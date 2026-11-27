Rata șomajului din România a crescut la 3,41% la sfârșitul lunii octombrie 2026, potrivit datelor ANOFM. Numărul persoanelor fără loc de muncă a ajuns la 271.763, cu 15.283 mai multe față de septembrie.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,41%. Indicatorul a crescut cu 0,19 puncte procentuale față de luna septembrie.

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 271.763 de persoane. Dintre acestea, 62.222 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar 209.541 nu primeau indemnizație.

Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 656 de persoane. În cazul șomerilor neindemnizați, creșterea a fost de 14.627 de persoane.

În funcție de mediul de rezidență, 75.296 de șomeri proveneau din mediul urban. Alte 196.467 de persoane proveneau din mediul rural.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, România înregistra 132.638 de femei șomere. Numărul bărbaților aflați în șomaj era de 139.125.

Cele mai multe persoane fără loc de muncă aveau peste 55 de ani, respectiv 67.973. Următoarea categorie era reprezentată de persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani. Aceasta cuprindea 63.073 de șomeri.

La polul opus se aflau persoanele cu vârste între 25 și 29 de ani. Această categorie număra 15.914 șomeri.

Datele ANOFM arată că persoanele fără studii și cele cu educație primară reprezentau 29,24% din totalul șomerilor înregistrați.

Cea mai mare pondere revenea persoanelor cu studii gimnaziale, respectiv 32,69%. Șomerii cu studii universitare reprezentau doar 5,29% din total.