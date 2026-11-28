Premier Energy Group a anunțat finalizarea achiziției activității de distribuție a energiei electrice a Grupului Evryo, inclusiv a companiei Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO), de la fondurile administrate de Macquarie Asset Management. Tranzacția, anunțată la 27 noiembrie 2026, consolidează poziția grupului pe piața energetică din România și adaugă o componentă importantă de infrastructură reglementată operațiunilor sale existente.

Premier Energy Group este o companie integrată vertical, cu activități în domeniul utilităților și infrastructurii energetice, prezentă în Europa de Sud-Est și listată la Bursa de Valori București. România reprezintă principala sa piață de activitate, unde grupul desfășoară deja operațiuni de producție și furnizare a energiei electrice, precum și activități în sectorul gazelor naturale.

Prin preluarea Grupului Evryo, Premier Energy intră și pe segmentul distribuției reglementate a energiei electrice din România, extinzându-și astfel portofoliul de infrastructură energetică.

Distribuție Energie Oltenia operează a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România. Infrastructura se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și acoperă șapte județe din regiunea de sud-vest a țării, deservind circa 1,5 milioane de clienți.

Preluarea acestei rețele extinde semnificativ infrastructura reglementată deținută de Premier Energy. Până la finalizarea tranzacției, grupul avea deja activități de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova și de distribuție a gazelor naturale în România.

Conducerea Premier Energy consideră că achiziția oferă grupului o poziție solidă pe piața distribuției de energie electrică din România și creează oportunități pentru dezvoltarea pe termen lung a rețelei din sud-vestul țării.

José Garza, CEO al Premier Energy Group, a explicat că preluarea DEO se înscrie în strategia companiei, valorificând experiența acumulată în operarea rețelelor reglementate atât în România, cât și în Republica Moldova.

Acesta a evidențiat și investițiile importante realizate de Distribuție Energie Oltenia în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii. Prioritatea noului proprietar va fi continuarea dezvoltării rețelei și valorificarea investițiilor deja efectuate, astfel încât să fie menținut un serviciu fiabil pentru cei aproximativ 1,5 milioane de clienți care depind de această infrastructură.

În același timp, Premier Energy urmărește să asigure capacitatea necesară pentru ca rețeaua să poată răspunde cererii și nevoilor regiunii în anii următori.

După preluare, Distribuție Energie Oltenia va continua să funcționeze cu respectarea cerințelor aplicabile privind separarea activităților și a angajamentelor asumate față de Consiliul Concurenței în legătură cu autorizarea tranzacției.

„Pentru Premier Energy, decizia de a achiziționa DEO a fost una firească. Tranzacția ne oferă o poziție solidă în distribuția de energie electrică din România și valorifică experiența noastră în operarea rețelelor reglementate, atât în România, cât și în Republica Moldova. Vedem o oportunitate evidentă de a contribui la dezvoltarea pe termen lung a rețelei electrice din sud-vestul României. În ultimii ani, DEO a realizat deja investiții importante în modernizarea rețelei sale. Prioritatea noastră este să dezvoltăm mai departe ceea ce s-a construit până acum, atât pentru a asigura în continuare un serviciu fiabil celor 1,5 milioane de clienți care depind astăzi de această rețea, cât și pentru ca aceasta să aibă capacitatea necesară pentru a deservi regiunea în anii următori”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group.

Achiziția a fost finanțată printr-un contract de facilitate de credit sindicalizat senior, cu o maturitate de cinci ani și o valoare totală de 850 de milioane de euro. Acordul de finanțare a fost semnat la 16 noiembrie 2026 cu un sindicat format din instituții financiare românești și internaționale.

UniCredit Bank S.A. și UniCredit S.p.A. au avut rolul de coordonatori globali ai finanțării. În calitate de subscriitori au participat UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., Société Générale și Erste Group Bank AG.

Rolul de aranjori principali mandatați (Mandated Lead Arrangers) a revenit următoarelor instituții financiare:

UniCredit Bank S.A.;

UniCredit S.p.A.;

Alpha Bank S.A.;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.;

Banca Comercială Română S.A.;

Banca Transilvania S.A.;

BRD – Groupe Société Générale S.A.;

Erste Group Bank AG;

Komerční Banka A.S.;

Optima Bank S.A.;

PKO Bank Polski S.A. Varșovia – Sucursala București;

Société Générale;

Exim Banca Românească S.A.

În calitate de bookrunneri au participat UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., Alpha Bank S.A., Banca Transilvania S.A., Société Générale, Erste Group Bank AG și J.P. Morgan SE.

Noul contract de credit a înlocuit facilitatea de finanțare-punte pe care Premier Energy o contractase în luna iunie.

Odată cu finalizarea tranzacției, rezultatele financiare ale Distribuție Energie Oltenia vor fi consolidate integral în situațiile financiare ale Premier Energy Group.

Prin această achiziție, compania își extinde prezența în infrastructura energetică reglementată din România și își consolidează activitatea într-un segment esențial pentru funcționarea sistemului energetic național.