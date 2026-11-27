Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, organizează un concert dedicat Zilei Naționale a României, care va avea loc pe 29 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău.

Evenimentul este organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României și beneficiază de sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și al Instituției Publice Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert”.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi prezența prestigioasei Orchestre a Filarmonicii „George Enescu” din București, care va susține un program muzical sub conducerea dirijorilor Mihail Agafița și Cristian Spătaru.

Distribuția solistică reunește patru artiști: baritonul Andrei Jilihovschi, soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Lilia Istrati și violonista Alexandra Târșu.

Programul concertului cuprinde lucrări semnate de compozitori români și internaționali, incluzând piese instrumentale, fragmente din opere și valsuri.

Seara va debuta cu Dansuri românești, de Sabin Păutza, urmată de Balada, de George Enescu, și Vals, de Gheorghe Mustea. Programul va continua cu Largo al factotum, din opera Bărbierul din Sevilla, de Gioacchino Rossini, și cu un alt Vals, compus de Eugen Doga.

Spectatorii vor putea asculta și Muzica, de Theodor Grigoriu, precum și Rapsodia română nr. 2, de George Enescu. În continuare, programul include Las hijas del Zebedeo, de Ruperto Chapí, și Sârba, de Vladimir Cosma.

Vor urma Barcarolle, din opera Povestirile lui Hoffmann, de Jacques Offenbach, Preludiu, din actul al III-lea al operei Lohengrin, de Richard Wagner, și Lippen schweigen, de Franz Lehár.

Concertul se va încheia cu Rapsodia română nr. 1, de George Enescu, una dintre lucrările reprezentative ale repertoriului muzical românesc.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și face parte din manifestările dedicate Zilei Naționale a României, organizate la Chișinău.

Programul muzical al serii: