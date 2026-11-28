Activitatea de traversare cu bacul pe ruta Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria) a fost suspendată temporar începând de sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 09:00. Măsura vizează atât transportul persoanelor, cât și al mijloacelor de transport și a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, suspendarea temporară a activității de traversare a fost dispusă în urma unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu.

Decizia are la bază intensificările puternice ale vântului, care afectează desfășurarea traficului naval și nu permit efectuarea traversărilor în condiții de siguranță.

„Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la S.P.F Turnu Măgurele. Începând cu data de 28.11.2026, ora 09:00, activitatea de traversare a persoanelor și mijloacelor de transport pe ruta de ferryboat Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria) este suspendată temporar. Măsura a fost dispusă ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu și are la bază condițiile meteorologice nefavorabile, respectiv intensificările puternice ale vântului, care afectează desfășurarea traficului în condiții de siguranță”, a informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu într-o postare realizată pe Facebook.

Activitatea de transport cu ferryboat-ul între Turnu Măgurele și Nikopol va rămâne suspendată până când condițiile meteorologice vor permite reluarea traversărilor în siguranță.

Autoritățile au precizat că reluarea activității va fi anunțată imediat ce situația meteorologică va permite desfășurarea transportului în condiții corespunzătoare de siguranță.

Până atunci, persoanele care intenționează să călătorească spre Bulgaria și au în vedere această rută trebuie să țină cont de suspendarea temporară a serviciului de ferryboat.

„Reluarea activității de traversare va fi comunicată imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia în siguranță. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru furnizarea de informații actualizate privind traficul și circulația către Republica Bulgaria”, a conchis Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru furnizarea de informații actualizate privind situația traficului și condițiile de circulație către Republica Bulgaria.

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