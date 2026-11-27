Concert dedicat Zilei Naționale a României, organizat la Chișinău. Orchestra Filarmonicii „George Enescu” va urca pe scena Teatrului Național de Operă și Balet
Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, organizează un concert dedicat Zilei Naționale a României, care va avea loc pe 29 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău.
Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București, pe scena din Chișinău
Evenimentul este organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României și beneficiază de sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și al Instituției Publice Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert”.
Unul dintre momentele centrale ale serii va fi prezența prestigioasei Orchestre a Filarmonicii „George Enescu” din București, care va susține un program muzical sub conducerea dirijorilor Mihail Agafița și Cristian Spătaru.
Distribuția solistică reunește patru artiști: baritonul Andrei Jilihovschi, soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Lilia Istrati și violonista Alexandra Târșu.
Ce lucrări vor putea asculta spectatorii
Programul concertului cuprinde lucrări semnate de compozitori români și internaționali, incluzând piese instrumentale, fragmente din opere și valsuri.
Seara va debuta cu Dansuri românești, de Sabin Păutza, urmată de Balada, de George Enescu, și Vals, de Gheorghe Mustea. Programul va continua cu Largo al factotum, din opera Bărbierul din Sevilla, de Gioacchino Rossini, și cu un alt Vals, compus de Eugen Doga.
Spectatorii vor putea asculta și Muzica, de Theodor Grigoriu, precum și Rapsodia română nr. 2, de George Enescu. În continuare, programul include Las hijas del Zebedeo, de Ruperto Chapí, și Sârba, de Vladimir Cosma.
Vor urma Barcarolle, din opera Povestirile lui Hoffmann, de Jacques Offenbach, Preludiu, din actul al III-lea al operei Lohengrin, de Richard Wagner, și Lippen schweigen, de Franz Lehár.
Concertul se va încheia cu Rapsodia română nr. 1, de George Enescu, una dintre lucrările reprezentative ale repertoriului muzical românesc.
Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și face parte din manifestările dedicate Zilei Naționale a României, organizate la Chișinău.
Programul muzical al serii:
- Sabin Păutza – Dansuri românești;
- George Enescu – Balada;
- Gheorghe Mustea – Vals;
- Gioacchino Rossini – Largo al factotum din opera Bărbierul din Sevilla;
- Eugen Doga – Vals;
- Theodor Grigoriu – Muzica;
- George Enescu – Rapsodia română nr. 2;
- Ruperto Chapí – Las hijas del Zebedeo;
- Vladimir Cosma – Sârba;
- Jacques Offenbach – Barcarolle din opera Povestirile lui Hoffmann;
- Richard Wagner – Preludiu din actul al III-lea al operei Lohengrin;
- Franz Lehár – Lippen schweigen;
- George Enescu – Rapsodia română nr. 1.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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