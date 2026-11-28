Utilizarea telefoanelor mobile de către părinți în afara programului de lucru ar putea fi asociată cu o dezvoltare mai lentă a vorbirii în rândul copiilor preșcolari. Un nou studiu realizat în Portugalia arată că obiceiurile digitale ale adulților, folosirea tabletelor de către copii pe timpul nopții și relațiile excesiv de apropiate și dependente dintre părinți și copii pot influența dezvoltarea limbajului la vârste fragede.

Cercetarea a fost realizată de specialiștii de la RISE-Health și Universitatea din Aveiro, Portugalia, și a analizat modul în care funcționarea familiei și utilizarea dispozitivelor digitale influențează dezvoltarea copiilor preșcolari, conform Euronews.

Studiul a inclus 93 de familii vorbitoare de limbă portugheză, care aveau copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani. Rezultatele au evidențiat o legătură între utilizarea telefoanelor mobile de către părinți în afara orelor de serviciu și întârzierile în dezvoltarea vorbirii copiilor.

Cercetătorii au atras atenția că nu contează doar timpul petrecut în fața dispozitivelor digitale, ci și tipul de conținut urmărit și contextul în care acestea sunt utilizate.

Potrivit studiului, atunci când părinții sunt distrași de telefoanele mobile, numărul interacțiunilor directe cu copiii lor poate să scadă. Aceste schimburi față în față sunt importante pentru dezvoltarea limbajului, deoarece le oferă celor mici ocazia să audă, să exerseze și să învețe sunetele vorbirii.

Maria Inês Gomes, cercetătoare la RISE-Health, a subliniat importanța rolului părinților în crearea oportunităților zilnice de comunicare. Conversațiile, jocurile, cântecele și poveștile îi permit copilului să audă și să încerce să reproducă sunetele vorbirii în situații familiare și relevante pentru el.

De asemenea, este important ca adulții să le ofere copiilor suficient timp pentru a răspunde și pentru a iniția conversații. Astfel, cei mici au posibilitatea să participe activ la comunicare și să își dezvolte treptat capacitățile lingvistice.

Un alt aspect identificat de cercetători este legat de relațiile excesiv de apropiate și dependente dintre părinți și copii. Potrivit specialiștilor RISE-Health, astfel de relații pot limita autonomia copiilor și diversitatea contextelor lingvistice în care aceștia participă.

Aceste contexte sunt esențiale pentru exersarea și învățarea sunetelor vorbirii. Atunci când părinții răspund frecvent în locul copiilor sau anticipează ceea ce aceștia intenționează să spună, celor mici le rămâne mai puțin spațiu pentru a se exprima singuri.

Maria Inês Gomes a explicat că o asemenea dinamică poate reduce oportunitățile copiilor de a participa la comunicare și de a-și dezvolta autonomia, în special în ceea ce privește dezvoltarea fonologică, adică procesul prin care învață să perceapă, să distingă și să producă sunetele limbajului.

În urma rezultatelor obținute, cercetătorii îi încurajează pe părinți să își analizeze propriile obiceiuri digitale și modul în care utilizarea telefoanelor mobile influențează timpul petrecut alături de copii.

Totodată, specialiștii consideră că autoritățile locale și școlile pot contribui la îmbunătățirea situației, ajutând familiile să își organizeze rutinele zilnice și să aleagă conținut digital adecvat vârstei copiilor.

Supravegherea utilizării dispozitivelor electronice și crearea unor momente dedicate conversațiilor și jocurilor în lumea reală sunt alte măsuri recomandate de cercetători.