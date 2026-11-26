Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă vineri, 27 noiembrie 2026. La ora 19.00, vor fi aprinse șase milioane de luminițe de Crăciun, atât în zona Târgului de Crăciun din Piața Constituției, cât și pe principalele artere ale Capitalei. Evenimentul marchează deschiderea oficială a târgului, care va găzdui cinci seri consecutive de concerte. Pe scenă vor urca artiști precum Fuego, Gheorghe Zamfir, Loredana, Zdob și Zdub și Bere Gratis.

Iluminatul festiv va transforma centrul Bucureștiului odată cu aprinderea celor șase milioane de luminițe. Decorațiunile vor putea fi admirate atât în Piața Constituției, cât și pe mai multe artere importante ale orașului.

Lista include bulevardele Unirii, I.C. Brătianu, Magheru, Nicolae Bălcescu, Lascăr Catargiu, Aviatorilor, Regele Mihai I și Regina Elisabeta. Iluminatul festiv va fi instalat și pe Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și în Piața Romană.

Bradul uriaș din centrul Pieței Constituției va fi unul dintre punctele principale ale târgului. Acesta va fi decorat cu aproximativ 170.000 de luminițe. Vizitatorii vor avea la dispoziție peste 130 de căsuțe cu produse și bunătăți specifice sărbătorilor de iarnă. Primăria Municipiului București a anunțat programul aprinderii iluminatului festiv și detaliile deschiderii târgului.

„Bucureștiul îmbracă haine de sărbătoare și intră în atmosfera magică a Crăciunului! Mâine seară, la ora 19.00, de pe scena Târgului de Crăciun București, apăsăm butonul și aprindem 6 milioane de luminițe la târg și pe 10 mari bulevarde centrale: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și Piața Romană. Aprinderea iluminatului festiv dă, oficial, startul celui mai mare târg de Crăciun din Capitală. Încep concerte live cu artiști celebri, se deschid 133 de căsuțe cu bunătăți, bradul uriaș din centrul pieței va străluci în 171.000 de luminițe”, transmite Primăria Municipiului Bucureşti.

Deschiderea Târgului de Crăciun București va fi însoțită de mai multe concerte. Programul artistic începe vineri, 27 noiembrie, și continuă până marți, 1 decembrie. Pe scenă vor urca artiști din genuri muzicale diferite, de la muzică populară și colinde până la pop și rock.

Prima seară va începe la ora 17.00, când se vor deschide porțile târgului. La ora 18.00, Corul de copii Radio va interpreta colinde. La ora 19.00 va avea loc aprinderea iluminatului festiv, urmată de momentele muzicale programate pentru această seară.

Programul zilei de vineri include Alina Sorescu și Picii lu` Soreasca, de la ora 19.00, Fuego, de la ora 20.00, și Zdob și Zdub, de la ora 21.00.

Sâmbătă, 28 noiembrie, concertele încep la ora 18.30. Primii care vor urca pe scenă sunt The Kryptonite Sparks. De la ora 19.30, publicul va putea urmări concertul Toulouse Lautrec. Seara se va încheia cu Bere Gratis și Gheorghe Zamfir, programul fiind stabilit pentru ora 20.30.

Duminică, 29 noiembrie, programul artistic începe la ora 19.00, cu Alexandra Ungureanu Band. De la ora 20.00 este programată trupa OCS, iar de la ora 21.00 va concerta VUNK.

Luni, 30 noiembrie, programul concertelor va începe la ora 19.00, cu Shining Stars by Amalia Niță. La ora 20.00 va urca pe scenă Nadir. Ultimul concert al serii este programat la ora 21.00 și va fi susținut de Loredana și Banda Agurida.

Marți, 1 decembrie, programul va include mai multe momente muzicale dedicate Zilei Naționale a României. Prima reprezentație este programată la ora 19.00 și va fi susținută de Florin Grigore și Star Music Band. De la ora 19.45, pe scenă vor urca Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Ultimul moment muzical al serii începe la ora 20.30. Spectacolul poartă numele „Cu România în suflet” și îi aduce pe scenă pe Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu. Aceștia vor fi însoțiți de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Programul va fi acompaniat de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, sub bagheta dirijorului Vitalie Dorin.

Primăria Capitalei a anunțat și perioada de desfășurare a evenimentului, precum și orarul de vizitare pentru public. Târgul de Crăciun București va fi organizat în Piața Constituției în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Accesul publicului va fi gratuit.

În zilele de luni până vineri, vizitatorii vor putea intra în târg începând cu ora 12.00. Programul se va încheia la ora 22.00.

În weekend, porțile se vor deschide mai devreme, la ora 10.00, iar închiderea este programată tot la ora 22.00. Pentru ziua inaugurării, vineri, 27 noiembrie, organizatorii au stabilit un program special, între orele 17.00 și 22.00.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, programul de vizitare este următorul:

Luni–Vineri: 12.00–22.00

Sâmbătă–Duminică: 10.00–22.00

Vineri, 27 noiembrie: 17.00–22.00.

„Târgul de Crăciun București va fi deschis în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, după următorul program: Luni–Vineri: 12:00–22:00; Sâmbătă–Duminică: 10:00–22:00; Vineri, 27 noiembrie: 17:00–22:00. Accesul este gratuit!”, a mai transmis Primăria Capitalei.