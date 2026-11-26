George Simion a lansat joi, 26 noiembrie, noi declarații dure, în cadrul unei conferințe de partid organizate în județul Vâlcea. Liderul AUR a atacat sistemul pe care îl acuză de instrumentarea unui dosar politic. Reacția sa vine după ce Parchetul General a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale pentru instigare publică. Politicianul a explicat în fața colegilor de partid semnificația expresiilor folosite în discursul său.

George Simion și-a intensificat discursul împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru situația politică din România. Președintele AUR a susținut că ancheta penală deschisă împotriva sa nu îi va schimba atitudinea. Acesta a reiterat acuzațiile privind caracterul politic al dosarului instrumentat de procurori.

În timpul conferinței din județul Vâlcea, politicianul a folosit din nou expresii dure la adresa adversarilor săi. Declarațiile au fost întâmpinate cu aplauze de membrii partidului. Liderul AUR a ținut să precizeze că mesajul său vizează înlăturarea din funcții a persoanelor respective și eliminarea privilegiilor acestora.

„Sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară și peste noi. Să se consemneze acolo, la domnii procurori, că a le face felul înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele… de șinșila pe ei și să îi jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a afirmat George Simion în fața colegilor de partid.

Parchetul General a comunicat joi, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva președintelui AUR. George Simion este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Ancheta privește un mesaj transmis de politician în contextul alegerilor prezidențiale din 2025.

Declarațiile vizate de procurori datează din 9 martie 2025. În acea zi, Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la scrutinul prezidențial. Ulterior, președintele AUR a publicat pe Facebook o înregistrare video în care a contestat vehement decizia.

Simion susținea atunci că persoanele responsabile pentru ceea ce considera o „lovitură de stat” ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Anchetatorii consideră că mesajul ar fi reprezentat un îndemn adresat publicului la săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv acte de violență. Președintele AUR a respins această interpretare și a negat că ar fi urmărit instigarea populației la violență. Politicianul a susținut ulterior că expresiile sale făceau referire la eliminarea privilegiilor de care beneficiau persoanele vizate.

George Simion s-a prezentat joi la sediul Parchetului General, unde i-a fost comunicată modificarea calității sale procesuale. Liderul AUR a anunțat că procurorii i-au adus la cunoștință trecerea de la statutul de suspect la cel de inculpat. Acesta a contestat demersul judiciar, invocând existența unor interese politice în spatele anchetei.

Președintele AUR a susținut că procedurile penale declanșate împotriva sa ar urmări diminuarea influenței formațiunii politice pe care o conduce. Acuzațiile sale au fost respinse ulterior de procurorul general al României, Cristina Chiriac.

Șefa Ministerului Public și-a exprimat susținerea față de procurorul responsabil de instrumentarea cauzei. Totodată, Cristina Chiriac a subliniat că activitatea instituției nu poate fi subordonată intereselor reprezentanților clasei politice.

George Simion beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dobândirea calității de inculpat nu echivalează cu stabilirea vinovăției sale.