Gigacaloria se scumpește în Oradea, după ce Consiliul Local a aprobat, joi, 26 noiembrie, majorarea tarifului pentru populație. Locuitorii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti cu 5,8% mai mult decât iarna trecută. Municipalitatea va majora, la rândul său, subvenția acordată din bugetul local. Noul preț ar urma să fie menținut până în primăvara anului 2027.

Gigacaloria va fi facturată populației din Oradea la un tarif de 527 de lei, cu TVA inclus. Decizia a fost adoptată joi de consilierii locali, cu 17 voturi favorabile și nouă abțineri. Majorarea vine după avizarea prețului de producție a energiei termice de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În sezonul rece precedent, consumatorii casnici plăteau 498 de lei pentru fiecare gigacalorie. Costul total al acesteia a crescut însă de la 638 la aproximativ 683 de lei. Municipalitatea a decis să împartă diferența de 45 de lei între populație și bugetul local.

„Prețul de facturare a gigacaloriei va crește cu 29 de lei, adică o creștere de 5,8%, sub rata inflației, ceea ce e foarte important, iar diferența până la 45 de lei va fi preluată pe subvenție de la bugetul local”, a declarat primarul Florin Birta, în plenul Consiliului Local.

Pentru lunile noiembrie și decembrie 2026, subvenția acordată de Primărie va crește de la 140 la 156 de lei pe gigacalorie.

Primarul Florin Birta a prezentat estimările privind cheltuielile populației în cadrul conferinței de presă organizate înaintea ședinței Consiliului Local. Calculele acoperă cinci luni ale sezonului rece și presupun menținerea consumului înregistrat în iarna precedentă. Diferențele de plată variază între 113 și 318 lei, în funcție de dimensiunea locuinței.

Tipul locuinței Iarna 2025–2026 Iarna 2026–2027 Cost suplimentar O cameră 1.948 lei 2.061 lei 113 lei Două camere 3.064 lei 3.241 lei 177 lei Trei camere 3.985 lei 4.216 lei 231 lei Patru camere 5.500 lei 5.818 lei 318 lei

Majorări considerabil mai mari vor suporta consumatorii noncasnici, care nu beneficiază de subvenții din bugetul local. Pentru firmele racordate la rețeaua de distribuție, tariful va ajunge la 896,65 lei pe gigacalorie, fără TVA. Creșterea este de 24,11% comparativ cu luna iulie.

Operatorii economici branșați direct la magistralele de transport vor plăti 717,84 lei pe gigacalorie, fără TVA. În cazul acestora, majorarea tarifară este de 32,05%.

Municipalitatea intenționează să mențină noul tarif aplicat consumatorilor casnici pe întreaga durată a sezonului rece. Hotărârea adoptată joi reglementează însă prețurile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2026. Începând din ianuarie, ANRE ar urma să avizeze noile tarife pentru transportul și distribuția energiei termice.

Reprezentanții Termoficare Oradea estimează că investițiile realizate în infrastructură vor permite reducerea costurilor. Printre acestea se numără punerea în funcțiune a celor patru motoare alimentate cu gaze naturale. Eventualele economii vor permite municipalității să reducă subvenția, fără modificarea prețului facturat populației.

„Ideea era că în ianuarie prețul ar scădea cu undeva 15–16 lei, astfel încât noi să ne reducem subvenția și să ajungem iar la 140 de lei, la subvenția care era înainte. Prețul pentru populație va rămâne același, cu 5,8% crescut față de anul trecut”, a declarat Birta în plen.

Oradea ocupă o poziție contradictorie în clasamentul celor 12 municipii analizate de administrația locală. Costul total al energiei termice este printre cele mai reduse, însă tariful suportat de populație se situează printre cele mai ridicate.

Datele prezentate de primarul Florin Birta indică doar două municipii cu un cost total inferior celui din Oradea. Este vorba despre Suceava, unde energia termică este produsă folosind biomasă, și Craiova, unde se utilizează cărbune.

Costul total al gigacaloriei este estimat la 599 de lei în Suceava și 670 de lei în Craiova. În Oradea, acesta ajunge la aproximativ 683 de lei.

În privința tarifelor facturate populației, numai locuitorii din Timișoara și Bacău vor suporta costuri mai mari decât orădenii. Diferențele sunt determinate și de valoarea subvențiilor acordate de administrațiile locale.

Municipiul Prețul gigacaloriei facturat populației Timișoara 602 lei Bacău 587 lei Oradea 527 lei Constanța 400 lei București 377 lei Iași 363 lei Suceava 240 lei

La Constanța, spre exemplu, costul total al gigacaloriei ajunge la 1.267 de lei. Consumatorii casnici achită însă numai 400 de lei, datorită contribuției municipalității.

Administrația orădeană acordă cea mai mică subvenție pe gigacalorie dintre cele 12 municipii incluse în analiza comparativă. Cu toate acestea, primarul susține că finanțarea termoficării se apropie de plafonul prevăzut de normele europene. Depășirea acestuia ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare.

„De la 8,5 milioane în 2015 am ajuns la 78 de milioane de lei subvenție, ceea ce înseamnă undeva limita maximă pe care o unitate administrativ-teritorială o poate asigura ca și subvenții. Normativele europene stabilesc acest plafon la 15 milioane de euro”, a declarat primarul de Oradea.

Municipalitatea a alocat suplimentar, în 2026, 38 de milioane de lei pentru subvenționarea sistemului centralizat de termoficare. Suma depășește cu 4,3 milioane de lei întreaga creștere a veniturilor proprii ale administrației locale comparativ cu 2025.

Încasările din impozitele locale au crescut în acest an. În schimb, sumele care revin municipalității din impozitul pe venit s-au diminuat.

În luna iulie, gigacaloria facturată populației se scumpise cu aproape 20%, de la 498 la 596 de lei. Majorarea fusese determinată de creșterea TVA și eliminarea plafonării prețului gazelor utilizate pentru producerea energiei termice pe timpul verii.

Locuitorii municipiului au intrat în actualul sezon rece cu restanțe la plata facturilor, inclusiv din iarna precedentă. Tariful aprobat joi este cu 11,6% mai mic decât cel aplicat în timpul verii.

Vezi aici Hotărârea Consiliului Local Oradea privind noul preț a gigacaloriei!