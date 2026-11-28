În loc să se retragă în spații închise pentru a scăpa de frigul iernii, turiștii pot alege să se bucure de temperaturile scăzute într-un mod diferit. În mai multe țări europene, băile termale și saunele în aer liber oferă ocazii de relaxare și wellness, dar și posibilitatea de a se încălzi în timp ce admiră peisaje spectaculoase.

Tradițiile de îmbăiere vechi de secole și complexele termale continuă să fie populare în numeroase regiuni ale continentului. De la saune plutitoare în Norvegia până la băi termale în Budapesta, Europa pune la dispoziția călătorilor mai multe destinații care merită luate în calcul pentru sezonul rece, conform Euronews.

Pentru cei care își doresc să admire aurora boreală, Laugarás Lagoon din Islanda combină experiența unei băi geotermale cu posibilitatea de a observa acest fenomen natural spectaculos.

Laguna are două niveluri și se află pe malurile râului Hvítá. Este deschisă până târziu în timpul serii, inclusiv iarna, și se găsește la puțin peste o oră de mers cu mașina de Reykjavík. În condiții meteorologice favorabile, vizitatorii pot admira aurora boreală pe fundalul cerului întunecat.

Apa geotermală are temperaturi cuprinse între 37 și 39 de grade Celsius. După baie, cei care își doresc o experiență islandeză autentică pot încerca și o scufundare în piscina alimentată cu apă proaspătă din râu, unde temperatura este mult mai scăzută.

Capitala Ungariei găzduiește Széchenyi Thermal Bath, unul dintre cele mai mari complexe balneare de pe continent.

Secțiunea termală cuprinde trei piscine interioare, iar temperatura apei variază între 28 și 40 de grade Celsius. În piscina termală exterioară, apa are între 36 și 38 de grade Celsius.

Alimentarea cu apă se face de la Fântâna Sfântul Ștefan nr. II. Aceasta conține calciu, magneziu și sodiu, alături de alte minerale. Apele bogate în minerale sunt considerate benefice pentru susținerea tratamentului afecțiunilor degenerative ale articulațiilor, precum și al artritei cronice și subacute.

Emser Therme pune la dispoziția vizitatorilor mai multe piscine interioare și exterioare, cu temperaturi ale apei cuprinse între 18 și 38 de grade Celsius.

Piscina termală interioară are o temperatură de aproximativ 33 de grade Celsius și include o zonă mică de relaxare, prevăzută cu jeturi de apă cu bule. Complexul dispune și de o piscină cu hidromasaj, precum și de o altă piscină termală interioară, cu apă mai caldă, la 36 de grade Celsius.

La baia de aburi cu plante Sidroga, vizitatorilor li se recomandă să nu petreacă mai mult de 15 minute. Experiența se desfășoară la o temperatură de 47 de grade Celsius și într-un mediu cu umiditate ridicată. Aerul este aromat cu mușețel, salvie, mentă și cimbru.

Apa termală de la Emser Therme conține peste 30 de minerale și oligoelemente. Reprezentanții complexului recomandă ca timpul petrecut în apa termală să nu depășească 20 de minute, după care să urmeze o perioadă de odihnă de 20-30 de minute.

Situat la o altitudine de 1.450 de metri în Munții Pirinei din Franța, Bains Romains de Dorres oferă priveliști ample asupra văilor din împrejurimi.

Complexul dispune de două piscine în aer liber, în care vizitatorii se pot relaxa în apă încălzită la temperaturi cuprinse între 37 și 40 de grade Celsius.

Pentru persoanele care se confruntă cu dureri sau tensiune musculară, este recomandată o baie de aproximativ o oră, despre care se consideră că poate avea un efect calmant.

Thermae Bath Spa este una dintre cele mai populare atracții ale orașului Bath și pune la dispoziție patru băi, cu o temperatură de 35,3 grade Celsius. Printre acestea se numără și o piscină în aer liber, amenajată pe acoperiș, de unde vizitatorii pot admira panorama orașului.

Complexul găzduiește, de asemenea, singurul centru spa de zi din Regatul Unit care folosește apele termale naturale din Bath. Acestea conțin 42 de minerale și oligoelemente și erau folosite încă de celți și romani, în urmă cu mai bine de 2.000 de ani.

Turiștii care vor să admire lacul Schwarzsee din Austria în timp ce se relaxează pot alege Alpenhotel Kitzbühel și sauna amplasată chiar pe malul lacului.

Aceasta se află în exteriorul zonei de wellness a hotelului și este deschisă pe tot parcursul anului. Temperatura din interior poate ajunge până la 90 de grade Celsius.

Pe lângă priveliștea lacului, vizitatorii pot admira și masivul muntos Wilder Kaiser, precum și Munții Kitzbühel.

Pe fiordul Aurlandsfjord din Norvegia, o saună amenajată pe un ponton plutitor le oferă vizitatorilor posibilitatea de a se relaxa înconjurați de peisaje montane.

FjordSauna este deschisă de trei ori pe săptămână în sezonul de iarnă și poate găzdui până la 12 persoane. Vizitatorii pot rezerva experiențe comune sau private, iar pentru cele private este disponibil și un ritual ghidat.

O sesiune durează cel mult o oră și jumătate și alternează perioadele petrecute în saună, la temperaturi ridicate, cu scufundări în apele reci ale fiordului.

În Flåm, ritualurile de seară de tip aufguss reprezintă o specialitate a sezonului rece. În timpul acestora, un maestru de saună toarnă apă amestecată cu uleiuri esențiale peste pietrele încinse, în timp ce este difuzată o selecție muzicală pregătită pentru experiență.

Sesiunea ghidată durează 60 de minute și este organizată pentru grupuri de cel mult opt persoane.

În localitatea Resarö din Suedia, Skärgårdens Kanotcenter le oferă vizitatorilor posibilitatea de a experimenta o saună cu vedere la mare. Atmosfera este completată de sunetul lemnelor care ard și de aburul produs în interior.

Sesiunile durează o oră și jumătate, iar temperatura din saună variază între 60 și 80 de grade Celsius. Lemnele sunt puse la dispoziție la fața locului, astfel încât vizitatorii pot alimenta focul după propriile preferințe.