipuri de carburanți.
Cele mai mici prețuri la carburanți în principalele orașe din România
Platforma a publicat și prețurile minime la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, selectate în funcție de numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț la benzină era de 8,92 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,26 lei pe litru. În cazul GPL-ului, tariful minim era de 4,78 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, benzina putea fi găsită la un preț minim de 8,89 lei pe litru, iar motorina costa 10,19 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,84 lei pe litru.
În Timișoara, prețul minim pentru un litru de benzină era de 8,92 lei, iar cel pentru motorină ajungea la 10,23 lei. GPL-ul putea fi cumpărat cu minimum 4,85 lei pe litru.
În Iași, benzina costa cel puțin 8,92 lei pe litru, iar motorina avea un preț minim de 10,26 lei. Pentru GPL, cel mai mic tarif identificat era de 4,85 lei pe litru.
În Constanța, prețul minim la benzină era tot de 8,92 lei pe litru, în timp ce motorina costa 10,26 lei pe litru. GPL-ul putea fi găsit la un tarif minim de 4,83 lei pe litru.
Tabelul prețurilor minime la benzină, motorină și GPL
|Oraș
|Benzină (lei/litru)
|Motorină (lei/litru)
|GPL (lei/litru)
|București
|8,92
|10,26
|4,78
|Cluj-Napoca
|8,89
|10,19
|4,84
|Timișoara
|8,92
|10,23
|4,85
|Iași
|8,92
|10,26
|4,85
|Constanța
|8,92
|10,26
|4,83
Datele publicate pentru 29 noiembrie arată că, dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca avea cel mai mic preț la benzină și motorină. În schimb, Bucureștiul înregistra cel mai mic tarif pentru GPL, de 4,78 lei pe litru.
Prețurile prezentate sunt cele mai mici tarife identificate de platformă în localitățile menționate și pot varia în funcție de stația de alimentare și de actualizările operatorilor.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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