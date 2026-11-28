Hackerii au reușit să pătrundă în Cloud One, principala platformă de cloud computing a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Incidentul ar putea pune în pericol o cantitate importantă de date sensibile referitoare la operațiunile militare, personalul și logistica armatei americane.

Intruziunea a fost descoperită în urmă cu aproximativ o lună, în timpul unor lucrări de modernizare a sistemului, potrivit surselor citate de Reuters. Descoperirea atacului informatic a provocat perturbări la nivelul întregii platforme.

Într-un răspuns transmis publicației menționate, Forțele Aeriene americane au precizat că nu comentează situația de securitate, vulnerabilitățile sau starea operațională a unor rețele și sisteme specifice. Instituția a transmis că adoptă în permanență măsuri preventive pentru protejarea informațiilor, sistemelor și capacităților operaționale ale Departamentului Forțelor Aeriene.

Lansat în 2017, Cloud One a fost conceput ca o platformă centralizată care să răspundă tuturor nevoilor IT ale Forțelor Aeriene americane. Sistemul reunește resursele a patru operatori importanți din industria tehnologiei: Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet.

Infrastructura susține zeci de aplicații utilizate de armata americană, inclusiv programe pentru administrarea datelor despre personal și plata salariilor, precum și sisteme destinate logisticii și activităților de mentenanță.

Printre aplicațiile găzduite se numără Cloud-Based Command and Control, un sistem care centralizează informații provenite de la radarele de apărare aeriană și din alte fluxuri de date din întreaga Americă de Nord.

O altă aplicație importantă este Theater Integrated Combat Munitions System. Aceasta urmărește situația bombelor și rachetelor în peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.

Prin urmare, compromiterea infrastructurii Cloud One ar putea avea implicații care depășesc simpla afectare a unor servicii informatice administrative, având în vedere diversitatea aplicațiilor militare care depind de această platformă.

Cloud One este una dintre cele mai mari platforme de cloud computing utilizate de armata Statelor Unite, potrivit a două dintre persoanele familiarizate cu incidentul. Una dintre sursele publicației menționate a subliniat gravitatea situației, având în vedere importanța infrastructurii pentru activitățile militare americane.

Până în 2026, contractul principal pentru Cloud One a fost deținut de compania SAIC. În acest an, responsabilitatea a fost preluată de Leidos. Pentru evaluarea consecințelor atacului, anchetatorii au solicitat intervenția Cyber Command, structura militară americană specializată în operațiuni cibernetice. Aceasta urmează să evalueze pagubele provocate de intruziune.

Descoperirea breșei de securitate a generat mai multe probleme operaționale. Două dintre sursele citate de publicația menționată, alături de o a patra persoană familiarizată cu situația, au precizat că eforturile de migrare a aplicațiilor administrative interne către Cloud One au fost suspendate.

Mutarea acestor aplicații reprezenta de mai mult timp o prioritate pentru armata americană, însă incidentul a determinat oprirea temporară a procesului.

De asemenea, au fost blocate actualizările aplicațiilor care funcționau deja pe Cloud One. Din această cauză, personalul Forțelor Aeriene nu a mai putut aplica remedieri și corecții pentru programele informatice utilizate.

Situația este cu atât mai problematică în contextul în care, la nivelul industriei tehnologice, a fost dezvăluită recent o nouă serie de vulnerabilități software grave. Blocarea actualizărilor împiedică personalul să aplice rapid corecțiile necesare pentru protejarea sistemelor împotriva unor potențiale atacuri.

O a cincea sursă a precizat că unii utilizatori au rămas fără drepturile de administrator, ceea ce limitează suplimentar capacitatea acestora de a interveni asupra aplicațiilor și sistemelor informatice. Toate cele cinci persoane care au oferit informații Reuters au solicitat păstrarea anonimatului.

Potrivit uneia dintre surse, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a obține acces la planul de control al platformei, cunoscut sub denumirea de control plane.

Această componentă poate fi comparată cu o telecomandă universală pentru infrastructura informatică, deoarece permite gestionarea și monitorizarea diferitelor resurse și servicii conectate la sistem.

În teorie, accesul la planul de control le-ar putea permite intrușilor să verifice starea operațională a aeronavelor militare sau deplasarea pieselor de schimb. Nu există însă informații care să confirme că hackerii au efectuat asemenea operațiuni în cadrul acestui incident.

Compromiterea Cloud One apare într-o perioadă în care autoritățile americane sunt tot mai preocupate de atacurile informatice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Acestea reprezintă o problemă deosebit de serioasă pentru rețelele bazate pe servicii cloud, deoarece modelele de inteligență artificială pot identifica rapid vulnerabilitățile existente pe suprafețe extinse de atac.

Guvernul Statelor Unite gestionează deja consecințele a cel puțin șase alte incidente informatice dezvăluite recent.

Printre acestea se numără două atacuri care au vizat FBI, inclusiv compromiterea bazei de date cu informații despre activitățile infracționale ale instituției, precum și un incident anterior care a afectat date ale Pentagonului.

Lista include și o scurgere recentă de informații despre angajații Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security), care a dus la publicarea datelor referitoare la zeci de mii de persoane.

Alte două incidente au vizat cel puțin două agenții de informații americane, respectiv Departamentul Trezoreriei. În cazul celui din urmă, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), o structură din cadrul Trezoreriei, a fost nevoită să scoată temporar din funcțiune anumite sisteme informatice în urma unui incident de securitate cibernetică.

Aceste evenimente arată amploarea problemelor de securitate informatică cu care se confruntă în prezent instituțiile guvernamentale americane.

Platforma Cloud One nu se află pentru prima dată în atenția hackerilor. Infrastructura a fost de mult timp o țintă pentru atacurile informatice, iar conducerea sa a prezentat în trecut eforturile depuse pentru protejarea sistemului.

Într-un comentariu publicat în 2023 de publicația online FedScoop, reprezentanții conducerii Cloud One au susținut că platforma a înregistrat o rată de succes de 100% în respingerea tentativelor de pătrundere neautorizată.

Aceștia au descris numărul încercărilor de compromitere drept unul impresionant și au subliniat importanța securității informatice pentru infrastructura militară. Conducerea platformei a insistat atunci că nu există loc pentru greșeli atunci când vine vorba despre securitate.