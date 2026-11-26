SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Craciun, instalatii de Craciun, ornamente, decoratiuni

Instalațiile de Crăciun pot majora factura de energie electrică din luna decembrie 2026. Consumul depinde de tehnologia utilizată, puterea instalațiilor luminoase și numărul orelor de funcționare. Diferențele de cost pot fi considerabile între becurile clasice și sistemele moderne cu LED. Românii care decorează atât interiorul locuinței, cât și exteriorul acesteia pot limita cheltuielile prin câteva măsuri simple.

Consumul de energie al instalațiilor de Crăciun se calculează în funcție de puterea electrică exprimată în wați (W). Această informație se găsește, de regulă, pe ambalajul produsului, pe etichetă sau în specificațiile tehnice.

Instalațiile cu LED au, în general, un consum mai redus decât cele cu becuri incandescente. De exemplu, o instalație de zece metri, prevăzută cu 100 de LED-uri, poate avea o putere de 7,2 W. Zece asemenea instalații, care însumează 100 de metri, ajung la o putere totală de 72 W.

Potrivit datelor publicate de platforma Economisi.ro, actualizate la 19 noiembrie 2026, prețurile finale pentru consumatorii casnici din București pornesc de la 1,19 lei/kWh. Prețul median al ofertelor analizate este de 1,70 lei/kWh.

Pentru estimarea cheltuielilor generate de iluminatul festiv în decembrie 2026, calculele au fost realizate folosind trei prețuri de referință: 1,20 lei/kWh, 1,70 lei/kWh și 2 lei/kWh. Costul efectiv suportat de fiecare familie depinde de contractul de furnizare și de zona de distribuție.

O familie care aprinde instalațiile luminoase la ora 18:00 și le stinge la 06:00 acumulează 12 ore de funcționare zilnică. Pe parcursul unei luni de 30 de zile, acestea însumează 360 de ore.

În cazul unei instalații mici, cu LED, cheltuiala suplimentară poate fi aproape nesemnificativă. Situația se schimbă însă atunci când sunt decorate fațada casei, balconul, gardul și grădina.

Consumul și costurile estimate pentru 30 de zile, cu 12 ore de funcționare zilnică:

Puterea instalațiilor Consum lunar La 1,20 lei/kWh La 1,70 lei/kWh La 2 lei/kWh 5 W 1,8 kWh 2,16 lei 3,06 lei 3,60 lei 10 W 3,6 kWh 4,32 lei 6,12 lei 7,20 lei 25 W 9 kWh 10,80 lei 15,30 lei 18 lei 50 W 18 kWh 21,60 lei 30,60 lei 36 lei 100 W 36 kWh 43,20 lei 61,20 lei 72 lei 200 W 72 kWh 86,40 lei 122,40 lei 144 lei 300 W 108 kWh 129,60 lei 183,60 lei 216 lei 500 W 180 kWh 216 lei 306 lei 360 lei

Valorile reprezintă exclusiv consumul suplimentar generat de decorațiunile luminoase. Puterea indicată poate reprezenta o singură instalație sau mai multe dispozitive care funcționează simultan.

Pentru o familie care locuiește la apartament, costurile iluminatului festiv pot rămâne relativ reduse. O instalație pentru brad, una pentru balcon și câteva decorațiuni interioare nu presupun neapărat un consum ridicat.

În cazul proprietarilor de case, numărul instalațiilor utilizate poate crește considerabil. La acestea se adaugă figurinele luminoase, perdelele decorative și instalațiile montate pe acoperiș.

La un tarif de 1,70 lei/kWh, cheltuielile pentru 30 de zile ar putea arăta astfel:

Tipul decorațiunilor Putere totală estimată Consum lunar Cost lunar Brad de apartament 10 W 3,6 kWh 6,12 lei Brad, balcon și ferestre 40 W 14,4 kWh 24,48 lei Casă cu decorațiuni interioare și exterioare 150 W 54 kWh 91,80 lei Casă și grădină decorate intensiv 300 W 108 kWh 183,60 lei Iluminat festiv exterior de mare amploare 500 W 180 kWh 306 lei

Aceste scenarii sunt orientative. Numărul decorațiunilor, tehnologia utilizată și puterea fiecărui dispozitiv pot modifica semnificativ rezultatul final.

Reducerea programului de funcționare de la 12 la șase ore pe zi înjumătățește consumul instalațiilor luminoase. Economiile devin importante în cazul locuințelor decorate extensiv.

O soluție accesibilă este utilizarea unei prize programabile, care întrerupe automat alimentarea la o oră stabilită. Astfel, instalațiile pot funcționa între orele 17:00 și 23:00, fără să consume curent întreaga noapte.

Dincolo de costurile suplimentare, menținerea instalațiilor în funcțiune fără supraveghere poate prezenta riscuri de incendiu. Pericolul crește atunci când cablurile sunt deteriorate, prizele sunt suprasolicitate sau instalațiile prezintă improvizații.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă verificarea decorațiunilor electrice înainte de montare. Acestea trebuie deconectate înainte de culcare sau înaintea părăsirii încăperii.

Pentru decorarea exteriorului trebuie utilizate instalații destinate explicit acestui scop, cu protecție adecvată împotriva umezelii și precipitațiilor.

Alegerea instalațiilor cu LED, limitarea orelor de funcționare și verificarea puterii electrice pot reduce cheltuielile din perioada sărbătorilor. În cazul gospodăriilor decorate intensiv, economiile pot depăși 100 de lei lunar.