Vacanțele din 2027 ar putea fi marcate de o schimbare importantă în comportamentul turiștilor. În locul călătoriilor aglomerate, cu cât mai multe obiective bifate într-un timp scurt, tot mai mulți oameni preferă experiențe relaxate, spontane și apropiate de cultura locală. Printre tendințele care ar urma să câștige popularitate se numără descoperirea cartierelor mai puțin cunoscute, participarea la ateliere de parfumuri și fermentarea alimentelor, învățarea jocurilor tradiționale și chiar apicultura.

Potrivit unui raport realizat de platforma online GetYourGuide, tendința de a include cât mai multe activități într-o singură vacanță, cunoscută drept „holidaymaxxing”, începe să piardă teren. Aceasta este înlocuită treptat de o abordare mai lentă și spontană, în care turiștii vor să se bucure de moment, fără să urmeze un program strict.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 10.157 de persoane din șapte piețe: Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, Germania și Japonia. Raportul anual Hidden Trends a combinat răspunsurile participanților cu date provenite din milioane de rezervări efectuate prin intermediul platformei.

Rezultatele arată că 78% dintre respondenți consideră că o vacanță cu adevărat odihnitoare presupune renunțarea la un program prestabilit. Aproape unul din trei participanți a declarat că își lasă ceasul inteligent acasă atunci când pleacă în călătorie, notează Euronews.

Tehnologia rămâne totuși importantă în pregătirea concediului. 56% dintre respondenți o folosesc pentru planificarea călătoriei, însă, odată ajunși la destinație, preferă să se deconecteze și să se bucure de experiențe fără monitorizarea permanentă a activităților.

GetYourGuide descrie această abordare drept antioptimizare: turiștii își planifică atent vacanța, după care renunță la controlul strict asupra programului. Anne Wallin, expertă globală în tendințe și experiențe la GetYourGuide, explică faptul că oamenii nu renunță la planificare, ci își schimbă modul în care o fac.

În loc să încerce să viziteze cât mai multe obiective turistice într-un timp limitat, opt din zece călători își doresc o vacanță fără un program rigid. Aceștia aleg câteva experiențe pe care vor să le aprofundeze, în detrimentul unei liste lungi de atracții obligatorii.

Raportul identifică cinci noi categorii de turiști, ale căror preferințe ar putea redefini modul în care oamenii vor călători în 2027.

Prima tendință identificată de GetYourGuide este legată de mirosuri și de capacitatea acestora de a readuce în memorie anumite experiențe. Dacă până acum fotografiile și suvenirurile reprezentau principalele modalități prin care turiștii păstrau amintirile unei călătorii, în 2027 parfumurile ar putea deveni o alternativă tot mai căutată.

Astfel, turiștii vor fi interesați să participe la experiențe bazate pe descoperirea și crearea parfumurilor, inclusiv cursuri de parfumerie și ateliere ghidate.

Potrivit cercetării, 56% dintre respondenți ar fi dispuși să plătească pentru asemenea activități. Interesul este și mai ridicat în rândul generațiilor tinere: 69% dintre reprezentanții Generației Z și 65% dintre mileniali sunt atrași de experiențele bazate pe parfumuri.

Importanța acestei tendințe este susținută și de faptul că 77% dintre participanți au declarat că un singur miros le poate readuce în memorie o vacanță din trecut.

Datele privind rezervările efectuate prin GetYourGuide arată că experiențele asociate parfumurilor au înregistrat o creștere de 114% de la un an la altul.

A doua tendință este legată de prepararea alimentelor și de descoperirea proceselor prin care sunt obținute produsele locale.

Într-o perioadă în care oamenii petrec tot mai mult timp conectați la mediul online, răbdarea și încetinirea ritmului cotidian devin forme de lux. Activitățile care presupun timp, atenție și implicare directă încep să atragă tot mai mulți turiști.

Printre experiențele care ar putea câștiga popularitate se numără prepararea kombucha, participarea la cursuri de gătit kimchi și atelierele dedicate fermentării alimentelor.

Cercetarea GetYourGuide arată că 72% dintre respondenți sunt fascinați de procesul prin care alimentele sunt preparate de la zero. În plus, 71% consideră că înțelegerea originii produselor alimentare adaugă o valoare mai profundă experienței de călătorie.

Interesul este vizibil și în comportamentul turiștilor din generația Millennials. 58% dintre aceștia au rezervat vacanțe special pentru a descoperi modul în care sunt produse alimentele locale.

Datele platformei confirmă creșterea cererii pentru asemenea activități. Rezervările pentru atelierele de producere a oțetului și a oțetului balsamic au crescut cu 73% de la un an la altul.

A treia tendință presupune schimbarea modului în care sunt explorate destinațiile turistice consacrate.

În loc să se limiteze la atracțiile celebre și la locurile frecventate de majoritatea vizitatorilor, turiștii vor căuta alternative mai puțin cunoscute. Aceștia vor continua să aleagă destinații renumite la nivel internațional, dar vor încerca să descopere și cartierele locale care nu se află în mod obișnuit pe traseele turistice populare.

Potrivit raportului, 61% dintre respondenți sunt mai predispuși decât în urmă cu cinci ani să caute în mod intenționat cartiere locale mai puțin cunoscute.

Tendința este și mai puternică în rândul generațiilor tinere. 72% dintre reprezentanții Generației Z și 69% dintre mileniali preferă să exploreze asemenea zone.

Această abordare le permite călătorilor să descopere o altă perspectivă asupra destinațiilor vizitate, dincolo de obiectivele turistice consacrate și de traseele aglomerate.

A patra tendință vizează activitățile recreative și apropierea de cultura locală prin intermediul jocurilor tradiționale.

Pentru generațiile care au crescut cu jocurile video și divertismentul digital, următoarea experiență de vacanță ar putea presupune tocmai participarea la activități care nu pot fi descărcate sau accesate prin intermediul unui dispozitiv electronic.

Cercetarea arată că 62% dintre respondenți ar lua în considerare să învețe un joc local în timpul unei vacanțe.

Interesul este mult mai ridicat în rândul Generației Z, unde 78% dintre participanți sunt deschiși unei asemenea experiențe.

Rezultatele sugerează că tinerii crescuți într-un mediu dominat de divertismentul digital sunt interesați să intre în contact cu alte culturi prin intermediul unor activități tradiționale, desfășurate direct în comunitățile locale.

Astfel, învățarea unui joc specific unei anumite regiuni ar putea deveni o modalitate de interacțiune cu localnicii și de descoperire a tradițiilor locului vizitat.

Ultima tendință identificată în raport este turismul dedicat polenizatorilor, în special experiențelor desfășurate în stupine.

Turiștii vor fi tot mai interesați să descopere activitatea apicultorilor și să învețe despre creșterea albinelor în timpul vacanțelor. Aceste experiențe oferă, în același timp, posibilitatea de a încetini ritmul călătoriei și de a acorda mai multă atenție activităților desfășurate în natură.

Potrivit GetYourGuide, turismul dedicat polenizatorilor nu mai reprezintă doar o curiozitate de nișă, ci începe să devină o tendință tot mai prezentă în preferințele călătorilor.

Datele interne ale platformei arată că rezervările pentru asemenea experiențe au crescut cu 65% de la un an la altul.

În plus, jumătate dintre respondenți au declarat că ar lua în considerare participarea la activități de apicultură în timpul unei vacanțe.