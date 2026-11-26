Un fermier italian a readus în cultură un soi străvechi de grâu, după ce a descoperit câteva semințe uitate în pod. Planta a ajuns la aproape doi metri înălțime și a dezvoltat șapte spice pe aceeași tulpină. Aspectul neobișnuit al cerealelor amintește de visul faraonului descris în Cartea Genezei. Cercetătorii Universității din Parma au analizat ulterior originea și proprietățile nutriționale ale acestui grâu.

Un fermier italian, Claudio Grossi, a descoperit întâmplător semințele unei varietăți de grâu care aproape dispăruse din agricultura modernă. Acesta făcea curățenie în podul proprietății familiei sale când a găsit un sac cu semințe păstrate din 1990. Din curiozitate, agricultorul a decis să vadă dacă acestea mai puteau germina, relatează Diario do Litoral.

Grossi a împrăștiat semințele peste o grămadă de bălegar din curte, fără să le acorde ulterior o atenție deosebită. Când a revenit în acel loc, a constatat că o parte dintre boabe încolțiseră. Una dintre plante s-a dezvoltat însă într-un mod cu totul diferit față de varietățile cunoscute de agricultor.

Grâul a atins aproape doi metri înălțime și a format șapte spice pe aceeași tulpină. Boabele prezentau nuanțe diferite, de la galben și alb până la roșu, verde și negru. Impresionat de descoperire, italianul a hotărât să conserve semințele și să continue cultivarea lor. Varietatea a primit denumirea de grano del miracolo, în traducere „grâul miraculos”.

Spre deosebire de varietățile comerciale, care formează, în general, un singur spic, planta cultivată de Grossi prezenta o structură ramificată. Un spic central, mai lung, era înconjurat de alte șase, de dimensiuni mai mici. Inclusiv boabele aveau dimensiuni superioare celor întâlnite la soiurile obișnuite.

„Am crezut că este o anomalie a naturii”, a povestit agricultorul.

Italianul a consultat mai multe cărți de specialitate, încercând să identifice varietatea și să explice particularitățile plantei. Nu a găsit însă răspunsurile pe care le căuta.

O posibilă asemănare a descoperit-o într-un pasaj biblic din Cartea Genezei. Textul descrie visul unui faraon al Egiptului, interpretat de Iosif. În visul respectiv, șapte spice bogate în boabe creșteau pe aceeași tulpină.

Asemănarea dintre descrierea biblică și planta din gospodăria sa l-a determinat pe Grossi să cerceteze proveniența semințelor. Agricultorul a decis astfel să readucă în cultură varietatea aproape uitată. Asocierea cu episodul biblic nu demonstrează însă că este vorba despre același grâu.

După prima recoltă, Grossi a măcinat o parte dintre boabe și a folosit făina pentru prepararea pâinii. A constatat însă că aluatul nu dospea la fel de bine precum cel obținut din varietățile comerciale. Pâinea avea totuși un gust ușor dulceag și o aromă asemănătoare nucilor.

La începutul anilor 2000, fermierul a solicitat ajutorul unui brutar local pentru îmbunătățirea procesului de preparare. Experimentele celor doi au arătat că aluatul necesita o frământare mai scurtă și împărțirea în porții mai mici. Utilizarea unor coșuri mai înalte permitea, de asemenea, păstrarea formei pâinii în timpul dospirii.

Agricultorul a identificat mai multe avantaje și în timpul cultivării cerealelor. Potrivit acestuia, varietatea suportă mai bine perioadele secetoase, iar tulpinile înalte depășesc buruienile. În condițiile existente pe terenurile sale, cultura nu necesită aplicarea îngrășămintelor sau a erbicidelor.

Înălțimea considerabilă a plantelor constituie însă și un dezavantaj agricol. Rafalele puternice, precipitațiile abundente și grindina pot culca tulpinile înaintea recoltării. Pentru limitarea pagubelor, Grossi cultivă grâul străvechi împreună cu varietăți mai scunde, care oferă sprijin plantelor înalte.

Identificarea științifică a cerealelor a început după întâlnirea agricultorului cu Beniamino Perobelli, student la Universitatea din Parma. Tânărul studia știința alimentelor și gustase pâinea preparată din făina lui Grossi în timpul unui târg local. Particularitățile produsului l-au determinat să analizeze boabele în cadrul lucrării sale de absolvire.

Cu sprijinul cercetătorilor universitari, Perobelli a identificat planta ca aparținând speciei Triticum turgidum. Această varietate de grâu este cunoscută în limba engleză sub denumirea de poulard wheat. Originară din regiunea mediteraneeană, cereala a fost cultivată și în Italia. Ulterior, agricultorii au înlocuit-o treptat cu varietăți comerciale care ofereau recolte mai bogate.

Analizele efectuate au indicat concentrații mai ridicate de fier și fosfor în boabele cultivate de Grossi. Acestea prezentau și un conținut mai redus de gluten, comparativ cu soiurile moderne analizate. Cercetătorii au identificat inclusiv lizina, triptofanul și arginina, aminoacizi implicați în diferite procese fiziologice ale organismului.

Un conținut mai redus de gluten nu echivalează însă cu absența acestei proteine. Prin urmare, făina obținută din această varietate nu este potrivită pentru persoanele diagnosticate cu boala celiacă.

În anii 1990, promovarea alimentelor tradiționale în Italia a favorizat recuperarea și valorificarea varietăților agricole vechi. Grossi a convins o companie locală specializată în produse ecologice să introducă făina în circuitul comercial. Pe măsură ce producția a crescut, aceasta a ajuns în brutării și restaurante. Produsul a devenit disponibil atât consumatorilor italieni, cât și celor din străinătate.

Randamentul agricol rămâne însă inferior celui obținut prin cultivarea varietăților moderne. Potrivit fermierului, un hectar cultivat cu grâul străvechi oferă, în medie, patru tone de cereale. În cazul soiurilor comerciale, producția ajunge la aproximativ șase tone pe hectar. Prelucrarea boabelor necesită, totodată, mai mult timp și atenție, ceea ce majorează costurile de producție.

Păstrarea varietăților tradiționale de cereale contribuie la conservarea biodiversității agricole. Diversificarea culturilor poate reduce dependența fermierilor de un număr restrâns de soiuri comerciale. Aceasta poate limita pierderile provocate de secetă, temperaturi extreme, boli sau dăunători.

Pe proprietatea familiei sale din regiunea Parma, Grossi cultivă și o varietate străveche de orz, denumită Leonessa. Aceasta a fost utilizată în trecut în Italia pentru prepararea unei băuturi care înlocuia cafeaua. Ambele cereale fac parte din activitatea agricolă dedicată recuperării și valorificării soiurilor tradiționale.